Ян – О’Мэлли
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Петр Ян
Шон О’Мэлли
UFC 280
#Ян – О’Мэлли #UFC #Петр Ян #Шон О’Мэлли #UFC 280
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UFC 280: прогноз на бой Ян – О’Мэлли, 22 октября 2022 года

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Петр Ян и Шон О’Мэлли проведут бой в основном карде турнира UFC 280. Все пройдет в Абу-Даби. Для Яна этот поединок станет вторым в 2022 году. В апреле он проиграл Стерлингу бой за пояс в легчайшем весе.

Кто фаворит боя Ян – О’Мэлли – версия букмекеров:

  • Победа Яна – 1,34;
  • Победа О'Мэлли – 3,20.

За карьеру в MMA Петр Ян выиграл 16 боев и проиграл три. Два поражения – от Стерлинга. Сейчас Ян идет первым в рейтинге бойцов легчайшего веса, а Стерлинг владеет там титулом.

Шон О’Мэлли участвовал в 17 боях и выиграл 15 из них. Он занимает 11-е место в рейтинге бойцов легчайшего веса UFC, поэтому формально по шансам оценивается ниже.

Ян и О’Мэлли cейчас не претендуют на чемпионство в UFC в легчайшем весе, но победитель может выйти на бой за титул. Стерлинг на турнире UFC 280 будет защищать пояс в бою против Диллашоу.

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Где смотреть бой Петр Ян – Шон О’Мэлли

Полный кард турнира UFC 280

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Источник:
Гол
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