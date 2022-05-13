Режиссер Коппола 20 лет готовит последний фильм карьеры – «Мегалополис»: история о вражде архитектора и мэра Нью-Йорка, бюджет – $100 млн

Что известно о «Мегалополисе»

🏢 Сюжет фильма заточен на Нью-Йорке. Архитектор (Драйвер) соперничает с мэром (Уитакер), желая перестроить город и сделать его самым технологичным в мире. Для этого мэр использует грязные политтехнологии. Описание напоминает драму, но жанр «Мегалополиса» – научная фантастика: архитектор мечтает сделать из Нью-Йорка утопию.

🏢 Над сценарием Коппола работает последние 20 лет. Он говорит, что ему уже скучно делать конвейерные фильмы; интересно работать с необычными формами и историями.

🏢 Съемки фильма постоянно откладываются. Но они все же начнутся осенью 2022 года. Коппола рассказывал, что в какой-то момент думал о срыве проекта. Впервые фильм был перенесен в 2001 году – после теракта 11 сентября, Коппола посчитал неуместным проект в такое время. Тогда в нем предположительно участвовали Роберт Де Ниро, Николас Кейдж, Рассел Кроу.