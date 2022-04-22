Как «Крестный отец» спас кинематограф – хотя против него были иммигранты, гангстеры, студия, режиссер, Фрэнк Синатра

Когда весной 1968-го неизвестный писатель Марио Пьюзо зашел в кабинет руководителя отдела продакшна студии Paramount Pictures Роберта Эванса, ни один из них не предполагал, что из этой встречи четыре года спустя получится шедевр.

Пьюзо задолжал букмекерам 10 тысяч долларов и теперь без особых надежд пытался продать черновик сценария по еще не опубликованному роману. Эванс согласился встретиться с очередным неудачником из Нью-Йорка из-за одолжения общему знакомому и отсчитывал секунды до окончания неловкого разговора.

Пьюзо собирался назвать книгу об итало-американской организованной преступности «Мафия» и робко хвалился, что ни один писатель или сценарист до него не использовал это слово в заголовке. Эванс из жалости предложил 10 тысяч долларов за права на сценарий, хотя даже не пробежал текст глазами и не рассчитывал, что материал когда-нибудь доберется до экрана. Пьюзо попросил 15 тысяч. Сторговались на 12,5.

Спустя несколько месяцев, когда Эванс уже забыл о сценарии, Пьюзо позвонил и предупредил, что изменит название.

Теперь это не «Мафия», а «Крестный отец».

Через полвека статус «Крестного отца» очевиден даже для тех, кто никогда его не смотрел, – хотя бы по количеству отсылок и пародий везде. Сцена с собранием лидеров всех кланов, когда камера движется вдоль стола, и зритель знакомится с ними? Впервые этот троп появился именно в «Крестном отце». Мафиозная вендетта, устроенная таким образом, что жертву вроде бы прощают, а потом все-таки убивают в последний момент? Снова «Крестный отец». Сама концепция клановых отношений по понятиям и предложения, от которых «невозможно отказаться»? Ну, вы поняли.