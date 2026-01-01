Мегалополис

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Запланированный научно-фантастический фильм Фрэнсиса Форда Копполы
Дата начала съемок
Осень 2022 г.
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Материалы
Режиссер Коппола 20 лет готовит последний фильм карьеры – «Мегалополис»: история о вражде архитектора и мэра Нью-Йорка, бюджет – $100 млн
#Фрэнсис Форд Коппола
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