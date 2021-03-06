Махачев обожает лошадей. Он тратит на них десятки тысяч, построил конюшню и катает Хабиба 🐴

Главные моменты:

1. Сама постройка в не самом хорошем состоянии. Махачев говорит: «В таких условиях рождаются чемпионы. Вот и тут так». Говорит с улыбкой.

2. Первого коня Махачева зовут Гарри. Есть Лорд (его Махачеву подарил глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов), Брабус.

3.На той же конюшне живет лошадь Умара Нурмагомедова. Махачев говорит: «Все лошади любят морковку и яблоки. Умар, я твою лошадь кормлю. Будь добр, ухаживай за моими, когда меня нет».

4. Первый конь Махачева Гарри бунтует, когда тот кормит других лошадей. Под конец он мешал бойцу закрывать створку загона.

5. Махачев говорит, что это хорошее хобби и хороший способ отвлечься, когда все вокруг завязано на боях.

В том же фильме есть фрагменты, как Махачев выгуливает лошадь, купает ее и катается.