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Махачев – Мойзес
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Махачев – Мойзес
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Махачев победил Мойзеса на турнире UFC Vegas 31. Бой закончился в четвертом раунде
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Где смотреть бой Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31: прямая трансляция основного карда 18 июля
#Махачев – Мойзес
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Полный кард турнира UFC Vegas 31. Махачев и Мойзес – соперники по главному бою
#UFC Vegas 31
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Во сколько начало боя Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31
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Прогноз на бой Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31
#Махачев – Мойзес
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Хабиб – тренер. Весь бой напоминал Махачеву о плане отца и повлиял на победу
#Хабиб Нурмагомедов
«Вы можете убегать, но не спрячетесь». Махачев обратился к топ-бойцам UFC после восьмой победы подряд
#Ислам Махачев
Сколько Махачев заработал за бой с Мойзесом на UFC Vegas 31: гонорар, призовые, бонус
#Махачев – Мойзес
Махачев обожает лошадей. Он тратит на них десятки тысяч, построил конюшню и катает Хабиба 🐴
#Ислам Махачев
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