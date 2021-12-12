Талисман Оливейры – камень, который ему подарил отец. Это библейская отсылка к Давиду и Голиафу

Он никогда не показывал камень команде, но в 2019 году о нем узнал тренер Диего Лима. Тогда Оливейра проводил третий бой против Ника Ленца и победил. Он попросил Лиму сохранить камень у себя на время боя:

«Это было странно, но я взял его с собой. Когда бой закончился, мы сфотографировались с ним. Получилось странно, потому что у меня тоже был с собой камень в кармане. Я спросил его, что это за камень, и он рассказал мне историю о Давиде и Голиафе. Это приносит ему так много позитивной энергии».

Когда Оливейра победил Тони Фергюсона, то снова показал камень. Телеведущий Томас Каннингем пошутил в твиттере: «То, что Чарльз Оливейра держал в руках в конце боя, было магическим камнем, в который он заточил душу Тони Фергюсона после того, как только что выбил ее из него. Знаете, это если бы мне пришлось гадать».