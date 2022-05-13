Режиссер Коппола 20 лет готовит последний фильм карьеры – «Мегалополис»: история о вражде архитектора и мэра Нью-Йорка, бюджет – $100 млн
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола объявил актерский состав своего нового фильма – «Мегалополис».
- Адам Драйвер.
- Натали Эммануэль
- Форест Уитакер
- Джон Войт
- Лоуренс Фишберн
Что известно о «Мегалополисе»
🏢 Сюжет фильма заточен на Нью-Йорке. Архитектор (Драйвер) соперничает с мэром (Уитакер), желая перестроить город и сделать его самым технологичным в мире. Для этого мэр использует грязные политтехнологии. Описание напоминает драму, но жанр «Мегалополиса» – научная фантастика: архитектор мечтает сделать из Нью-Йорка утопию.
🏢 Над сценарием Коппола работает последние 20 лет. Он говорит, что ему уже скучно делать конвейерные фильмы; интересно работать с необычными формами и историями.
🏢 Съемки фильма постоянно откладываются. Но они все же начнутся осенью 2022 года. Коппола рассказывал, что в какой-то момент думал о срыве проекта. Впервые фильм был перенесен в 2001 году – после теракта 11 сентября, Коппола посчитал неуместным проект в такое время. Тогда в нем предположительно участвовали Роберт Де Ниро, Николас Кейдж, Рассел Кроу.
🏢 Бюджет – сто миллионов долларов. Коппола говорит, что большинство расходов покроет самостоятельно, финансовых покровителей у него нет, потому что «Мегалополис» – экспериментальное и рискованное для инвесторов кино.
🏢 Коппола говорит, что «Мегалополис» станет его последним фильмом. Ему сейчас 83 года. Последний фильм Копполы триллер «Между» вышел в 2011 году.