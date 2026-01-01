UFC

Дата основания
1993 г.
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Спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам
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MMA
Все результаты UFC 280: как завершились бои Махачева, Яна и Стерлинга
#UFC 280
MMA
Махачев – новый чемпион UFC в легком весе
#Махачев – Оливейра
MMA
Ян проиграл О’Мэлли на турнире UFC 280
#Ян – О’Мэлли
MMA
UFC 280: статистика перед боем Ян – О’Мэлли, 22 октября 2022 года
#Ян – О’Мэлли
MMA
UFC 280: во сколько начало боя Ян – О’Мэлли, 22 октября 2022 года
#Ян – О’Мэлли
MMA
UFC 280: прогноз на бой Ян – О’Мэлли, 22 октября 2022 года
#Ян – О’Мэлли
Все новости
Материалы
Что будет с карьерой Яна в UFC: возможный соперник, шансы на пояс, поменяется ли отношение судей
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#Петр Ян
2
Следующий соперник Махачева – Волкановски: бой за пояс пройдет в Австралии, все уже согласовано
#Махачев – Волкановски
Сколько Ислам Махачев заработал за чемпионский бой против Оливейры на UFC 280
#Махачев – Оливейра
Сколько Петр Ян заработал за бой против О’Мэлли на UFC 280
#Ян – О’Мэлли
Детали по бою Махачев – Оливейра: почему они подерутся за вакантный пояс и куда пропали другие претенденты
#Махачев – Оливейра
Полный кард UFC 280 – это главный турнир года для фанатов из России: там подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
#UFC 280
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