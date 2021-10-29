Ислам Махачев идет к чемпионству UFC в статусе следующего Хабиба. Никто не соглашался драться с ним – кроме Хукера, у которого уже был бой месяц назад

Ислам Махачев подерется с Дэном Хукером на UFC 267. Вместо Хукера планировался Рафаэль Дос Аньос, но он снялся из-за травмы. Махачев больше шести лет выступает в UFC, но еще ни разу не выходил на титульный бой. Пока топы разбираются друг с другом, Махачев плавно захватывает легкий дивизион.

Хукер подерется с Махачевым через месяц после последнего боя. Он единственный вариант и получит повышенный гонорар

Хукер дерется в UFC c 2014 года и за 17 боев насобирал шесть поражений. Главные случились за последние полтора года – от Дастина Порье и Майкла Чендлера. Хукер идет на шестом месте в рейтинге легкого веса, но дважды проиграл тем, кто стоит выше. Теперь заменил Дос Аньоса, который ниже на две позиции.

Когда Дос Аньос отказался от боя, Махачев заявил о готовности к любому сопернику из топ-5, и злился в твиттере: «Я не верю, что ты травмирован. Опять». Хукер планировался еще до Дос Аньоса, но вышел вынужденно – это подтвердил менеджер Махачева Али Абдель-Азиз. Статус замены Хукер настроил против Махачева: «Что, ты не можешь победить Хукера, у которого не было лагеря, тренировок и команды?» Все давление будет на нем».

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В июле Махачев не рассматривал Хукера, который на тот момент проиграл три раза из шести: «Год назад я пытался получить бой с ним, но он боялся даже произнести мое имя. Дэн Хукер, я желаю тебе удачи в следующих боях. Выиграй у кого-нибудь – и тогда поговорим». Но Абдель-Азиз назвал Хукера и Тони Фергюсона (до него UFC просто не дозвонился) единственными сопоставимыми вариантами для Махачева по готовности и статусу.