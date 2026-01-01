Адам Драйвер

Лента
Материалы
Материалы
Режиссер Коппола 20 лет готовит последний фильм карьеры – «Мегалополис»: история о вражде архитектора и мэра Нью-Йорка, бюджет – $100 млн
#Фрэнсис Форд Коппола
Актер из «Звездных войн» устраивал драки в своем дворе. Сейчас он голодает, качается и претендует на «Оскар»
#Адам Драйвер
Все материалы