UFC 280

Дата проведения
22 октября 2022 г.
Место проведения
Остров Яс, Абу-Даби (ОАЭ)
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В бою Ян – О'Мэлли на UFC 280 все решил первый раунд
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Полная статистика по бою Ян – О'Мэлли на UFC 280
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Ян проиграл О’Мэлли на турнире UFC 280
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Сколько Петр Ян заработал за бой против О’Мэлли на UFC 280
#Ян – О’Мэлли
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