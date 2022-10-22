В бою Ян – О'Мэлли на UFC 280 все решил первый раунд

Петр Ян проиграл Шону О'Мэлли раздельным решением судей на UFC 280 в Абу-Даби. Для него это второе поражение подряд. Ян проиграл три из четырех последних боев в UFC.

Судейские карточки: 28 – 29, 28 – 29, 29 – 28.

Важно: общий итог определился из-за исхода первого раунда. Только один судья отдал его Яну. В остальных раундах мнение судей оказалось единогласным: второй ушел Яну, третий – О'Мэлли.

Ян во втором бою подряд провел в октагоне все раунды и проиграл раздельным решением судей. До этого было поражение от Алджамейна Стерлинга.

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Полная статистика по бою Ян – О'Мэлли