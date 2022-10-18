Полный кард турнира UFC 280, где подерутся Махачев, Ян и Стерлинг

22 октября состоится UFC 280 – турнир с участием двух топ-бойцов UFC из России. Место проведения турнира UFC 280 – Etihad Arena в Абу-Даби.

Чарльз Оливейра и Ислам Махачев проведут бой за вакантный титул в легком весе. Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу подерутся за титул в легчайшем весе. Им владеет Стерлинг.

В основном карде UFC 280 состоится поединок Петр Ян – Шон О’Мэлли. Напоминаем: Ян потерял пояс UFC, когда дважды проиграл Стерлингу. В одном из боев он нарушил правила.

Все бои турнира UFC 280 – основной кард и прелимы. Первые бои стартуют 22 октября в 17:00 по Москве. Начало основного карда намечено на 22 октября в 21:00 по московскому времени.

Основной кард

Прелимы