Моника Беллуччи со всех сторон: как относится к своей красоте, хорошая ли актриса, какой характер, почему развелись с Касселем

Как все начиналось: она стремилась к образованию как единственному пути независимости – но фото и кино пересилили

В детстве и юности Моника мечтала о карьере адвоката. Хорошо училась в школе, изучала три иностранных языка. И была красавицей – фотографы из ее деревни часто предлагали съемки. В 14 лет она согласилась: поехала с одним из них в Милан, где ей сделали первое фотопортфолио.

Тогда для Моники были важнее образование и карьера адвоката. Ей не нравилось, если окружающие взрослые воспринимали ее просто красивой куклой. Она не умела распоряжаться внешностью и хотела доказать, что обладает мозгами.

К тому же она росла в небогатой семье – образование важно, чтобы обеспечивать себя. После школы Моника поступила на юридический факультет Перуджи. Училась хорошо, но ей постоянно не хватало денег, и она подрабатывала фотомоделью.

«Независимость – основополагающая для меня вещь. Мне было важно, чтобы я могла сказать «нет» кому угодно, платить за квартиру и еду сама». Постепенно фотосессий стало так много, и они ее так увлекли, что она перестала посещать университет. В 24 года отчислилась, подписала контракт с большим модельным агентством и переехала в Милан. Через год уже позировала для Dolce & Gabbana и Elle, став известной в Европе, хотя параметры ее фигуры отличались от стандартов топ-моделей.

«Жизнь такая странная штука: ты хочешь стать юристом, хочешь стать доктором, а в итоге она сама решает за тебя, кем ты будешь».

1990 год, Монике 25 лет. Ее пригласили на небольшую роль в телевизионном сериале «Взрослая любовь» и потом сразу же в фильм «Злоупотребление». Она говорила, что роли ей дались легко: «Искусство быть женщиной во многом сродни актерскому мастерству, поэтому мне было не сложно научиться играть».

По-настоящему ее актерскую карьеру запустил фильм «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы. Он искал актрису на роль любовницы Дракулы и так инструктировал племянника, ответственного за поиск актеров: «Это должна быть демоническая женщина. Стопроцентная женственность и мягкость, которая сводит с ума».

Сам Коппола потом говорил: «Когда я увидел фотографию Моники, то воскликнул: «Она само искушение! Берем без проб!»