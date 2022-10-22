Сколько Петр Ян заработал за бой против О’Мэлли на UFC 280
Петр Ян и Шон О’Мэлли провели бой на турнире UFC 280. Поединок проходил в легчайшем весе. Ян занимает первое место в рейтинге бойцов этого веса, О’Мэлли – 11-е. Ян проиграл бой раздельным решением. На турнире UFC 280 у Стерлинга проходила защита титула против Диллашоу. Напоминаем: Ян потерял чемпионский пояс в легчайшем весе именно после двух поражений от Стерлинга.
Гонорар Яна за бой против О’Мэлли – что известно о его деньгах на UFC 280
Sports Zion дает такие предполагаемые цифры: базовый оклад Яна – 200 тысяч долларов. При победе он получил бы примерно 550 тысяч долларов. Ян был и остается одним из самых раскрученных бойцов легчайшего веса в UFC. Он владел титулом – это повлияло на его действующий контракт и авторитет. Ян подписал новое соглашение с UFC в марте 2022 года.
Данные Sports Zion подтверждает и сайт Surprise Sports. Там примерная базовая выплата Яна оценивается в 300 тысяч долларов, но общая предполагалась в такие же 550 тысяч. У Алджамейна Стерлинга гарантированные деньги будут выше – на это еще перед турниром влиял его чемпионский статус в легчайшем весе. Зарплата Стерлинга за бой оценивалась в 350 тысяч.
Шон О’Мэлли при поражение получил бы меньше, чем Петр Ян. Его предполагаемый доход перед турниром оценивался в 370 тысяч долларов, но в этой цифре уже учитывались все дополнительные бонусы и призовые деньги. Базовая зарплата О’Мэлли по контракту всегда была меньше. Он провел в UFC только десять боев, включая поединок против Яна на UFC 280. Для него это первый топ-бой.
Петр Ян точно заработал дополнительные 50 тысяч долларов. Их бой с О’Мэлли стал самым ярким на UFC 280.
Важное: эти общие суммы могут не подтвердиться. Мы на «Голе» не любим инсайдерские данные, но в случае с UFC можем ориентироваться только на них. Контракты запрещают бойцам UFC раскрывать суммы. Известно, что бойцы в UFC зарабатывают намного меньше, чем раскрученные боксеры. Это повлияло на уход из UFC Нганну: «Я больше не хочу драться за 500-600 тысяч».
Что еще надо знать о гонорарах Яна в UFC – сколько он обычно зарабатывает
В отдельном материале мы разбирали деньги Яна за второй бой против Стерлинга. Тогда они дрались за титул в UFC в легчайшем весе. Гонорар Яна за тот поединок оценивался в 500-600 тысяч долларов. За всю карьеру в UFC Петр Ян заработал примерно 1,3 миллиона долларов. В этой сумме не учитывается его доход за бой против О'Мэлли. Такие данные дает The Sports Daily.
РБК показывал выдержки из пресс-конференции Яна перед тем вторым боем со Стерлингом. Тот рассказывал, что сейчас возникают проблемы с ввозом гонорарных доходов в Россию: «Сидим без денег». Для Яна с детства были важны деньги, но по карьере в UFC он никогда не ставил их на первое место. Доходы с боев в UFC он тратил в том числе на постройку нового дома для мамы.
Шон О’Мэлли называл бой против Яна самым раскрученным на UFC 280. Параллельно говорил Стерлингу, что тот должен ему половину денег от оплаты за просмотр. Потому что поединок Ян – О’Мэлли выглядел интереснее, чем защита титула у Стерлинга. Ян тогда же продвигал такой карьерный вывод о своем развитии: «Раньше я дрался на улицах, теперь – за деньги в UFC».
Бойцы в UFC всегда зарабатывают фиксированные гонорары, получают бонусы за победу и отдельные деньги за яркие бои. Сюда же добавляются проценты от продажи платных трансляций турниров UFC. Обычно эти суммы не раскрываются и доходят до бойцов сильно позже даты проведения ивента. Они же могут взыматься в качестве штрафов за нарушения правил.