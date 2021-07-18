«Вы можете убегать, но не спрячетесь». Махачев обратился к топ-бойцам UFC после восьмой победы подряд

Ислам Махачев победил Тиаго Мойзеса на турнире UFC Vegas 31. Бой завершился в четвертом раунде, когда Махачев совершил удушающий прием. Мойзес постучал. Махачев впервые в карьере дрался в главном бою вечера и первый раз дошел до четвертого раунда. Но все-таки победил лишь 14-го номера дивизиона. Сам он идет девятым в рейтинге бойцов легкого веса.

Главные слова Махачева после боя:

📌 «Я говорил ранее, что собираюсь перевести его, заставить его устать и постучать. Это я и сделал».

📌 «Чувствовал, что могу победить в стойке. Но эти ребята говорили: «Хватит, переведи его».

📌 «У меня есть вопрос к соперникам по дивизиону. Почему они все бегут от меня?»

📌 «Я даю вам три-четыре-пять месяцев на подготовку. Вы можете убегать, но не спрячетесь от меня. Я иду за вами. Я здесь».

Частично интервью Махачева показал официальный твиттер UFC: