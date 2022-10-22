Все результаты UFC 280: как завершились бои Махачева, Яна и Стерлинга

В Абу-Даби завершился турнир UFC 280. Ислам Махачев в главном бою взял титул UFC в легком весе. Петр Ян проиграл О’Мэлли в бою основного карда.

Такими получились все бои турнира UFC 280.

Основной кард

Чарльз Оливейра – Ислам Махачев. Результат: победа Махачева;

Алджамейн Стерлинг – Ти Джей Диллашоу. Результат: победа Стерлинга;

Петр Ян – Шон О’Мэлли. Результат: победа О’Мэлли;

Бенэил Дариуш – Матеуш Гамрот. Результат: победа Дариуша;

Кэтлин Чукагян – Манон Фиро. Результат: победа Фиро.

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