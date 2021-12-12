Талисман Оливейры – камень, который ему подарил отец. Это библейская отсылка к Давиду и Голиафу
Чарльз Оливейра победил Дастина Порье на UFC 269 и сохранил пояс чемпиона в легком весе. Это была его первая защита и десятая победа подряд в UFC. После победы Оливейра накинул на себя флаг Бразилии и станцевал при выходе из октагона.
На каждый бой Оливейра носит с собой камень, который дал ему отец. Франсиско Оливейра подарил сыновьям по камню как символ победы Давида над Голиафом. Отец смотрел UFC по телевизору и говорил, что однажды Брюс Баффер произнесет имя его сына в октагоне. Оливейра дебютировал в UFC в 2010 году и провел 29 боев.
После победы над Майклом Чендлером в мае-2021 и завоевания чемпионского пояса Оливейра сказал: «Может пойти дождь из камней, но эти камни вернутся». Вместе с командой он показывал камень-талисман, когда в 2020 году победил Кевина Ли и довел победную серию до семи боев:
Он никогда не показывал камень команде, но в 2019 году о нем узнал тренер Диего Лима. Тогда Оливейра проводил третий бой против Ника Ленца и победил. Он попросил Лиму сохранить камень у себя на время боя:
«Это было странно, но я взял его с собой. Когда бой закончился, мы сфотографировались с ним. Получилось странно, потому что у меня тоже был с собой камень в кармане. Я спросил его, что это за камень, и он рассказал мне историю о Давиде и Голиафе. Это приносит ему так много позитивной энергии».
Когда Оливейра победил Тони Фергюсона, то снова показал камень. Телеведущий Томас Каннингем пошутил в твиттере: «То, что Чарльз Оливейра держал в руках в конце боя, было магическим камнем, в который он заточил душу Тони Фергюсона после того, как только что выбил ее из него. Знаете, это если бы мне пришлось гадать».
После турнира UFC 256 Оливейра даже отдельно рассказывал о камне в интервью. Говорил так: «Все знают меня религиозным человеком. Я верю в Бога. Мой отец забрался на холм. Если вы знаете историю Давида и Голиафа, то понимаете значение этого камня». Он связывал его с победами и с тем, что прошел тяжелый жизненный путь (подробно – тут).
Есть разные версии происхождения истории Давида и Голиафа. В случае с Оливейрой важно знать ее финал. Давид достал из сумки камень, который кинул в лоб Голиафу. Когда Голиаф упал, Давид вытащил его же меч и отрубил ему голову. История с этой победой уже мелькала в UFC еще до того момента, когда Чарльз Оливейра стал популярным.
Жорж Сен-Пьер обещал победить Джона Джонса. Он сравнивал себя с Давидом, которому понадобился всего один камень для победы над великим Голиафом. В долгой истории UFC даже была афиша, где бой подавался сражением Давида и Голиафа. Это случилось еще на турнире UFC 8, когда бои в промоушене не были такими раскрученными.
Когда Оливейра победил Порье, фанаты шутили над результатом именно через камень: «Был ли Оливейры счастливый камень в руке? Смешно. Кто-нибудь может объяснить это?»
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