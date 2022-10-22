UFC 280
UFC
Ислам Махачев
Петр Ян
Шон О’Мэлли
Чарльз Оливейра
Махачев – Оливейра
Ян – О’Мэлли
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Все результаты UFC 280: как завершились бои Махачева, Яна и Стерлинга

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В Абу-Даби завершился турнир UFC 280. Ислам Махачев в главном бою взял титул UFC в легком весе. Петр Ян проиграл О’Мэлли в бою основного карда.

Такими получились все бои турнира UFC 280.

Основной кард

  • Чарльз Оливейра – Ислам Махачев. Результат: победа Махачева;
  • Алджамейн Стерлинг – Ти Джей Диллашоу. Результат: победа Стерлинга;
  • Петр Ян – Шон О’Мэлли. Результат: победа О’Мэлли;
  • Бенэил Дариуш – Матеуш Гамрот. Результат: победа Дариуша;
  • Кэтлин Чукагян – Манон Фиро. Результат: победа Фиро.

Прелимы

  • Белал Мухаммад – Шон Брэди. Результат: победа Мухаммада;
  • Махмуд Мурадов – Кайо Борральо. Результат: победа Борральо;
  • Волкан Оздемир – Никита Крылов. Результат: победа Крылова;
  • Абубакар Нурмагомедов – Гаджи Омаргаджиев. Результат: победа Нурмагомедова;
  • Армен Петросян – Эйджей Добсон. Результат: победа Петросяна;
  • Мухаммад Мокаев – Малколм Гордон. Результат: победа Мокаева;
  • Кэрол Роса – Лина Лансберг. Результат: победа Росы.
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#Чарльз Оливейра
#Махачев – Оливейра
#Ян – О’Мэлли