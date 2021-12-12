Порье дважды дрался за чемпионский пояс UFC в легком весе – в обоих проиграл удушающим приемом в третьем раунде

Дастин Порье проиграл Чарльзу Оливейре на UFC 269. Оливейра провел первую защиту чемпионского пояса. Бой закончился в третьем раунде удушающим приемом.

Последнее поражение Порье было от Хабиба Нурмагомедова в 2019 году. Тогда он тоже проиграл удушающим приемом в третьем раунде.

В апреле-2019 Порье победил Макса Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC. После этого он проиграл титульный бой против Хабиба и больше не дрался за пояс.

Порье 32 года. Он выступает в UFC с 2011 года. У него 20 побед и шесть поражений, еще один бой против Эдди Альвареса не состоялся из-за нанесения Альваресом запрещенных ударов.