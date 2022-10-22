Сколько Петр Ян заработал за бой против О’Мэлли на UFC 280

Гонорар Яна за бой против О’Мэлли – что известно о его деньгах на UFC 280

Sports Zion дает такие предполагаемые цифры: базовый оклад Яна – 200 тысяч долларов. При победе он получил бы примерно 550 тысяч долларов. Ян был и остается одним из самых раскрученных бойцов легчайшего веса в UFC. Он владел титулом – это повлияло на его действующий контракт и авторитет. Ян подписал новое соглашение с UFC в марте 2022 года.

Данные Sports Zion подтверждает и сайт Surprise Sports. Там примерная базовая выплата Яна оценивается в 300 тысяч долларов, но общая предполагалась в такие же 550 тысяч. У Алджамейна Стерлинга гарантированные деньги будут выше – на это еще перед турниром влиял его чемпионский статус в легчайшем весе. Зарплата Стерлинга за бой оценивалась в 350 тысяч.

Шон О’Мэлли при поражение получил бы меньше, чем Петр Ян. Его предполагаемый доход перед турниром оценивался в 370 тысяч долларов, но в этой цифре уже учитывались все дополнительные бонусы и призовые деньги. Базовая зарплата О’Мэлли по контракту всегда была меньше. Он провел в UFC только десять боев, включая поединок против Яна на UFC 280. Для него это первый топ-бой.

Петр Ян точно заработал дополнительные 50 тысяч долларов. Их бой с О’Мэлли стал самым ярким на UFC 280.