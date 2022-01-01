UFC
Дата основания
1993 г.
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Спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам
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MMA
UFC 275: прогноз на бой Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года
#UFC
MMA
UFC 275: во сколько начало боя Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года
#UFC
MMA
Где смотреть бой Шевченко – Сантос: во сколько прямая трансляция боя, UFC 275, 12 июня 2022 года
#UFC
MMA
Где смотреть бой Оливейра – Гейджи: во сколько прямая трансляция боя, UFC 274 8 мая
#Оливейра – Гейджи
MMA
Полный кард турнира UFC 274, где подерутся Оливейра, Гейджи и Фергюсон
#UFC 274
MMA
Полный кард турнира UFC 273, где подерутся Ян, Чимаев и Волкановски
#Ян – Стерлинг
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Полный кард UFC 280 – это главный турнир года для фанатов из России: там подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
#UFC 280
Детали по бою Махачев – Оливейра: почему они подерутся за вакантный пояс и куда пропали другие претенденты
#Махачев – Оливейра
Другая сторона исторической потери пояса в UFC: Оливейра был полулегковесом и еще четыре раза проваливал взвешивание
#Чарльз Оливейра
«Вы меня обокрали». Ян снова проиграл Стерлингу – теперь спорным судейским решением
#Ян – Стерлинг
Сколько Алджамейн Стерлинг заработал за бой против Яна на UFC 273
#Ян – Стерлинг
Сколько Петр Ян заработал за бой против Стерлинга на UFC 273
#Ян – Стерлинг
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