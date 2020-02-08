Актер из «Звездных войн» устраивал драки в своем дворе. Сейчас он голодает, качается и претендует на «Оскар»

Драйвер организовал «бойцовский клуб» на заднем дворе дома – там он боролся с друзьями

Драйвер родился в Сан-Диего. Когда ему было семь, он вместе с родителями переехал в Индианаполис. Там же Драйвер нашел всех друзей детства.

Он часто говорил, что в детстве много времени проводил на улице. В то время как сверстники увлекались баскетболом и футболом, Драйвер больше смотрел кино и в 1999-м всерьез зафанател от «Бойцовского клуба» – тогда фильм и вышел.

Сначала он подсадил на «Бойцовский клуб» лучшего друга. Затем они придумали бороться на заднем дворе дома Драйвера, подражая героям фильма. Занятие быстро облетело округу. Когда на заднем дворе дома Драйвера собирались 10-15 человек, он понял, что нужно место побольше.

Драйвер и компания нашли открытое место, на котором местная молодежь часто проводила свадебные обряды. Поначалу, когда тема с борьбой была забавой, парни просто боролись, не проявляя никакого насилия. Чуть позже в компанию подтянулись сверстники из соседних районов – тема переросла в проект для махачей для всех желающих.

«Сумасшедшее время, – говорил Драйвер. – Я рос в не самом благополучном районе. Я обычно смотрел, как другие дерутся: там были кровь, разбитые носы и губы, синяки. Сам я редко дрался. Однажды соседский парень ехал мимо нашей поляны и просто спросил, зачем мы деремся. Я взбесился и подрался с ним. Я побил его, я выбил из него все дерьмо. Тогда это было круто. Сейчас мне ужасно стыдно».