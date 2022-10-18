UFC 280
UFC
Ислам Махачев
Петр Ян
Шон О’Мэлли
Чарльз Оливейра
Алджамейн Стерлинг
Махачев – Оливейра
Ти Джей Диллашоу
Ян – О’Мэлли
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Полный кард турнира UFC 280, где подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
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22 октября состоится UFC 280 – турнир с участием двух топ-бойцов UFC из России. Место проведения турнира UFC 280 – Etihad Arena в Абу-Даби.
Чарльз Оливейра и Ислам Махачев проведут бой за вакантный титул в легком весе. Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу подерутся за титул в легчайшем весе. Им владеет Стерлинг.
В основном карде UFC 280 состоится поединок Петр Ян – Шон О’Мэлли. Напоминаем: Ян потерял пояс UFC, когда дважды проиграл Стерлингу. В одном из боев он нарушил правила.
Все бои турнира UFC 280 – основной кард и прелимы. Первые бои стартуют 22 октября в 17:00 по Москве. Начало основного карда намечено на 22 октября в 21:00 по московскому времени.
Основной кард
- Чарльз Оливейра – Ислам Махачев;
- Алджамейн Стерлинг – Ти Джей Диллашоу;
- Петр Ян – Шон О’Мэлли;
- Бенэил Дариуш – Матеуш Гамрот;
- Кэтлин Чукагян – Манон Фиро.
Прелимы
- Белал Мухаммад – Шон Брэди;
- Махмуд Мурадов – Кайо Борральо;
- Волкан Оздемир – Никита Крылов;
- Зубайра Тухугов – Лукас Алмейда;
- Абубакар Нурмагомедов – Гаджи Омаргаджиев;
- Армен Петросян – Эйджей Добсон;
- Мухаммад Мокаев – Малколм Гордон;
- Кэрол Роса – Лина Лансберг.
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