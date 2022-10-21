Как Махачев шел к титульному бою в UFC: давление Хабиба (Уайт перестал отвечать на сообщения) и только один соперник из топ-10

После победы над Джастином Гейджи Оливейра потерял пояс и не планировал бой с Махачевым, а потом говорил о влиянии Хабиба: «Нравится вам это или нет, но его поддержка помогла Махачеву получить чемпионский бой. Если честно, Ислам должен был провести еще один поединок». Эту же позицию высказывал тренер Оливейры Диего Лима: Махачев должен пройти круговорот из соперников топ-5, чтобы получить титульный бой. Лима привел в пример Тони Фергюсона, который шел на серии из 12 побед подряд, но не стал чемпионом.

Хабиб продолжил раскрутку кандидатуры Махачева: «Почему он должен драться с претендентами, если в этом дивизионе нет чемпиона?» Он соглашался на условия тренера Оливейры, чтобы бой прошел в Бразилии. Это же говорил Махачев: «Отправьте ему это послание: я на коне въеду в его страну, заберу титул и привезу в горы Дагестана». Тогда же Майкл Чендлер предложил Махачеву провести бой и получил от него согласие.

Махачев говорил, что вызывал Оливейру с 2019 года. Сам Оливейра рассчитывает, что бой с Махачевым станет для него шансом выйти на Конора Макгрегора, который в 2021-м дважды досрочно проиграл Дастину Порье и завершил трилогию с ним: «Мы просили организовать бой с Макгрегором в Бразилии. Надеюсь, это сработает. Я действительно верю в то, что он состоится в следующем году».

Махачев из бойцов топ-10 дрался только против Царукяна и говорил, что все остальные просто отказывались

Упрек в сторону Махачева – отсутствие боев с топ-бойцами. Он объяснял это тем, что все просто отказывались драться с ним и не отвечали на вызовы – так говорил о Дастине Порье, Майкле Чендлере и Джастине Гейджи: «Люди и дальше говорят, что Ислам не победил никого из топов, но это не моя проблема. Я дрался с теми, кого выставляли против меня, и никогда не выбирал соперников».