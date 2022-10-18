UFC 280
UFC
Ислам Махачев
Петр Ян
Шон О’Мэлли
Чарльз Оливейра
Алджамейн Стерлинг
Махачев – Оливейра
Ти Джей Диллашоу
Ян – О’Мэлли
#UFC 280 #UFC #Ислам Махачев #Петр Ян #Шон О’Мэлли #Чарльз Оливейра #Алджамейн Стерлинг #Махачев – Оливейра #Ти Джей Диллашоу #Ян – О’Мэлли
Поделиться:

Полный кард турнира UFC 280, где подерутся Махачев, Ян и Стерлинг

0

22 октября состоится UFC 280 – турнир с участием двух топ-бойцов UFC из России. Место проведения турнира UFC 280 – Etihad Arena в Абу-Даби.

Чарльз Оливейра и Ислам Махачев проведут бой за вакантный титул в легком весе. Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу подерутся за титул в легчайшем весе. Им владеет Стерлинг.

В основном карде UFC 280 состоится поединок Петр ЯнШон О’Мэлли. Напоминаем: Ян потерял пояс UFC, когда дважды проиграл Стерлингу. В одном из боев он нарушил правила.

Все бои турнира UFC 280 – основной кард и прелимы. Первые бои стартуют 22 октября в 17:00 по Москве. Начало основного карда намечено на 22 октября в 21:00 по московскому времени.

Основной кард

Прелимы

  • Белал Мухаммад – Шон Брэди;
  • Махмуд Мурадов – Кайо Борральо;
  • Волкан Оздемир – Никита Крылов;
  • Зубайра Тухугов – Лукас Алмейда;
  • Абубакар Нурмагомедов – Гаджи Омаргаджиев;
  • Армен Петросян – Эйджей Добсон;
  • Мухаммад Мокаев – Малколм Гордон;
  • Кэрол Роса – Лина Лансберг.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт UFC
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#UFC 280
#UFC
#Ислам Махачев
#Петр Ян
#Шон О’Мэлли
#Чарльз Оливейра
#Алджамейн Стерлинг
#Махачев – Оливейра
#Ти Джей Диллашоу
#Ян – О’Мэлли