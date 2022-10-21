Как Махачев шел к титульному бою в UFC: давление Хабиба (Уайт перестал отвечать на сообщения) и только один соперник из топ-10
Ислам Махачев впервые в карьере получил титульный бой в UFC. С момента его дебюта в промоушене прошло 7,5 лет – за это время он поднялся по легкому дивизиону, проиграл только раз и укрепился в статусе наследника Хабиба Нурмагомедова.
В Абу-Даби Махачев подерется с Чарльзом Оливейрой – первым номером легкого веса, который уже владел чемпионским поясом и потерял его, потому что не сделал вес. Он стал чемпионом UFC спустя 10 лет после дебюта. Бой Махачева против Оливейры на UFC 280 вызывает много споров из-за статуса соперников и их путей к титулу.
Как Махачев вообще получил титульный бой – кажется, все продавил Хабиб (Уайт даже перестал отвечать на его сообщения)
В феврале-2022 Махачев в первом раунде победил Бобби Грина, который заменил травмированного Бенеила Дариуша. После этого Махачев сразу сказал, что готов к бою за чемпионский пояс. Важный фактор – влияние Хабиба, который разговаривал с президентом UFC Дэйной Уайтом: тот пообещал, что Махачев получит титульник, если победит Грина. Сам Уайт подтвердил, что разрабатывает титульный бой для Махачева, но сначала хочет увидеть его бой против Дариуша.
Летом Уайт продолжил линию: Махачев должен подраться с Дариушем, а потом выйти на титульный бой. Хабиб лично писал Уайту и продавливал кандидатуру Махачева: «Честно говоря, это первый раз с начала нашего общения, когда Дэйна мне не ответил. Я отправил ему сообщение: «Эй, никто другой не должен драться за титул. Это должен быть Ислам». Уайт ответил, что Хабиб и менеджер Али Абдель-Азиз регулярно напоминали ему о Махачеве.
После победы над Джастином Гейджи Оливейра потерял пояс и не планировал бой с Махачевым, а потом говорил о влиянии Хабиба: «Нравится вам это или нет, но его поддержка помогла Махачеву получить чемпионский бой. Если честно, Ислам должен был провести еще один поединок». Эту же позицию высказывал тренер Оливейры Диего Лима: Махачев должен пройти круговорот из соперников топ-5, чтобы получить титульный бой. Лима привел в пример Тони Фергюсона, который шел на серии из 12 побед подряд, но не стал чемпионом.
Хабиб продолжил раскрутку кандидатуры Махачева: «Почему он должен драться с претендентами, если в этом дивизионе нет чемпиона?» Он соглашался на условия тренера Оливейры, чтобы бой прошел в Бразилии. Это же говорил Махачев: «Отправьте ему это послание: я на коне въеду в его страну, заберу титул и привезу в горы Дагестана». Тогда же Майкл Чендлер предложил Махачеву провести бой и получил от него согласие.
Махачев говорил, что вызывал Оливейру с 2019 года. Сам Оливейра рассчитывает, что бой с Махачевым станет для него шансом выйти на Конора Макгрегора, который в 2021-м дважды досрочно проиграл Дастину Порье и завершил трилогию с ним: «Мы просили организовать бой с Макгрегором в Бразилии. Надеюсь, это сработает. Я действительно верю в то, что он состоится в следующем году».
Махачев из бойцов топ-10 дрался только против Царукяна и говорил, что все остальные просто отказывались
Упрек в сторону Махачева – отсутствие боев с топ-бойцами. Он объяснял это тем, что все просто отказывались драться с ним и не отвечали на вызовы – так говорил о Дастине Порье, Майкле Чендлере и Джастине Гейджи: «Люди и дальше говорят, что Ислам не победил никого из топов, но это не моя проблема. Я дрался с теми, кого выставляли против меня, и никогда не выбирал соперников».
Сейчас Ислам Махачев занимает четвертое место в рейтинге легковесов. Он выиграл 10 последних боев, а единственное поражение в UFC было в 2015 году. На данный момент Махачев дрался только против одного бойца из топ-10 – это Арман Царукян, который занимает десятое место. Их бой прошел в 2019 году в Санкт-Петербурге – судьи единогласным решением отдали победу Махачеву.
В феврале планировался бой Махачева против шестого номера дивизиона Бенеила Дариуша, который снялся из-за травмы. Из-за этого Махачев дрался с Бобби Грином. До этого у него был бой против Дэна Хукера, который в 2021 году занимал шестое место в рейтинге. Тогда Махачев победил в первом раунде болевым приемом. После поражения Хукер спустился в полулегкий дивизион и сразу же проиграл. Сейчас он 14-й в рейтинге легковесов.
Лидер легкого дивизиона – Чарльз Оливейра, который идет на серии из 11 побед. Последнее поражение Оливейры было в 2017 году от Пола Фелдера. Три последних боя он провел против бойцов из топ-5 – все завершились досрочными победами: победил Чендлера и забрал чемпионский пояс, победил Порье и защитил титул, победил Гейджи и потерял статус чемпиона. Перед этим Оливейра единогласным решением судей побеждал Тони Фергюсона.
Оливейра шел к поясу UFC через тяжелую болезнь. Два года лежал в больнице, врачи говорили об инвалидном кресле
С кем из бойцов действующего топ-10 дрались Ислам Махачев и Чарльз Оливейра:
«Махачев до сих пор не был в максимальной опасности и не проходил через войну, а ее может предложить Оливейра – для него это зона комфорта»
Мы спросили комментатора Давида Багдасаряна, насколько справедливо Махачев получил титульный бой, уместна ли критика (если бой с Дариушем сорвался, а другие топы отказывались драться) и как на нем скажется отсутствие боев против лидеров рейтинга легкого веса:
«Сейчас ситуация в дивизионе складывается так, что в легком весе, наверное, нет более достойного претендента, чем Ислам Махачев. Он не украл чей-то титульный шанс, поскольку все, кто мог быть сейчас претендентом, уже повержены Чарльзом Оливейрой.
В разговоре о претендентстве может участвовать только сам Оливейра, так как де-факто чемпиона сейчас нет. Поэтому выявляется второй претендент – или Дариуш, или Махачев. Дариушу неудобно биться в октябре после травмы, поэтому он не участвует в том формате, который обсуждался руководством UFC.
Когда вариант Дариуш – Махачев отвергли, все поняли, что точно будет бой между Махачевым и Оливейрой. У Махачева почти самая длинная серия побед в дивизионе – 10. Больше – только у самого Оливейры (11). Это будет первый титульник в истории организации, где сразу у двух претендентов на пояс 10+ побед подряд. Такого не было никогда, а промоушену скоро 30 лет.
Несмотря на то что у Махачева нет высокоуровневых соперников, он находится в уникальной позиции. Это тоже ему помогает, хотя за спиной есть медийка и Хабиб, что делает свое дело. Главный момент, что Махачев – заложник ситуации. Мы видели, как большое количество людей избегали боя с ним. Очевидно, что Ислам – парень, который минимально пропускает удары в стойке. По-моему, он один из рекордсменов по этому показателю.
Второй момент – он темная лошадка из России. Непонятно, чего от него ждать. Он был в низах рейтинга и вызывал всех подряд, но никто не хотел принимать неоправданные риски. Все понимают, что этот парень тренируется с Хабибом, поэтому неудобный. Ислам долго не мог добиться тех боев, которые его интересовали. Он всегда был в тени Хабиба – сейчас Хабиба нет, поэтому он начинает развиваться. Но желающих подраться не появилось.
Никому не нужны эти российские борцы, которые скручивают тебя в бараний рог (смеется). Мы пришли к тому, что представители рейтинга забустили Махачева за победы над соперниками, которые были не столь высоко. Но в UFC изменения в рейтингах не всегда бывают линейными. Что имеем? Есть парень, у которого шикарная серия побед, но нет высокорейтинговых соперников. Единственный топ – Дэн Хукер, который был на шестом месте.
Ислам Махачев идет к чемпионству UFC в статусе следующего Хабиба. Никто не соглашался драться с ним – кроме Хукера, у которого уже был бой месяц назад
Мы забываем, что на момент получения титульника Оливейрой у него было восемь побед подряд, но только две – над соперниками из топ-15. Один из них – Кевин Ли, который в пяти прошлых боях проиграл три раза. Второй – Тони Фергюсон, который шел после поражения нокаутом. То есть это не такая большая разница [с Махачевым].
Да, хотелось бы, чтобы у Ислама был претендентский бой. Этого хотел он сам, его команда, фанаты. Как будто было бы справедливее, если бы состоялся тот бой с Дариушем, но этого не произошло не по вине Ислама. Это справедливое решение [титульник Махачева], относительно того что сейчас происходит в дивизионе. Все, кто мог заикнуться на чемпионство, уже насливали.
Тот факт, что Махачев не дрался с топами, не может быть плюсом для него. У людей, которые следят за его поединками, есть вопрос: «А провернет ли он то же самое с бойцами из топ-5, что он проворачивал с Добером, Мойзесом и остальными ребятами? Сможет ли он так же контролировать в партере, накинуть кимуру или пропустить так же мало ударов?» Это все неизвестные переменные.
Есть ощущение, как будто он не до конца обкатанный, но его навыков может хватить для победы над любым соперником из топ-15. Эти навыки фундаментальные. Махачев – выходец из школы Абдулманапа Нурмагомедова. Там есть заложенный арсенал, который включает что-то и из самбо, и из вольной борьбы, и из дзюдо. Есть уникальный доминирующий контроль, когда ученики [школы Нурмагомедова] не дают ни капельки пространства в партере. Про Хабиба же говорили, что он прижимает, как бетонная стена.
Именно поэтому Ислама видят таким страшным фаворитом. Все, что в нем заложено, может сработать [на остальных], как на Добере и Мойзесе. Махачев находится в положении человека, которого особо не пробивали, у которого не было жестких боев, у которого нет такой изношенности организма, как у тех, кто постоянно сражается до конца (например, Робби Лоулер).
У него полностью противоположная история. Многим кажется, как аналитику Дэну Харди, психологически самой большой проблемой для Ислама станет факт, что он до сих пор не был в максимальной опасности и не проходил через войну, а ее может предложить Оливейра. А для Оливейры это зона комфорта: он привык выживать и ходить по лезвию бритвы».