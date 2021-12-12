Чарльз Оливейра
UFC
Оливейра – Порье
UFC 269
Поделиться:
Комментарии:
0
#Чарльз Оливейра #UFC #Оливейра – Порье #UFC 269

Талисман Оливейры – камень, который ему подарил отец. Это библейская отсылка к Давиду и Голиафу

3 часа назад
Живоглядов Николай
Плеханов Александр

твиттер UFC

Чарльз Оливейра победил Дастина Порье на UFC 269 и сохранил пояс чемпиона в легком весе. Это была его первая защита и десятая победа подряд в UFC. После победы Оливейра накинул на себя флаг Бразилии и станцевал при выходе из октагона.

На каждый бой Оливейра носит с собой камень, который дал ему отец. Франсиско Оливейра подарил сыновьям по камню как символ победы Давида над Голиафом. Отец смотрел UFC по телевизору и говорил, что однажды Брюс Баффер произнесет имя его сына в октагоне. Оливейра дебютировал в UFC в 2010 году и провел 29 боев.

После победы над Майклом Чендлером в мае-2021 и завоевания чемпионского пояса Оливейра сказал: «Может пойти дождь из камней, но эти камни вернутся». Вместе с командой он показывал камень-талисман, когда в 2020 году победил Кевина Ли и довел победную серию до семи боев:

Он никогда не показывал камень команде, но в 2019 году о нем узнал тренер Диего Лима. Тогда Оливейра проводил третий бой против Ника Ленца и победил. Он попросил Лиму сохранить камень у себя на время боя: 

«Это было странно, но я взял его с собой. Когда бой закончился, мы сфотографировались с ним. Получилось странно, потому что у меня тоже был с собой камень в кармане. Я спросил его, что это за камень, и он рассказал мне историю о Давиде и Голиафе. Это приносит ему так много позитивной энергии».

Когда Оливейра победил Тони Фергюсона, то снова показал камень. Телеведущий Томас Каннингем пошутил в твиттере: «То, что Чарльз Оливейра держал в руках в конце боя, было магическим камнем, в который он заточил душу Тони Фергюсона после того, как только что выбил ее из него. Знаете, это если бы мне пришлось гадать».

твиттер UFC Europe

После турнира UFC 256 Оливейра даже отдельно рассказывал о камне в интервью. Говорил так: «Все знают меня религиозным человеком. Я верю в Бога. Мой отец забрался на холм. Если вы знаете историю Давида и Голиафа, то понимаете значение этого камня». Он связывал его с победами и с тем, что прошел тяжелый жизненный путь (подробно – тут).

Есть разные версии происхождения истории Давида и Голиафа. В случае с Оливейрой важно знать ее финал. Давид достал из сумки камень, который кинул в лоб Голиафу. Когда Голиаф упал, Давид вытащил его же меч и отрубил ему голову. История с этой победой уже мелькала в UFC еще до того момента, когда Чарльз Оливейра стал популярным.

Жорж Сен-Пьер обещал победить Джона Джонса. Он сравнивал себя с Давидом, которому понадобился всего один камень для победы над великим Голиафом. В долгой истории UFC даже была афиша, где бой подавался сражением Давида и Голиафа. Это случилось еще на турнире UFC 8, когда бои в промоушене не были такими раскрученными.

Когда Оливейра победил Порье, фанаты шутили над результатом именно через камень: «Был ли Оливейры счастливый камень в руке? Смешно. Кто-нибудь может объяснить это?» 

Порье дважды дрался за чемпионский пояс UFC в легком весе – в обоих проиграл удушающим приемом в третьем раунде

Оливейра продлил победную серию в UFC до 10 боев. Он защитил пояс в бою против Порье

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Живоглядов Николай
Автор. Самые длинные тексты.
Плеханов Александр
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Еще по теме
Оливейра развозит еду по фавелам, дарит детям подарки на Пасху и помогает семьям, у кого сгорели дома. Порье поддержал его фонд
Оливейра потерял очки сразу после защиты титула – их сорвал фанат. Чемпион UFC стоял перед толпой и просил их обратно
Оливейра шел к поясу UFC через тяжелую болезнь. Два года лежал в больнице, врачи говорили об инвалидном кресле
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Чарльз Оливейра
#UFC
#Оливейра – Порье
#UFC 269