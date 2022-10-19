UFC 280: прогноз на бой Ян – О’Мэлли, 22 октября 2022 года

Петр Ян и Шон О’Мэлли проведут бой в основном карде турнира UFC 280. Все пройдет в Абу-Даби. Для Яна этот поединок станет вторым в 2022 году. В апреле он проиграл Стерлингу бой за пояс в легчайшем весе.

Кто фаворит боя Ян – О’Мэлли – версия букмекеров:

Победа Яна – 1,34;

Победа О'Мэлли – 3,20.

За карьеру в MMA Петр Ян выиграл 16 боев и проиграл три. Два поражения – от Стерлинга. Сейчас Ян идет первым в рейтинге бойцов легчайшего веса, а Стерлинг владеет там титулом.

Шон О’Мэлли участвовал в 17 боях и выиграл 15 из них. Он занимает 11-е место в рейтинге бойцов легчайшего веса UFC, поэтому формально по шансам оценивается ниже.

Ян и О’Мэлли cейчас не претендуют на чемпионство в UFC в легчайшем весе, но победитель может выйти на бой за титул. Стерлинг на турнире UFC 280 будет защищать пояс в бою против Диллашоу.

Регистрируйтесь и получите 2000 рублей

Где смотреть бой Петр Ян – Шон О’Мэлли

Полный кард турнира UFC 280