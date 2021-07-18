«Вы можете убегать, но не спрячетесь». Махачев обратился к топ-бойцам UFC после восьмой победы подряд
Ислам Махачев победил Тиаго Мойзеса на турнире UFC Vegas 31. Бой завершился в четвертом раунде, когда Махачев совершил удушающий прием. Мойзес постучал. Махачев впервые в карьере дрался в главном бою вечера и первый раз дошел до четвертого раунда. Но все-таки победил лишь 14-го номера дивизиона. Сам он идет девятым в рейтинге бойцов легкого веса.
Главные слова Махачева после боя:
📌 «Я говорил ранее, что собираюсь перевести его, заставить его устать и постучать. Это я и сделал».
📌 «Чувствовал, что могу победить в стойке. Но эти ребята говорили: «Хватит, переведи его».
📌 «У меня есть вопрос к соперникам по дивизиону. Почему они все бегут от меня?»
📌 «Я даю вам три-четыре-пять месяцев на подготовку. Вы можете убегать, но не спрячетесь от меня. Я иду за вами. Я здесь».
Частично интервью Махачева показал официальный твиттер UFC:
Потом Махачев сказал еще одну важную фразу: «Однажды я буду здесь с этим поясом».
Ислам Махачев имеет общую карьерную серию из 20 побед и одного поражения в MMA. Единственный раз он проигрывал в UFC в октябре 2015-го. Тогда было поражение от Адриано Мартинса. Соперники Махачева дальше: Уэйд, Ленц, Тибау, Джонсон, Царукян, Рамос, Добер, Мойзес. Все результаты – победы.
Сейчас Махачев имеет действующий улучшенный контракт с UFC, по которому остается еще один бой. Махачев рассказывал, что зарабатывает 80 тысяч за участие в бою и еще 80 – за победу. Получается гонорар примерно из 160 тысяч долларов за бой. Это его третий контракт с промоушеном. Но все деньги Махачев получает не на топ-боях.
Еще перед боем с Мойзесом он публично рассказывал, что хочет видеть следующим соперником топ-бойца. Он говорил: «Может, это будет Дос Аньос или Фергюсон». UFC уже планировал поединок Махачева и Дос Аньоса, но он дважды срывался. Сначала Дос Аньос сдал положительный тест на коронавирус, а потом была травма у Махачева.
Известный журналист Ариэль Хельвани постоянно рассказывает о бойцах MMA, берет у них интервью и дает инсайды. Он расписал в твиттере впечатления от нового боя Ислама Махачева. Лучшая цитата: «Бой с Махачевым – жалкий способ потратить свои 15-25 минут».
Хельвани охарактеризовал Махачева бойцом, который постоянно побеждает в доминирующем стиле и уже заслужил бой с топом.