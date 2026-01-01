MMA: Материалы

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Как устроена культура масок в рестлинге Мексики – особое искусство, которое вы не пропустите
#Луча либре
Что будет с карьерой Яна в UFC: возможный соперник, шансы на пояс, поменяется ли отношение судей
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#Петр Ян
2
Драка на фоне победы Махачева: Чимаев приехал на турнир без приглашения UFC и устроил конфликт с братом Хабиба
#UFC 280
Детали вокруг победы Махачева: передал пояс Хабибу и посвятил чемпионство его отцу, а Хасбик праздновал на руках
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#Махачев – Оливейра
1
Следующий соперник Махачева – Волкановски: бой за пояс пройдет в Австралии, все уже согласовано
#Махачев – Волкановски
Сколько Ислам Махачев заработал за чемпионский бой против Оливейры на UFC 280
#Махачев – Оливейра
Сколько Петр Ян заработал за бой против О’Мэлли на UFC 280
#Ян – О’Мэлли
Как Петр Ян стал главным бойцом России в эпоху после Хабиба – через работу охранником, Таиланд, бои со сломанным пальцем
#Петр Ян
Как устроена география UFC по чемпионам и соперникам: Оливейра аномально за 12 лет только дважды дрался не с американцами
#Махачев – Оливейра
Как Махачев шел к титульному бою в UFC: давление Хабиба (Уайт перестал отвечать на сообщения) и только один соперник из топ-10
#Махачев – Оливейра
Детали по бою Махачев – Оливейра: почему они подерутся за вакантный пояс и куда пропали другие претенденты
#Махачев – Оливейра
Из-за пандемии Петр Ян готовится к UFC не в привычном Таиланде. Это важное место: там были рождение сына, локдаун, встречи с бойцами
#Петр Ян
Полный кард UFC 280 – это главный турнир года для фанатов из России: там подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
#UFC 280
Диас пять лет раскручивал бой с Фергюсоном – сам отказывался из-за денег, а теперь красиво завершил карьеру в UFC
#Нейт Диас
«Запрещенная» документалка про Александра Емельяненко появилась на «Авито» – ее продает Валерия Гай Германика за 50 миллионов рублей
#Александр Емельяненко
Другая сторона исторической потери пояса в UFC: Оливейра был полулегковесом и еще четыре раза проваливал взвешивание
#Чарльз Оливейра
«Вы меня обокрали». Ян снова проиграл Стерлингу – теперь спорным судейским решением
#Ян – Стерлинг
Сколько Алджамейн Стерлинг заработал за бой против Яна на UFC 273
#Ян – Стерлинг
Сколько Петр Ян заработал за бой против Стерлинга на UFC 273
#Ян – Стерлинг
Хабиб организовал первый турнир лиги Eagle FC в США: позвал бывших бойцов UFC, чемпион Сехудо стал комментатором
#Хабиб Нурмагомедов
Почему конфликтуют братья Емельяненко?
#Федор Емельяненко
Нганну воюет с UFC из-за контракта (маленькие гонорары). Возможно, он просидит год без боев, хотя после защиты титула соглашение продлилось
#Франсис Нганну
Сколько Нганну заработал за победу над Ганом на UFC 270
#Нганну – Ган
Сколько Ган заработает за бой с Нганну на UFC 270
#Нганну – Ган
Русский боец нокаутировал соперника ударом в печень и станцевал вприсядку – это его дебют в UFC 🕺
#Вячеслав Борщев
Это самый волнительный бой Хабиба – он вывел на последний бой брата, который когда-то выводил на первый бой его
#Шамиль Завуров
Зачем Хабиб показывает масло черного тмина: какая польза, что это такое и почему так много его рекламы
#Хабиб Нурмагомедов
Мэр и чиновник в Бразилии подрались по правилам ММА. Так они решали спор об аквапарке
#MMA
Талисман Оливейры – камень, который ему подарил отец. Это библейская отсылка к Давиду и Голиафу
#Чарльз Оливейра
Сколько Оливейра заработал за победу в титульном бою против Порье на UFC 269
#Чарльз Оливейра
Главный борец России посвящал победы имаму Шамилю – это ответ Кадырову и дагестанско-чеченскому спору. И получил четыре месяца бана
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#Абдулрашид Садулаев
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