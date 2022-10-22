Махачев – Оливейра

Дата проведения
22 октября 2022 г.
Место проведения
Остров Яс, Абу-Даби (ОАЭ)
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
MMA
Полная статистика по бою Махачев – Оливейра на UFC 280
#Махачев – Оливейра
MMA
Все результаты UFC 280: как завершились бои Махачева, Яна и Стерлинга
#UFC 280
MMA
Махачев – новый чемпион UFC в легком весе
#Махачев – Оливейра
MMA
UFC 280: статистика перед боем Махачев – Оливейра, 22 октября 2022 года
#Махачев – Оливейра
MMA
UFC 280: прогноз на бой Махачев – Оливейра, 22 октября 2022 года
#Махачев – Оливейра
MMA
UFC 280: во сколько начало боя Махачев – Оливейра, 22 октября 2022 года
#Махачев – Оливейра
Все новости
Материалы
Драка на фоне победы Махачева: Чимаев приехал на турнир без приглашения UFC и устроил конфликт с братом Хабиба
#UFC 280
Детали вокруг победы Махачева: передал пояс Хабибу и посвятил чемпионство его отцу, а Хасбик праздновал на руках
1
#Махачев – Оливейра
1
Сколько Ислам Махачев заработал за чемпионский бой против Оливейры на UFC 280
#Махачев – Оливейра
Как устроена география UFC по чемпионам и соперникам: Оливейра аномально за 12 лет только дважды дрался не с американцами
#Махачев – Оливейра
Как Махачев шел к титульному бою в UFC: давление Хабиба (Уайт перестал отвечать на сообщения) и только один соперник из топ-10
#Махачев – Оливейра
Детали по бою Махачев – Оливейра: почему они подерутся за вакантный пояс и куда пропали другие претенденты
#Махачев – Оливейра
Все материалы