Сколько Конор заработает за бой с Порье на UFC 264

Конор Макгрегор и Дастин Порье подерутся в третий раз за карьеру. За все время они имеют по одной победе в боях друг с другом. Порье выиграл последний поединок, который состоялся в январе 2021 года. Теперь бой Конора и Порье возглавит турнир UFC 264. Основной кард стартует утром 11 июля – в 5:00 по Москве.

Конор Макгрегор подходит к этому бою в статусе аутсайдера. Он проиграл три из последних шести боев в UFC. Это вспоминал даже Дастин Порье – объяснял, что для Конора сейчас важно вернуться на вершину. Личный статус в этом бою для Конора будет важнее денег, но и заработает он прилично. Даже больше, чем сам Дастин Порье.

Цифры в инсайдах всегда отличаются от действительности. Но мы опираемся на них, потому что официальные гонорары никогда не раскрываются. Сайт SportingFree публикует такие цифры по доходу Конора за этот бой. Ему гарантирована выплата в 3 миллиона долларов и 60% от продажи телетрансляций. Общий доход Конора по итогу может вырасти до 10 миллионов долларов.