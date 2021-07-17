Сколько Махачев заработает за бой с Мойзесом на UFC Vegas 31

Ислам Махачев и Тиаго Мойзес проведут бой на турнире UFC Vegas 31. Для Махачева это уже второй бой в 2021 году. В марте он побеждал Дрю Добера на том же турнире, где Петр Ян отдал пояс Алджаймену Стерлингу. Сейчас Махачев идет в рейтинге легковесов UFC на девятом месте, Мойзес – на 14-м. Победа поднимет Махачева еще ближе к топам легкого веса.

Данных по деньгам за бой Махачева и Мойзеса нет, но есть слова самого Махачева. В апреле 2020 года он давал интервью, где рассказывал о третьем контракте в UFC: «От выигрыша зависит, как покажешь бой. 80 тысяч плюс 80 тысяч. Минимально так». Суммы – в долларах. До этого Махачев уже отработал два контракта в UFC. По первому получал максимум 24 тысячи за бой (12+12).

Других контрактов с UFC он пока не подписывал, поэтому суммы за бой с Мойзесом будут сопоставимыми. При победе Махачева гонорар составит около 160 тысяч долларов . Махачев не просто так рассказывал о своих деньгах. Еще до того интервью он постоянно критиковал инсайдерские данные по финансам. Говорил, что они отличаются от реальных гонораров бойцов.

Сколько Махачев заработал за бой с Добером на UFC 259