Моника Беллуччи со всех сторон: как относится к своей красоте, хорошая ли актриса, какой характер, почему развелись с Касселем
Моника Беллуччи. Ш-ш-ш-ш. Чувствуете, как возбудилось пространство вокруг? Грация, чувственность, стиль, идеал женственности. Конечно.
Но, кажется, мы замечаем только внешнее. И почти ничего не знаем о том, какой она человек. Как стала актрисой и вообще – хороша ли в профессии? Чем вдохновляется, что ее характеризуют? И как ей, черт возьми, удается даже в 58 лет быть такой?
Погружаемся в Монику Беллуччи – человека и актрису.
Как все начиналось: она стремилась к образованию как единственному пути независимости – но фото и кино пересилили
В детстве и юности Моника мечтала о карьере адвоката. Хорошо училась в школе, изучала три иностранных языка. И была красавицей – фотографы из ее деревни часто предлагали съемки. В 14 лет она согласилась: поехала с одним из них в Милан, где ей сделали первое фотопортфолио.
Тогда для Моники были важнее образование и карьера адвоката. Ей не нравилось, если окружающие взрослые воспринимали ее просто красивой куклой. Она не умела распоряжаться внешностью и хотела доказать, что обладает мозгами.
К тому же она росла в небогатой семье – образование важно, чтобы обеспечивать себя. После школы Моника поступила на юридический факультет Перуджи. Училась хорошо, но ей постоянно не хватало денег, и она подрабатывала фотомоделью.
«Независимость – основополагающая для меня вещь. Мне было важно, чтобы я могла сказать «нет» кому угодно, платить за квартиру и еду сама». Постепенно фотосессий стало так много, и они ее так увлекли, что она перестала посещать университет. В 24 года отчислилась, подписала контракт с большим модельным агентством и переехала в Милан. Через год уже позировала для Dolce & Gabbana и Elle, став известной в Европе, хотя параметры ее фигуры отличались от стандартов топ-моделей.
«Жизнь такая странная штука: ты хочешь стать юристом, хочешь стать доктором, а в итоге она сама решает за тебя, кем ты будешь».
1990 год, Монике 25 лет. Ее пригласили на небольшую роль в телевизионном сериале «Взрослая любовь» и потом сразу же в фильм «Злоупотребление». Она говорила, что роли ей дались легко: «Искусство быть женщиной во многом сродни актерскому мастерству, поэтому мне было не сложно научиться играть».
По-настоящему ее актерскую карьеру запустил фильм «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы. Он искал актрису на роль любовницы Дракулы и так инструктировал племянника, ответственного за поиск актеров: «Это должна быть демоническая женщина. Стопроцентная женственность и мягкость, которая сводит с ума».
Сам Коппола потом говорил: «Когда я увидел фотографию Моники, то воскликнул: «Она само искушение! Берем без проб!»
Моника рассказывала, что именно после этой роли она по-настоящему захотела сниматься в кино. Правда, долго оставалась невостребованной – ее звали редко, на маленькие роли и не воспринимали всерьез. В «Дракуле» она сыграла обнаженной, поэтому режиссеры и дальше предлагали ей роли без одежды. Моника отказывалась, продолжая работать моделью.
И в 1996-м ее пригласили в фильм «Квартира». Там она познакомилась с Венсаном Касселем и сыграла роль его возлюбленной, которую он ищет на протяжении всего сюжета. Кассель увидел ее – и сразу влюбился: «Когда Моника начала играть партию, замолчали все. Я сам словно погрузился в темную, теплую воду, из которой не хотелось вылезать. И вспомнил притчи о средневековых ведьмах, которые очаровывали мужчин одним взглядом, одной улыбкой, одним движением бедра. И мужчина погибал! Навсегда! Тогда я тоже понял, что пропал».
За эту роль Моника получила премию «Сезар» как самая многообещающая актриса. С «Квартиры» началась ее большая карьера.
Две главных работы в ее фильмографии – это сюжеты о жестокости людей при встрече с недосягаемой красотой
В 1999 году ей исполнилось 35 – почти старость для девушки в поп-кино. Но как раз в это время случились два главных фильма: «Малена» и «Необратимость».
Джузеппе Торнаторе писал сценарий «Малены» специально под Монику. Возможно, именно она вдохновила его на саму идею. Они общались до фильма, и Моника рассказывала о деревне и отношению там к красоте: «Во многом «Малена» обо мне и моих родителях. Я тоже родилась в небольшом итальянском городке, и мне хорошо знакома ненависть людей к красивым девушкам».
«Красота вдохновляет поэтов, но пугает посредственных людей. Кто-то воспринимает ее как оскорбление. Она провоцирует любопытство и ярость, делает людей агрессивными. Когда красивая женщина входит в помещение, большинство мужчин испытывают желание, а большинство женщин – злобу».
Моника сыграла главную роль – красивую вдову из итальянской деревни, которая волнует всех окружающих мужчин, но они не примиряются со страстью, а поэтому проявляют жестокость и осуждают ее. Одним из тайно влюбленных в нее людей становится 13-летний подросток. Он еще не зачерствел, только познает мир, себя, чувства – и заодно опасную зависть человеческой натуры в реакциях других. Всю историю Малены мы узнаем его глазами. Слоган фильма: «Она слишком красива, а он слишком юн, чтобы ее защитить». Фильм «Малена» получил кучу премий, стал культовым и наконец-то утвердил Монику как большую актрису.
Через полтора года вышел второй главный фильм в ее карьере – «Необратимость» режиссера Гаспара Ноэ. С похожим на «Малену» мотивом – демонстрации жестокости мира через отношение к красоте.
На тот момент Моника уже встречалась с Венсаном Касселем. Однажды он под утро случайно встретил Гаспара Ноэ в клубе. Тот спросил, не хочет ли Кассель сняться вместе с Моникой в фильме с откровенными сценами. Кассель отказался, но дома пересказал разговор Монике. В ответ она заставила позвонить Ноэ, и фильм случился. Любовные сцены между Моникой и Касселем там – отдельное искусство.
Но «Необратимость» также – вероятно, самый тяжелый фильм с участием Моники. Например, там есть десятиминутная сцена изнасилования. После премьеры Моника говорила, что не хочет смотреть фильм и не снялась бы в нем еще раз.
Но сам Ноэ был в восторге: «Никто из других актрис не смог бы так сыграть, как она. Какие они красивые с Венсаном. Я наблюдал за ними: это действительно любящая пара, и так нежно смотрятся в кадре. Моника – самая смелая актриса, которую я знаю. Она согласилась на эту роль без лишних вопросов. Я вспоминаю ее легкость перед камерой. Не знаю, кто бы мог вынести съемки фильма так долго. А ей было все равно на то, что кто-то скажет. Можно сказать, она настоящий панк».
За актерскую карьеру у Моники было больше десяти ролей, в которых она раздевалась в кадре. И они ее не смущали:
«Мне легко даются сцены, в которых я без одежды. Нагота чиста. В ней есть что-то волшебное».
Так какая она актриса: правда ли играет только красоток, как относится к ролям, почему так часто выступает на втором плане
Вряд ли Моника считается великой актрисой. В ее карьере не так много больших ролей. Чаще она играет второстепенных персонажей. И даже премий немного: за женскую роль («Малена», «Матрица»), самая многообещающая актриса («Квартира»), лучшая актриса второго плана («Братство волка») и лучший поцелуй (тоже «Матрица»).
Но для кино Моника точно знаковая. Просто посмотрите на список режиссеров, с которыми она работала и которые ее приглашали: Коппола, Кустурица, Торнаторе, Вачовски, Сэм Меднес, Мэл Гибсон, Гиллиам, Ноэ, Линч.
Есть стереотип, что Моника – одноплановая актриса, которая играет только один и тот же типаж героини. Но миф легко разрушается – хотя бы списком ее персонажей: Мария Магдалина, глухонемая цыганка, вдова, злая королева, великая оперная певица, проститутка, Клеопатра, писательница, Персефона. А еще – девушка Джеймса Бонда: да, обычно это шаблонный персонаж как раз для красивых актрис, но Моника сыграла его в 50 лет, став самой возрастной девушкой Бонда в истории франшизы.
Ей важно пробовать себя в разных мирах, она соглашается на проекты, которые становятся вызовом: «Выбирая роль, я ищу нечто новое. Говорю себе: «Так, этого еще не было, это я еще не играла».
Хороший пример – небольшая роль в «Твин Пиксе»: «Она для меня очень важна. Лучше поработать с Дэвидом Линчем в особенном проекте, чем сняться в трех блокбастерах в главной роли».
Всего Моника снялась больше чем в 60 полнометражных фильмах: как в авторских, так и с мировым суперпродакшном. Как ей даются роли и что она говорит о работе актрисой:
«Женщина, которую я играю, может быть на меня похожа или быть моей полной противоположностью. Главное – я должна ее понимать. Мне нравится исследовать темную сторону человечества. Я могу быть в контакте со своей темной стороной, не будучи опасной для общества.
Во мне живет сильная женщина. Эта сила исходит от матери и бабушки. Они боролись за свои права и не подчинялись отсталому обществу. Я независимая, свободомыслящая. Я пойду туда, куда захочу. Я сделаю все, что захочу. Но где-то внутри у меня так много страданий, потому что я видела их страдания. Поэтому как актриса я смотрю внутрь себя, чтобы вдохнуть жизнь в свои роли. Часть работы техническая: чтение сценариев и репетицию реплик – это просто. Вторая часть – работа подсознания. Она самая интересная. В ней я использую жизненный опыт, духовное ощущение, чувства – и придаю оттенки персонажу».
Режиссер Бахман Гобади работал с Моникой в фильме «Сезон носорогов». И говорил, что хорошей актрисой Монику делает ее человечность: «Во-первых, она хороший человек. Во-вторых, она хороший человек. И в-третьих, она очень хорошая актриса».
История непростой любви с Касселем, которая всем вокруг казалась идеальной
«[На съемках «Квартиры] между нами сразу промелькнула искорка. Изначально мы подумали, что это скорее антипатия и неприязнь. Но позже, узнав друг друга, поняли, что это магия притяжения».
Через три года они поженились. Все удивлялись, как Кассель изменился. До этого он часто буянил, скандалил, попадал в полицейские участки. Много пил, считался агрессивным, почти неуправляемым. Часто менял девушек, был с ними холодным и нахальным – даже на публике.
Кассель сразу признался, что до нее никогда так сильно не влюблялся. Поэтому делал все, чтобы они даже работали вместе – всего у их дуэта восемь совместных фильмов.
Их пару все вокруг воспринимали как идеальную. Два знаменитых и красивых актера, Моника – мечта мужчин, Кассель – любовь тысяч зрительниц. Она говорила: «Венсан заставил меня повзрослеть, поставил перед зеркалом, в котором я разглядела многое в себе». А он: «Моника заглядывает в самые глубины человека и умеет создать для него ощущение полного комфорта рядом с собой».
На самом деле их отношения всегда были непростыми. Даже в начале: «Венсан очень привлекал меня, но в то же время я не была в нем уверена. Но мы стали жить вдвоем. Почему – не знаю. Мне кажется, мы не всегда выбираем человека, просто так складывается, происходит само собой, без нашего решения. Происходит и остается так, как есть. До поры».
У них случались разные периоды. Сближались и отдалялись, жили вместе и в разных странах. Но чаще всего были не рядом из-за съемок в разных фильмах. Кассель хотел приручить Монику, часто ревновал ее и не мог видеть сцены, где другие актеры обнимают или целуют ее для роли.
Но она не поддавалась и тянулась к свободе. Сказывалась разность характеров: «Венсан – очень нервный актер. Даже истеричный. Ему всегда все не нравится. Он любит планировать, а когда все планы идут крахом, начинает злиться и кричать. Я же всегда спокойна. Я даже никогда не нервничала по-настоящему».
Отношения все равно продолжались. И Моника родила от него двух дочерей – в 40 и 45 лет. Они держались 18 лет. Но в 2013 году все-таки развелись. Что говорила Моника:
«Венсан и я находимся в двух разных мирах. У нас разный круг общения и разные увлечения. Время от времени я приходила из своего мира, он – из своего. Мы два разных зверя.
Любовь застает врасплох. Два человека как будто попадают в ловушку. При этом между вами нет ничего общего, вам нечего предложить друг другу. Сначала ты в панике, не знаешь, что делать, но протягиваешь руку, дотрагиваешься до его души и… тебя больше уже ничего не волнует. Это чудо притяжения.
Я так независима, и он так независим. Эта модель отношений мне казалась идеальной. Но практически в каждом браке наступает переломный момент, когда есть два развития пути: либо развестись, либо сохранить. К сожалению, мы пошли по первому, более легкому пути.
Мы больше не вместе, но я все еще мать наших детей. Любовь никуда не делась, она приняла другую форму. Нельзя забывать, что когда-то вы с этим человеком выбрали друг друга, вам было с ним хорошо. Надо уважать то время, которое вы отдали друг другу. Любовь выше развода.
Это я приняла решение. Но когда женщина уходит, может быть, она уже была покинута. Расстаются всегда двое».
После расставания с Моникой Кассель начал встречаться с французской моделью Тиной Кунаки, которая моложе на 30 лет. Моника через несколько лет была вместе с художником Николя Лефевром. Кассель и Кунаки поженились, Моника и Лефевр – расстались.
Сейчас о ее личной жизни ничего неизвестно. Она часто говорит о дочках – что после их рождения жизнь перевернулась. И теперь для нее нет ничего важнее материнства.
Какой она человек и как формировался ее характер
Моника родилась в семье художницы Марии и фермера Паскуале Беллуччи – в итальянской деревне Читта-ди-Кастелло. Паскуале был итальянцем иранского происхождения и приехал в деревню на заработки. Мария – из традиционной католической итальянской семьи.
В деревне сторонились и побаивались Паскуале из-за мусульманского происхождения, а Марию осуждали за союз с ним: и в обществе, и в семье. Но они все равно поженились. У Марии было диагностированное бесплодие, которое, по мнению врача, не поддавалось лечению. Но вопреки прогнозам она родила Монику – их единственного ребенка.
Моника рассказывает, что росла тихой и замкнутой девочкой. В том числе из-за репутации семьи и той самой настороженности красоты, которая стала идеей «Малены».
При этом Моника считает детство счастливым. Благодаря любви родителей и свободе, которую они прививали: «Я была намного свободнее, чем мои друзья. Всегда себя такой чувствовала. Даже немного дикой. Вечерами гуляла, когда многие подруги не могли. Уезжала на каникулы с моим парнем, хотя была очень молодой.
Я зарабатывала с четырнадцати лет. Уехала из провинциального городка, где задыхалась. Рано, еще до 18 лет, водила – мама научила. Это символически прекрасно».
Она называет свободу и независимость ключевыми для себя ощущениями. Моника говорит, что именно внутренняя свобода привела ее к работе моделью, а потом к карьере в кино:
«Я не выносила, когда мне говорили, что делать. Я и сейчас терпеть этого не могу. Для счастья мне нужна свобода. Она мне жизненно необходима, как воздух. Свобода, любимое дело и любовь – для меня это формула счастья.
До сих пор не могу долго оставаться на одном месте, переезжаю из города в город. Меня спрашивают, где я предпочитаю жить, а я не могу ответить. Я такая странница в глубине души».
Журналистка и писательница Нина Набокова брала интервью у Моники Беллуччи в Москве. Она рассказала «Голу» о впечатлениях:
«Она профессионал и к делу относится без всякой звездности и капризов. Вот съемки и интервью – это работа. И она ее делает хорошо. Ее сильно задержали на съемке, на интервью оставалось совсем мало времени. И она прямо специально говорила быстро и по делу, чтобы интервью получилось хорошее. Еще у меня удивило, что в аэропорту она стояла в очереди на контроль вместе со всеми. Не через приоритетный коридор».
Другая сторона Моники: она кажется сильной, но внутри ощущает себя по-другому: «В реальной жизни я не такая дерзкая, как может показаться. Иногда я чувствую себя очень беззащитной. А еще у меня природная сумасшедшая застенчивость. Я знаю, вам так не кажется, но это правда».
Еще для Моники важна национальность идентичность. Многое в себе она объясняет простой фразой «я итальянка»: «Одна из моих основ – быть итальянкой. Это страна, где чувственность витает в воздухе, где тела говорят без слов. И это часть моей личности, способ моего мышления, действий. Это просто стиль моей жизни! Место рождения определяет даже то, как ты ешь. Иначе говоря, это то, как ты смотришь на само существование».
Секреты жизни и красоты Моники Беллуччи – от фанатов и от самой Моники Белуччи
Что в ней такого? За что именно ее так восхваляют люди во всем мире?
Мы прочитали много форумов, обсуждений, комментариев об этом от мужчин и женщин на разных языках – и очень часто народ формулирует намного лучше любых журналистов:
🖤 «Наверное, все начинается с имени. Даже оно звучит красиво. Моника Беллуччи».
🖤 «У нее идеальные черты лица. Все гармонично. Теплые глаза. Они выражают доброту и спокойствие. И смешение: чувственности и при этом сдержанности».
🖤 «В ней чувствуется сексуальная мощь. При этом она подает ее с достоинством, в ней совсем нет вульгарности».
🖤 «Вы замечали, что часто ее взгляд направлен в пол или же в сторону. Не знаю, прием это или нет, но возникает ощущение, что она невероятно скромна. И загадочна – может быть, эта таинственность так притягивает».
🖤 «Как она двигается, как преподносит себя. Плавно и легко. Она натуральна. Пышная, но в то же время стройная. И ее красота говорит, что Моника не просто статуя. Ее совершенство не статично».
Теперь главное – что она сама говорит о тайнах образа:
🫒 «Красота – это состояние души. Я всегда говорю, что самое важное – не быть красивой, а чувствовать себя красивой. И это скорее идет от внутренней зрелости, чем от внешних данных».
🫒 «Женственность – это гармония, естественность, чувственность. И ни в коем случае не вопрос форм или размеров. Это твои отношения с собой и людьми вокруг. И еще, по-моему, это все-таки вопрос интеллекта. Красота для женщины становится проблемой только в двух случаях: когда ее нет и когда нет ничего, кроме красоты».
🫒 «Красота – это подарок свыше, важно уметь им правильно распорядиться. Многие мои знакомые соглашались на роль содержанки, но для меня это было бы худшим из возможных сценариев. Главная ценность для меня – это свобода. Мне важно делать то, что я считаю правильным, но для этого нужно и уметь нести ответственность за принятые решения. По-моему, глупо, будучи молодой и красивой, становиться содержанкой какого-нибудь толстосума. Красота должна помогать нам обрести гармонию, любовь и смысл в этом сумасшедшем мире».
🫒 «Я чувствую себя комфортно наедине с собой, но не потому, что я красива. Знаю многих очень красивых людей, чья жизнь ужасна. И им плохо наедине с собой. Ощущать внутренний комфорт – это не то, как ты выглядишь, а то, как чувствуешь внутри».
🫒 «Никогда не буду худой. По натуре я довольно ленива. Люблю поесть. Я настоящая – такая. И не намерена становиться ненастоящей. Вместо того чтобы ходить в спортзал, я просто надеваю черное – это практично и намного веселее, чем упражнения. Я не люблю заниматься на спортивных снарядах и никогда не лягу под нож пластического хирурга».
🫒 «Для меня итальянская красота — это настоящий микс современности и чувственности. У итальянских женщин очень много драмы в глазах, они на самом деле привыкли больше говорить глазами, чем словами».
🫒 «С возрастом я чувствую себя все лучше, все комфортнее, все гармоничнее. Я лучше знаю себя сейчас, чем в юности. Знаю, чего от себя ждать и как с собой справляться. Знаю, как быть по-настоящему красивой – красота ведь не только снаружи, она изнутри. Красота – это энергия, излучение. Я всегда в каком-то смысле хотела быть зрелой женщиной.
🫒 «Ни за что на свете не хотела бы, чтобы мне снова было 20. Сейчас я намного счастливее, чем тогда. Ведь в том возрасте мы еще только узнаем себя, пытаемся понять, кем хотим быть, страдаем от неуверенности в себе. Сейчас я точно знаю, что мне нужно, а без чего я могу прожить».
🫒 «Знаю многих женщин, которые мечтают найти рецепт вечной молодости и красоты. И ничто не может остановить их в поиске ингредиентов этого рецепта, каким бы странным он не оказался. Они уверены в том, что главное – как они выглядят. И, когда они стареют, их мир и жизнь рушатся. Большинство женщин в Голливуде делают пластическую операцию, занимаются по два часа в день в спортзале, тратят целое состояние на косметику и модную одежду. В результате слишком много американских актрис и моделей выглядят как девочки. Возможно, это происходит потому, что мужчины боятся настоящих женщин и тянутся к женщинам-подросткам, чувствуя себя с ними гораздо увереннее. Но в глубине души им нравятся женские формы гораздо больше, чем кожа да кости».
🫒 «Я знаю, что теряю привлекательность. Но лучше наслаждаться каждым прожитым днем, чем тосковать о том, что рано или поздно исчезнет из твоей жизни без следа».
🫒 «Я вижу закономерность: если у красивой женщины недобрая душа и нечистые помыслы, с возрастом она теряет свою, данную ей богом авансом, красоту. Напротив, если не слишком красивая женщина живет интенсивной духовной жизнью, к зрелым годам она зачастую становится красавицей».
🫒 «Чтобы быть красивой, надо хорошо питаться, пить, заниматься любовью и много смеяться. Все остальное придет само по себе».