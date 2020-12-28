MMA: Материалы

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Полный кард UFC 280 – это главный турнир года для фанатов из России: там подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
#UFC 280
13 августа, 21:50
Детали по бою Махачев – Оливейра: почему они подерутся за вакантный пояс и куда пропали другие претенденты
#Махачев – Оливейра
17 июля, 01:28
«Запрещенная» документалка про Александра Емельяненко появилась на «Авито» – ее продает Валерия Гай Германика за 50 миллионов рублей
#Александр Емельяненко
11 мая, 17:04
Другая сторона исторической потери пояса в UFC: Оливейра был полулегковесом и еще четыре раза проваливал взвешивание
#Чарльз Оливейра
07 мая, 21:52
«Вы меня обокрали». Ян снова проиграл Стерлингу – теперь спорным судейским решением
#Ян – Стерлинг
10 апреля, 08:45
Сколько Алджамейн Стерлинг заработал за бой против Яна на UFC 273
#Ян – Стерлинг
10 апреля, 07:55
Сколько Петр Ян заработал за бой против Стерлинга на UFC 273
#Ян – Стерлинг
10 апреля, 07:40
Как Петр Ян стал главным бойцом России в эпоху после Хабиба – через работу охранником, Таиланд, бои со сломанным пальцем
#Петр Ян
10 апреля, 07:35
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
28 декабря 2020, 18:11
Хабиб организовал первый турнир лиги Eagle FC в США: позвал бывших бойцов UFC, чемпион Сехудо стал комментатором
#Хабиб Нурмагомедов
29 января, 10:25
Нганну воюет с UFC из-за контракта (маленькие гонорары). Возможно, он просидит год без боев, хотя после защиты титула соглашение продлилось
#Франсис Нганну
23 января, 11:37
Сколько Нганну заработал за победу над Ганом на UFC 270
#Нганну – Ган
23 января, 09:11
Из-за пандемии Петр Ян готовится к UFC не в привычном Таиланде. Это важное место: там были рождение сына, локдаун, встречи с бойцами
#Петр Ян
29 октября 2021, 16:15
Сколько Ган заработает за бой с Нганну на UFC 270
#Нганну – Ган
22 января, 10:04
Русский боец нокаутировал соперника ударом в печень и станцевал вприсядку – это его дебют в UFC 🕺
#Вячеслав Борщев
16 января, 12:15
Зачем Хабиб показывает масло черного тмина: какая польза, что это такое и почему так много его рекламы
#Хабиб Нурмагомедов
15 января, 16:10
Мэр и чиновник в Бразилии подрались по правилам ММА. Так они решали спор об аквапарке
#MMA
15 декабря 2021, 14:17
Талисман Оливейры – камень, который ему подарил отец. Это библейская отсылка к Давиду и Голиафу
#Чарльз Оливейра
12 декабря 2021, 12:30
Сколько Оливейра заработал за победу в титульном бою против Порье на UFC 269
#Чарльз Оливейра
12 декабря 2021, 11:14
Оливейра развозит еду по фавелам, дарит детям подарки на Пасху и помогает семьям, у кого сгорели дома. Порье поддержал его фонд
#Чарльз Оливейра
12 декабря 2021, 10:30
Оливейра потерял очки сразу после защиты титула – их сорвал фанат. Чемпион UFC стоял перед толпой и просил их обратно
#Чарльз Оливейра
12 декабря 2021, 10:07
Почему конфликтуют братья Емельяненко?
#Федор Емельяненко
23 октября 2021, 13:30
Оливейра шел к поясу UFC через тяжелую болезнь. Два года лежал в больнице, врачи говорили об инвалидном кресле
#Чарльз Оливейра
12 декабря 2021, 08:43
Боец UFC показывает баскетбольный бросок после побед. Так он поддерживал «Финикс», а позже зафиксировал момент в татуировке 🏀
#Шон О’Мэлли
12 декабря 2021, 08:34
Хабиб поссорился в соцсетях с двумя топ-бойцами UFC. Он продвигает Махачева к титульному бою, хотя есть другой достойный претендент
#Хабиб Нурмагомедов
13 ноября 2021, 22:23
Брат Хабиба Усман Нурмагомедов задержан – его машина сбила полицейского. Но всех успокаивает и постит фото из спортзала
#Усман Нурмагомедов
11 ноября 2021, 19:30
Это самый волнительный бой Хабиба – он вывел на последний бой брата, который когда-то выводил на первый бой его
#Шамиль Завуров
18 сентября 2021, 00:28
Хабиб особо помогает бойцу Тухугову. Теперь он побеждает даже с травмой, хотя раньше пропустил три года из-за допинга и драки с Конором
#Зубайра Тухугов
09 ноября 2021, 21:20
Хасбик приближается к бою в UFC: ссорится с блогером Тамаевым, который его раскрутил, а Уайт предлагает за бой с Абдурозиком $1,5 млн
#Хасбик
08 ноября 2021, 12:45
Боец UFC впервые стал чемпионом в 42 года. Его путь – через нелегальную эмиграцию и работу дворником
#Гловер Тейшейра
31 октября 2021, 12:26
Ян вышел за титулом UFC вместе с семьей. Называл главного соперника клоуном, пока сын рассматривал пояс
#Петр Ян
31 октября 2021, 02:58
Главный борец России посвящал победы имаму Шамилю – это ответ Кадырову и дагестанско-чеченскому спору. И получил четыре месяца бана
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#Абдулрашид Садулаев
07 августа 2021, 15:08
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