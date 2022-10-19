Махачев – Оливейра
UFC
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC 280
#Махачев – Оливейра #UFC #Ислам Махачев #Чарльз Оливейра #UFC 280
Поделиться:

UFC 280: прогноз на бой Махачев – Оливейра, 22 октября 2022 года

0

Ислам Махачев и Чарльз Оливейра подерутся за титул в легком весе на турнире UFC 280. Пояс стал вакантным, когда Оливейра провалил взвешивание перед боем с Гейджи.

Кто фаворит боя Махачев – Оливейра – версия букмекеров:

  • Победа Ислама Махачева – 1,54;
  • Победа Чарльза Оливейры – 2,43.

Оба бойца имеют длительные победные серии в UFC. Ислам Махачев не проигрывает с 2015 года – у него десять побед подряд. Оливейра выиграл 11 боев. Его последний проигрыш был в 2017-м.

Оливейра давно и чаще проводит бои в UFC. Всего за карьеру в MMA у него набралось 33 победы и восемь поражений. Общая статистика Ислама Махачева в MMA – 22 победы и один проигрыш.

Сейчас Оливейра считает, что Махачеву перед этим боем был необходим поединок с кем-то из топ-5 рейтинга. Он сказал: «Махачев получил титульный бой из-за Хабиба».

Сам Оливейра занимает первое место в рейтинге бойцов UFC в легком весе. Махачев пока идет там же четвертым.

Регистрируйтесь и получите 2000 рублей

Где смотреть бой Ислам Махачев – Чарльз Оливейра

Полный кард турнира UFC 280

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Махачев – Оливейра
#UFC
#Ислам Махачев
#Чарльз Оливейра
#UFC 280