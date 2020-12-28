MMA: Материалы

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Полный кард UFC 280 – это главный турнир года для фанатов из России: там подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
#UFC 280
Детали по бою Махачев – Оливейра: почему они подерутся за вакантный пояс и куда пропали другие претенденты
#Махачев – Оливейра
«Запрещенная» документалка про Александра Емельяненко появилась на «Авито» – ее продает Валерия Гай Германика за 50 миллионов рублей
#Александр Емельяненко
Другая сторона исторической потери пояса в UFC: Оливейра был полулегковесом и еще четыре раза проваливал взвешивание
#Чарльз Оливейра
«Вы меня обокрали». Ян снова проиграл Стерлингу – теперь спорным судейским решением
#Ян – Стерлинг
Сколько Алджамейн Стерлинг заработал за бой против Яна на UFC 273
#Ян – Стерлинг
Сколько Петр Ян заработал за бой против Стерлинга на UFC 273
#Ян – Стерлинг
Как Петр Ян стал главным бойцом России в эпоху после Хабиба – через работу охранником, Таиланд, бои со сломанным пальцем
#Петр Ян
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Хабиб организовал первый турнир лиги Eagle FC в США: позвал бывших бойцов UFC, чемпион Сехудо стал комментатором
#Хабиб Нурмагомедов
Нганну воюет с UFC из-за контракта (маленькие гонорары). Возможно, он просидит год без боев, хотя после защиты титула соглашение продлилось
#Франсис Нганну
Сколько Нганну заработал за победу над Ганом на UFC 270
#Нганну – Ган
Из-за пандемии Петр Ян готовится к UFC не в привычном Таиланде. Это важное место: там были рождение сына, локдаун, встречи с бойцами
#Петр Ян
Сколько Ган заработает за бой с Нганну на UFC 270
#Нганну – Ган
Русский боец нокаутировал соперника ударом в печень и станцевал вприсядку – это его дебют в UFC 🕺
#Вячеслав Борщев
Зачем Хабиб показывает масло черного тмина: какая польза, что это такое и почему так много его рекламы
#Хабиб Нурмагомедов
Мэр и чиновник в Бразилии подрались по правилам ММА. Так они решали спор об аквапарке
#MMA
Талисман Оливейры – камень, который ему подарил отец. Это библейская отсылка к Давиду и Голиафу
#Чарльз Оливейра
Сколько Оливейра заработал за победу в титульном бою против Порье на UFC 269
#Чарльз Оливейра
Оливейра развозит еду по фавелам, дарит детям подарки на Пасху и помогает семьям, у кого сгорели дома. Порье поддержал его фонд
#Чарльз Оливейра
Оливейра потерял очки сразу после защиты титула – их сорвал фанат. Чемпион UFC стоял перед толпой и просил их обратно
#Чарльз Оливейра
Почему конфликтуют братья Емельяненко?
#Федор Емельяненко
Оливейра шел к поясу UFC через тяжелую болезнь. Два года лежал в больнице, врачи говорили об инвалидном кресле
#Чарльз Оливейра
Боец UFC показывает баскетбольный бросок после побед. Так он поддерживал «Финикс», а позже зафиксировал момент в татуировке 🏀
#Шон О’Мэлли
Хабиб поссорился в соцсетях с двумя топ-бойцами UFC. Он продвигает Махачева к титульному бою, хотя есть другой достойный претендент
#Хабиб Нурмагомедов
Брат Хабиба Усман Нурмагомедов задержан – его машина сбила полицейского. Но всех успокаивает и постит фото из спортзала
#Усман Нурмагомедов
Это самый волнительный бой Хабиба – он вывел на последний бой брата, который когда-то выводил на первый бой его
#Шамиль Завуров
Хабиб особо помогает бойцу Тухугову. Теперь он побеждает даже с травмой, хотя раньше пропустил три года из-за допинга и драки с Конором
#Зубайра Тухугов
Хасбик приближается к бою в UFC: ссорится с блогером Тамаевым, который его раскрутил, а Уайт предлагает за бой с Абдурозиком $1,5 млн
#Хасбик
Боец UFC впервые стал чемпионом в 42 года. Его путь – через нелегальную эмиграцию и работу дворником
#Гловер Тейшейра
Ян вышел за титулом UFC вместе с семьей. Называл главного соперника клоуном, пока сын рассматривал пояс
#Петр Ян
Главный борец России посвящал победы имаму Шамилю – это ответ Кадырову и дагестанско-чеченскому спору. И получил четыре месяца бана
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#Абдулрашид Садулаев
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