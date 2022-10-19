UFC 280: прогноз на бой Махачев – Оливейра, 22 октября 2022 года

Ислам Махачев и Чарльз Оливейра подерутся за титул в легком весе на турнире UFC 280. Пояс стал вакантным, когда Оливейра провалил взвешивание перед боем с Гейджи.

Кто фаворит боя Махачев – Оливейра – версия букмекеров:

Победа Ислама Махачева – 1,54;

Победа Чарльза Оливейры – 2,43.

Оба бойца имеют длительные победные серии в UFC. Ислам Махачев не проигрывает с 2015 года – у него десять побед подряд. Оливейра выиграл 11 боев. Его последний проигрыш был в 2017-м.

Оливейра давно и чаще проводит бои в UFC. Всего за карьеру в MMA у него набралось 33 победы и восемь поражений. Общая статистика Ислама Махачева в MMA – 22 победы и один проигрыш.

Сейчас Оливейра считает, что Махачеву перед этим боем был необходим поединок с кем-то из топ-5 рейтинга. Он сказал: «Махачев получил титульный бой из-за Хабиба».

Сам Оливейра занимает первое место в рейтинге бойцов UFC в легком весе. Махачев пока идет там же четвертым.

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Где смотреть бой Ислам Махачев – Чарльз Оливейра

Полный кард турнира UFC 280