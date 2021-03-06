Махачев обожает лошадей. Он тратит на них десятки тысяч, построил конюшню и катает Хабиба 🐴
Как у Махачева появилось это хобби?
Об этом Ислам Махачев рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу»:
«Мой друг подарил мне лошадь — с этого все и началось. Сейчас их у меня уже четыре. Планирую построить свою конюшню. Хочу даже обратиться к нашему правительству, чтобы сделали в республике ипподром. Наши отцы, деды, прадеды занимались разведением лошадей, конным спортом. Нынешняя же молодежь не может этим заниматься, так как нет соответствующих условий».
В другом интервью Махачев говорил:
«Езда на лошадях – уже не просто увлечение. У меня 5-6 лошадей, планирую взять скаковую, чтобы выставлять ее на соревнования».
Махачев рассказывал:
- В среднем он тратит 10-15 тысяч рублей на одну лошадь. Но у него уже есть собственная конюшня, поэтому расходы меньше.
- На сезон Махачев может купить тонну овса на 10 тысяч. Этого хватит.
- Одна лошадь в среднем стоит 500 тысяч рублей.
- «Режим у них как у спортсменов: поели, потренировались, отдыхают. Говорят, если твоя лошадь один раз выиграет на соревнованиях – ты этим болен и будешь последние деньги в это вкладывать».
Как устроена конюшня Махачева
У UFC есть фильм про увлечение Махачева.
Главные моменты:
1. Сама постройка в не самом хорошем состоянии. Махачев говорит: «В таких условиях рождаются чемпионы. Вот и тут так». Говорит с улыбкой.
2. Первого коня Махачева зовут Гарри. Есть Лорд (его Махачеву подарил глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов), Брабус.
3.На той же конюшне живет лошадь Умара Нурмагомедова. Махачев говорит: «Все лошади любят морковку и яблоки. Умар, я твою лошадь кормлю. Будь добр, ухаживай за моими, когда меня нет».
4. Первый конь Махачева Гарри бунтует, когда тот кормит других лошадей. Под конец он мешал бойцу закрывать створку загона.
5. Махачев говорит, что это хорошее хобби и хороший способ отвлечься, когда все вокруг завязано на боях.
В том же фильме есть фрагменты, как Махачев выгуливает лошадь, купает ее и катается.
Махачев говорит, что планирует приобрести скаковую лошадь. И собирается на соревнования
Sports.ru сделал интервью с Исламом Махачевым, в котором затронул тему лошадей. Вот что говорил сам Махачев:
🐴 Хочет скаковую лошадь.
🐴 «Найти хорошую скаковую лошадь – тяжелое дело. Если профессионалы найдут хорошего скакового коня, то предложат мне. В России есть хорошие лошади. В Чечне у нас хорошие ипподромы».
🐴 «Говорят, если твоя лошадь выиграет на соревнованиях, то все, ты болен лошадьми. То ты вкладываешь последние деньги, чтобы она хорошо себя чувствовала».
🐴 «Это такая мечта, чтобы моя лошадь пришла первой на чемпионате мира. Но только у королей каких-нибудь лошади становятся первыми. И там гонорары больше, чем у бойцов».
А еще Махачев катался на лошадях с Хабибом. Тот сказал, что боится тоже увлечься
В соцсетях Махачева много постов с лошадями.
Такое.
И такое.
С Махачевым даже как-то катался Хабиб. Потом написал, что не фанат езды верхом, но ему тоже дарили лошадей.
Хабиб еще троллил Махачева.
И так.
Махачев, как и Хабиб, тоже любит мотоциклы. Но он честно признается, что между ними и лошадьми выберет лошадей.
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