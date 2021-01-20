Тренер Конора избил его на первой встрече за унижение девушки и заставляет много тренировать задницу. Их союз – 🔥

Кавана это стерпел, но не стерпел резкий прием от Конора в адрес девушки-бойца Эйслинг Дейли.

«Он не бил ее по лицу, нет. Он насмехался над ней во время спарринга и ударил в солнечное сплетение, в самую незащищенную зону. А потом повалил ее. Я был взволнован, потому что Эйс долго была со мной. А этот парень просто наплевал на меня и на одной из первых тренировок побил ее. Природные инстинкты сыграли во мне.

Я повалил Конора, не давал ему встать и выбивал из него все дерьмо. Я бил ему по лицу, потом по солнечному сплетению. И делал так до тех пор, пока ему не стало трудно дышать.

Он вернулся в зал на следующий день, извинился перед всеми. Больше у нас с ним проблем не было».

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Конор продвинул зал Каваны на весь мир. Оттуда вышел уже десяток бойцов UFC

Постепенно Конор вошел в команду Каваны.

«Если у человека было желание заниматься спортом, я брал его к себе. Среди моих бойцов были и профессионалы, и те, у кого не было достаточно навыков. Конор изначально был одним из сильнейших представителей».

Все бойцы Каваны тренировались в его зале Straight Blast Gym, который благодаря успехам Конора стал одним из сильнейших школ в мире. Десять бойцов из Straight Blast Gym уже дрались в UFC. Ежегодно к Кавану приходят сотни ирландских детей, которые мечтают повторить карьеру Конора.

Когда Конор появлялся перед боями еще не в пиджаке, а в спортивном костюме, он был с символом зала Каваны – горилла со скрещенными руками на груди.