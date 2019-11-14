Шварценеггеру больше 70-ти, но он до сих пор тренируется: качалка, отказ от мяса, велосипед

Как питаться в этом возрасте. Раньше ел все и много, сейчас диета намного тоньше

В молодости, когда Шварценеггер боролся за главный в бодибилдинге турнир «Мистер Олимпия», он разбивал свой день на шесть приемов пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, поздний ужин. Главная фишка − все разы, кроме позднего ужина, содержали мясо. Во время позднего ужина предпочитал молочную продукцию и что-то из легкоусвояемого. За любовь к еде друзья часто в шутку называли Шварценеггера мусорным баком (сколько ни закидывай в него продуктов – все пропадает).

Сейчас общая схема не поменялась – он все также ест много. Но Шварценеггер сильно изменил взгляды на еду. Повлияли проблемы с сердцем.

Ранее он говорил о генетической предрасположенности к пороку сердца. В 2018-м Шварценеггер сделал операцию по замене катетерного клапана (с которым жил с 1997 года) – проблемы с ним заметили врачи после планового осмотра. В ходе операции возникли осложнения, и хирурги провели ее на открытом сердце (то есть вскрыли грудь).

Первыми словами после операции были: «Я вернулся» (отсылка к «Терминатору»). Операция убедила Шварценеггера окончательно перейти к веганской диете, которую он тестировал до этого. Журналисты CNBC исследовали холодильник Арни спустя год после операции и выделили несколько любопытных моментов:

1. Теперь в его рационе вообще нет мяса. Шварценеггер сказал, что отказывается от него даже во время официальных ужинов.

2. Нет сладкого и почти нет мучного. Вместо них ягоды и фрукты.

3. Шварценеггер отказался от «вредной» пищи. Бургеры – сразу нет, пицца – крайне редко и без мяса. Газировка – в мусорный бак, только соки и морсы.

4. Особый пункт – никаких энергетиков. Вместо этого предпочитает миндальное молоко (пьет во время завтрака). Говорит, оно бодрит лучше любого напитка.

5. Шварценеггер редко употребляет алкоголь. Когда позволяет, пьет Радлер (слабоалкогольный коктейль из пива и лимонада).