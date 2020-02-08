Актер из «Звездных войн» устраивал драки в своем дворе. Сейчас он голодает, качается и претендует на «Оскар»
В этом году на «Оскаре» на звание «Лучший актер» главным претендентом считается Хоакин Феникс, сыгравший отбитого психа в фильме «Джокер». Пресса считает, что у Феникса нет конкурентов, хотя список состоит из Леонардо Ди Каприо («Однажды в Голливуде»), Антонио Бандераса («Боль и слава»), Джонатана Прайса («Два папы») и Адама Драйвера.
В конце 2019-го с разницей в неделю вышли два титанических фильма с участием Драйвера – «Брачная история» (показал Netflix) и «Звездные войны: Скайуокер. Восход». У Адама Драйвера мало общего со спортом. Он не ведет социальные сети, поэтому фанаты не знают о его командных предпочтениях (и есть ли они вообще).
Зато Драйвер обожает драки и занятия в зале. Во всем виноваты Брэд Питт и беззаботное детство.
Драйвер организовал «бойцовский клуб» на заднем дворе дома – там он боролся с друзьями
Драйвер родился в Сан-Диего. Когда ему было семь, он вместе с родителями переехал в Индианаполис. Там же Драйвер нашел всех друзей детства.
Он часто говорил, что в детстве много времени проводил на улице. В то время как сверстники увлекались баскетболом и футболом, Драйвер больше смотрел кино и в 1999-м всерьез зафанател от «Бойцовского клуба» – тогда фильм и вышел.
Сначала он подсадил на «Бойцовский клуб» лучшего друга. Затем они придумали бороться на заднем дворе дома Драйвера, подражая героям фильма. Занятие быстро облетело округу. Когда на заднем дворе дома Драйвера собирались 10-15 человек, он понял, что нужно место побольше.
Драйвер и компания нашли открытое место, на котором местная молодежь часто проводила свадебные обряды. Поначалу, когда тема с борьбой была забавой, парни просто боролись, не проявляя никакого насилия. Чуть позже в компанию подтянулись сверстники из соседних районов – тема переросла в проект для махачей для всех желающих.
«Сумасшедшее время, – говорил Драйвер. – Я рос в не самом благополучном районе. Я обычно смотрел, как другие дерутся: там были кровь, разбитые носы и губы, синяки. Сам я редко дрался. Однажды соседский парень ехал мимо нашей поляны и просто спросил, зачем мы деремся. Я взбесился и подрался с ним. Я побил его, я выбил из него все дерьмо. Тогда это было круто. Сейчас мне ужасно стыдно».
В клубе были правила – не делать запрещенные приемы (стандартно – не бить в пах, солнечное сплетение, не тыкать пальцами в глаза, не кусаться). Когда один из участников драки хотел остановки, он просто кричал «дядя».
Драйвер говорил, что этот клуб существовал несколько лет и сделал его популярным среди учеников старшей школы. Он утверждал, что занятие пошло на пользу ему лишь однажды – когда он служил в армии (в морской пехоте), где требовались хотя бы базовые навыки самообороны.
Ради «Звездных войн» Драйвер подкачался, для «Молчания» он морил себя голодом и сбросил 20 кг
После выхода седьмого эпизода «Звездных войн» многие зрители всерьез не восприняли героя-антагониста: высокий, худой, да еще и кудрявый. Ситуацию спас сам Драйвер, подкачавшись к следующему эпизоду трилогии.
В 2016 году вышел фильм «Молчание», и Драйвер сыграл одну из главных ролей. Из-за съемок Драйвер сбросил 50 фунтов (чуть больше 22 кг). Для контраста добавим: за неделю до начала сгона веса он снялся в фотосессии для журнала Interview – его тело было в полном порядке.
Драйвер признавался: его никогда не пугала гонка весов. Он брал пример с коллег-актеров и считал – что-то подобное должен делать каждый актер, чтобы лучше вливаться в образ героя.
Но Драйвер сжигал лишние килограммы отказом от пищи, чем делал себе только хуже. Перед началом съемок «Молчания» он потерял таким образом 20 фунтов, во время съемок – еще 30. Он признавался, что на определенном этапе съемок чувствовал себя настолько плохо, что с трудом мог дойти до кресла. Просто сесть, выпить воды и отдохнуть – на это не хватало сил.
Фанаты всерьез забеспокоились из-за здоровья Драйвера, но это напрасно. Через две недели после окончания съемок «Молчания» он уже набирал вес. Через 3 месяца снялся еще в одной фотосессии – там уже опять подкачался.