Сколько Конор заработает за бой с Порье на UFC 264
Конор Макгрегор и Дастин Порье подерутся в третий раз за карьеру. За все время они имеют по одной победе в боях друг с другом. Порье выиграл последний поединок, который состоялся в январе 2021 года. Теперь бой Конора и Порье возглавит турнир UFC 264. Основной кард стартует утром 11 июля – в 5:00 по Москве.
Конор Макгрегор подходит к этому бою в статусе аутсайдера. Он проиграл три из последних шести боев в UFC. Это вспоминал даже Дастин Порье – объяснял, что для Конора сейчас важно вернуться на вершину. Личный статус в этом бою для Конора будет важнее денег, но и заработает он прилично. Даже больше, чем сам Дастин Порье.
Цифры в инсайдах всегда отличаются от действительности. Но мы опираемся на них, потому что официальные гонорары никогда не раскрываются. Сайт SportingFree публикует такие цифры по доходу Конора за этот бой. Ему гарантирована выплата в 3 миллиона долларов и 60% от продажи телетрансляций. Общий доход Конора по итогу может вырасти до 10 миллионов долларов.
Сайт The Sports Daily писал, что Конор Макгрегор заработал 200 тысяч долларов за первый бой с Порье в 2014 году. Тогда он получил 75 тысяч долларов за выход на бой, столько же – за победу. Потом к этой сумме добавились дополнительные бонусы. Проигранный бой в 2021 году принес Конору 5 миллионов долларов. И в этой цифре тоже не учитываются проценты от трансляций.
Долю от дохода от предыдущего боя с Порье он пожертвовал в его фонд. Эта история тоже стала частью раскрутки их третьего поединка. В какой-то момент Конор говорил об отмене их нового боя, потому что он не получил от Порье плана по тратам тех пожертвованных денег. Потом историю замяли – сейчас ее уже никто не вспоминает.
Доход Конора обычно складывается из бизнеса и спонсорских сделок. Он по-прежнему развивает бренд виски, но уже задумывается о тратах. Берет пример с Леброна Джеймса. Конор объяснял, что раньше тратился на материальные вещи. Покупал часы, машины. Теперь он по примеру Джеймса больше вкладывает в собственное тело и в уход за ним.
Вот только в апреле он неожиданно пошутил, что думает о покупке «МЮ». Даже рассказал об этом в твиттере: