Сколько Махачев заработает за бой с Мойзесом на UFC Vegas 31
Ислам Махачев и Тиаго Мойзес проведут бой на турнире UFC Vegas 31. Для Махачева это уже второй бой в 2021 году. В марте он побеждал Дрю Добера на том же турнире, где Петр Ян отдал пояс Алджаймену Стерлингу. Сейчас Махачев идет в рейтинге легковесов UFC на девятом месте, Мойзес – на 14-м. Победа поднимет Махачева еще ближе к топам легкого веса.
Данных по деньгам за бой Махачева и Мойзеса нет, но есть слова самого Махачева. В апреле 2020 года он давал интервью, где рассказывал о третьем контракте в UFC: «От выигрыша зависит, как покажешь бой. 80 тысяч плюс 80 тысяч. Минимально так». Суммы – в долларах. До этого Махачев уже отработал два контракта в UFC. По первому получал максимум 24 тысячи за бой (12+12).
Других контрактов с UFC он пока не подписывал, поэтому суммы за бой с Мойзесом будут сопоставимыми. При победе Махачева гонорар составит около 160 тысяч долларов. Махачев не просто так рассказывал о своих деньгах. Еще до того интервью он постоянно критиковал инсайдерские данные по финансам. Говорил, что они отличаются от реальных гонораров бойцов.
Сайт The Sports Daily оценил в 460 тысяч долларов общий гонорар Махачева за все бои в UFC. Данные там действительно отличаются от слов Махачева. The Sports Daily писал, что за бой с Добером он заработал всего 105 тысяч долларов. И тот гонорар складывался по схеме 50+50+5 (выступление + бонус за победу + поощрительная выплата).
Махачев пока не дерется с топ-бойцами промоушена, поэтому его гонорар выглядит маленьким на фоне других. Дастин Порье заработал за бой с Конором около 3 миллионов долларов, сам Конор – почти в три раза больше. Такие отличия в суммах складываются и из понимания общего дохода. Он получается из контракта, бонусов от UFC и процента от платных трансляций.
На номерных турнирах бойцы получают больше денег от продаж PPV. Для увеличения гонорара Махачеву остается надеяться на бонусы за лучшее выступление ночи или за лучший бой. На UFC 264 Дэйна Уайт временно увеличивал их сразу до 75 тысяч долларов. Сам Махачев тогда писал в твиттере, чтобы Уайт выдал дополнительные деньги на восстановление бойца Моутиньо.
Махачев вообще часто следит за другими боями. Так он поздравлял в твиттере Чарльза Оливейра, который забрал пояс в легком весе:
Действующий контракт Махачева в UFC рассчитан на четыре боя. Он объяснял, что раньше почти все заработанные деньги отдавал на подготовку к боям. Тратился на залы, выплачивал проценты менеджерам. Сейчас деньги от UFC позволяют Махачеву чувствовать себя нормально. Своей личной мотивацией он никогда не считал гонорары. Зато говорил, что они волнуют других бойцов.
За карьеру в UFC Ислам Махачев проигрывал только один раз – в 2015 году. Сейчас он имеет 19 побед в MMA и одно поражение. Если Махачев победит Мойзеса, то его следующим соперником станет боец из топ-5 рейтинга. Такой прогноз на карьеру дает сам Махачев. Хабиб Нурмагомедов по-прежнему помогает ему в подготовке к боям.
Где смотреть бой Махачев – Мойзес
Во сколько начало боя Махачев – Мойзес