Шварценеггеру больше 70-ти, но он до сих пор тренируется: качалка, отказ от мяса, велосипед
Как питаться в этом возрасте. Раньше ел все и много, сейчас диета намного тоньше
В молодости, когда Шварценеггер боролся за главный в бодибилдинге турнир «Мистер Олимпия», он разбивал свой день на шесть приемов пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, поздний ужин. Главная фишка − все разы, кроме позднего ужина, содержали мясо. Во время позднего ужина предпочитал молочную продукцию и что-то из легкоусвояемого. За любовь к еде друзья часто в шутку называли Шварценеггера мусорным баком (сколько ни закидывай в него продуктов – все пропадает).
Сейчас общая схема не поменялась – он все также ест много. Но Шварценеггер сильно изменил взгляды на еду. Повлияли проблемы с сердцем.
Ранее он говорил о генетической предрасположенности к пороку сердца. В 2018-м Шварценеггер сделал операцию по замене катетерного клапана (с которым жил с 1997 года) – проблемы с ним заметили врачи после планового осмотра. В ходе операции возникли осложнения, и хирурги провели ее на открытом сердце (то есть вскрыли грудь).
Первыми словами после операции были: «Я вернулся» (отсылка к «Терминатору»). Операция убедила Шварценеггера окончательно перейти к веганской диете, которую он тестировал до этого. Журналисты CNBC исследовали холодильник Арни спустя год после операции и выделили несколько любопытных моментов:
1. Теперь в его рационе вообще нет мяса. Шварценеггер сказал, что отказывается от него даже во время официальных ужинов.
2. Нет сладкого и почти нет мучного. Вместо них ягоды и фрукты.
3. Шварценеггер отказался от «вредной» пищи. Бургеры – сразу нет, пицца – крайне редко и без мяса. Газировка – в мусорный бак, только соки и морсы.
4. Особый пункт – никаких энергетиков. Вместо этого предпочитает миндальное молоко (пьет во время завтрака). Говорит, оно бодрит лучше любого напитка.
5. Шварценеггер редко употребляет алкоголь. Когда позволяет, пьет Радлер (слабоалкогольный коктейль из пива и лимонада).
Шварценеггер признался, что переход на растительные жиры повлиял на уровень холестерина. «Сейчас он составляет 1,09 (ммоль/л) – самый низкий показатель за всю мою жизнь. Я не жалею, что отказался от мяса. Это ерунда, что без мяса не растут мышцы – их можно нарастить другими способами. Я сейчас больше налегаю на зелень, разные каши. Это делает меня свежее и бодрее».
Позицию по отказу от мяса он объясняет так: «Почему люди думают, что мясо делает парней мужественнее? Что за примитивная мысль о том, что прожаренный стейк придает людям брутальности? Это какая-то отсылка к древним временам, когда мужчина был охотником и только. Сейчас можно быть настоящим мужчиной, отказавшись от мяса. Главное – совершать хорошие поступки и быть примером для семьи и младшего поколения».
По тренировкам: много занятий в зале, но с маленькими весами, много нагрузки на ноги, но через кардио
Операция на сердце в 2018-м сильно повлияла на стиль тренировок. До нее Шварценеггер убивался в качалке и ориентировался на большие веса. После он сначала следит, чтобы занятия не перегружали сердце. Поэтому даже в период съемок и подготовки к роли вместе с персональным тренером они делают занятия легче, уменьшают количество дней в зале, вместо больших весов полностью уходят на тренажеры и концентрированную проработку мышц. Шварценеггер понимает, что он в его возрасте только так организм справится с нагрузками.
«Мой лечащий врач порекомендовал мне больше не работать с большими весами. Теперь я работаю с небольшими весами, но делаю больше повторений. Так я держу свое тело в тонусе и даю ему соизмеримую нагрузку с той, что была раньше», – рассказывает Шварценеггер.
Раньше Шварценеггер заботился о наборе веса. Сейчас, когда карьера бодибилдера давно окончена, а появляться в кадре с голым торсом не нужно, он полюбил кардио. В зале Шварценеггер появляется 4-5 раз в неделю и периодически включает беговую дорожку или эллипс. Дополнительная нагрузка – каждый день подъем в 7 утра и минимум 45 минут велосипеда.
Велосипед – важная тема в тренировках и в жизни Шварценеггера. Он часто ездит до зала или обратно и даже в отпуске старается путешествовать только на нем.
Велосипеды не только контролируют вес Шварцнеггера, но и грамотно нагружают ноги. «Чем старше я становлюсь, тем больше замечаю: ноги не выдерживают сильные упражнения, – говорит Шварценеггер. – Мои колени стреляют. Мне нужна плавная нагрузка, которая не травмирует меня и не сделает инвалидом. Я говорю про велосипеды. Люблю эту тему. Дайте мне байк, и я спокойно проеду на нем весь день».
Еще Шварценеггер очень дотошно следит за восстановлением. Когда он был губернатором Калифорнии, то часто недосыпал. Это провоцировало скачки давления и плохое самочувствие.
Сейчас, когда съемок и политических мероприятий стало меньше, Шварценеггер нормализовал сон. Он каждый день ложится в 23:00. Это обеспечивает ему восьмичасовой сон и бодрость перед утренней велотренировкой.
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Про отношение к спорту и жизни Шварценеггер все сказал в прошлом году: «Нет коротких путей, нет волшебных пилюлей, есть только один путь - работать, работать и еще раз работать».