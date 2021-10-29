Ислам Махачев идет к чемпионству UFC в статусе следующего Хабиба. Никто не соглашался драться с ним – кроме Хукера, у которого уже был бой месяц назад
Ислам Махачев подерется с Дэном Хукером на UFC 267. Вместо Хукера планировался Рафаэль Дос Аньос, но он снялся из-за травмы. Махачев больше шести лет выступает в UFC, но еще ни разу не выходил на титульный бой. Пока топы разбираются друг с другом, Махачев плавно захватывает легкий дивизион.
Хукер подерется с Махачевым через месяц после последнего боя. Он единственный вариант и получит повышенный гонорар
Хукер дерется в UFC c 2014 года и за 17 боев насобирал шесть поражений. Главные случились за последние полтора года – от Дастина Порье и Майкла Чендлера. Хукер идет на шестом месте в рейтинге легкого веса, но дважды проиграл тем, кто стоит выше. Теперь заменил Дос Аньоса, который ниже на две позиции.
Когда Дос Аньос отказался от боя, Махачев заявил о готовности к любому сопернику из топ-5, и злился в твиттере: «Я не верю, что ты травмирован. Опять». Хукер планировался еще до Дос Аньоса, но вышел вынужденно – это подтвердил менеджер Махачева Али Абдель-Азиз. Статус замены Хукер настроил против Махачева: «Что, ты не можешь победить Хукера, у которого не было лагеря, тренировок и команды?» Все давление будет на нем».
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В июле Махачев не рассматривал Хукера, который на тот момент проиграл три раза из шести: «Год назад я пытался получить бой с ним, но он боялся даже произнести мое имя. Дэн Хукер, я желаю тебе удачи в следующих боях. Выиграй у кого-нибудь – и тогда поговорим». Но Абдель-Азиз назвал Хукера и Тони Фергюсона (до него UFC просто не дозвонился) единственными сопоставимыми вариантами для Махачева по готовности и статусу.
«Когда Рафаэль Дос Аньос выбыл, я понял, что у них нет никого, кроме меня. Фергюсон остается обычным Фергюсоном. Дариуш слишком умен, чтобы принять этот бой. Я знал, что остаюсь единственным реальным вариантом», – говорил Хукер. За согласие его благодарил и Махачев, и президент UFC Дэйна Уайт. Из-за коронавирусных ограничений в Новой Зеландии Хукер меньше времени проведет с семьей, но получит увеличенный гонорар.
В сентябре Хукер победил Насрата Хакпараста и согласился выйти против Махачева уже в октябре. Разница между двумя боями – месяц, но Хукер сказал, что сейчас идеальное время для этого: «Если бы я мог подраться с любым легковесом на планете, это был бы Хабиб. Хочется узнать, насколько я ему соответствую. И не совру, если скажу, что Ислам – это второй лучший вариант после Хабиба».
Кажется, победа над Хукером = титульный бой. Хабиб говорил, что Махачев будет править легким весом
Хабиб Нурмагомедов – секундант Махачева на бой против Хукера. Хабиб сказал, что Махачев негативно влияет на команду, потому что много тратит на отдых (например, катается на мотоцикле). Но видит в нем нового чемпиона UFC: «Я не думаю, что кто-то может победить Махачева сейчас. Он будет править легким дивизионом».
Возможный новый статус проговаривает сам Махачев: «Отец Хабиба все время говорил мне: «Когда Хабиб уйдет на пенсию, ты станешь следующим чемпионом. Я должен это сделать, потому что отец все время говорил мне: «Ты будешь чемпионом. Ты станешь следующим чемпионом».
Команда Махачева видит в нем улучшенное продолжение Хабиба:
• Менеджер Али Абдель-Азиз: «Я думаю, что он станет одним из величайших бойцов всех времен. Мне кажется, он лучшая версия Хабиба».
• Даниэль Кормье: «Ислам сейчас лучший в борьбе. Думаю, он даже победит Хабиба. Сейчас он собирается оставить свой титул, и я верю, что Махачев может занять его место. Когда Хабиб на пенсии, Ислам начнет свое восхождение».
• Тренер Хавьер Мендес: «Люди должны понимать: этот парень – машина. Он может попасться на хороший удар, но я не вижу, чтобы кто-то взял и переиграл его в какой-либо области. Реально не вижу. Я не шучу».
Дрю Добер проигрывал Махачеву и выделял в нем осторожный стиль: «У него феноменальный кикбоксинг. Он левша и дерется очень бодро. Не думаю, что у него есть явные минусы. Мне кажется, его главный недостаток – боязнь совершить ошибку».
Тренер Мендес тоже отмечал психологию Махачева: «Ислам – ментальный монстр, но все равно не такой, как Хабиб. Почему? Мое мнение, дело в отце Хабиба. У него была эта привилегия, которой нет ни у кого».
Махачев – пятый в рейтинге легковесов, хотя перед последним боем шел на десятом месте. За три месяца он поднялся на пять позиций и высоко котируется уже сейчас. Например, первый номер среди легковесов Дастин Порье так говорил о самом сложном сопернике: «Таким на пике для меня был Хабиб Нурмагомедов, но сейчас его нет. Возможно, это Ислам Махачев. У него похожий стиль».
Перед последней победой Махачева над Тиагу Мойзесом бойцы из топ-10 отказались выйти против него. Об этом рассказывал Кормье: «Никто не хочет драться с Махачевым. Ислам просто размажет их – он победит любого. Я знаю, что Фелдер, Дос Аньос и другие бойцы из топ-10 получали предложения подраться с Махачевым. И все отказались».
Важные цифры по уровню Махачева в UFC сейчас:
• Меньше всех среди бойцов всех дивизионов пропускает ударов за минуту – 0,77.
• Самый высокий процент успешных тейкдаунов в легком дивизионе – 65,7%. Четвертый – во всех дивизионах.
• Вторая точность в легком дивизионе акцентированных ударов – 58,8%. Восьмая – во всех дивизионах.
• Второй по проценту времени контроля в легком дивизионе – 51,4%. Восьмой – во всех дивизионах.
• Второй по проценту времени в позиции сверху в легком дивизионе – 45,4%. Восьмой – во всех дивизионах.
• Только у чемпиона Чарльза Оливейры действующая беспроигрышная серия в легком дивизионе длиннее, чем у Махачева: девять против восьми.
Махачев не дрался ни с кем из первой пятерки, но идет на серии из восьми побед. В 2021 году он проведет третий бой, хотя не планировал драться в октябре – на этом настоял UFC. В июле Дэйна Уайт хотел организовать бой Махачев – Дариуш, но идея не реализовалась. Сейчас Дариуш занимает третье место в рейтинге легковесов и вернется к боям только в январе-2022.
Для Махачева и Хукера победа – приближение к титульному бою:
Об этом говорит Хукер: «Я чувствую, что это предоставит мне шанс на титул и что все пытаются вывести его на титульный бой. Он станет моим, если я побью Махачева».
Это чувствует Махачев: «Может быть хороший расклад – что выйду на титульник уже после этого боя. Если Чендлер победит Гейджи, а Оливейра победит Порье, то получится, что они уже дрались друг с другом, поэтому могут поставить меня».
Хабиб стал чемпионом на 10-й бой в UFC за полгода до своего 30-летия. Махачев выйдет на Хукера через несколько дней после дня рождения – 27 октября ему исполнится 30 лет. Кажется, победа над Хукером подтянет его до премиум-уровня.
Если после этого Махачев не получит титульный бой, то точно встретится с кем-то из пяти лучших легковесов – драться с менее статусным соперником для продвижения по дивизиону нет смысла.