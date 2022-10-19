Где смотреть бой Ян – О’Мэлли: во сколько прямая трансляция, UFC 280 22 октября

Петр Ян и Шон О’Мэлли подерутся на турнире UFC 280. Их бой пройдет в основном карде. Там же состоятся два титульных поединка с участием Махачева и Стерлинга.

Все бои основного карда турнира UFC 280 будет транслировать «Матч ТВ». Старт эфира запланирован на 22 октября в 21:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» владеет правами на трансляции всех основных турниров UFC. Смотреть бой Ян – О’Мэлли онлайн в прямом эфире и весь турнир UFC 280 можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

Прелимы начнутся 22 октября в 17:00 по Москве. Всего в Абу-Даби проведут бои семь русскоговорящих бойцов UFC. Все поединки пройдут на площадке Etihad Arena.

Полный кард турнира UFC 280

Прогноз на бой Петр Ян – Шон О’Мэлли