Тренер Конора избил его на первой встрече за унижение девушки и заставляет много тренировать задницу. Их союз – 🔥
«Он не просто мой тренер. Он мой друг. Мы редко начинаем день с разговоров о работе. Чаще всего узнаем, как дела, что нового в жизни, как в семье – и только потом мы начинаем тренировку и обсуждение программы. Он стал близким для меня человеком».
Так тепло Конор говорит о тренере Джоне Каване.
Банда отморозков избила его просто так. Он год сидел дома и ушел из карате в единоборства
Кавана с ранних лет интересовался боевыми искусствами. «Я смотрел боевики, повторял какие-то приемы, тренировался на улице – просто бил по мусорным бакам. Мама как-то заметила это и отправила меня в школу карате, которая была через дорогу».
В восемь лет Кавана участвовал в городских соревнованиях. В 12 лет получил черный пояс. Но все равно выхватывал издевательства в школе. Хулиганы дразнили и задирали его – Кавана не отвечал, следуя четкому правилу: вне школы карате боевые навыки использовать нельзя.
Когда Каване исполнилось 18, его сильно избила толпа. Он просто гулял с девушкой – до них докопались какие-то отморозки. Кавана попытался успокоить их словами, но те просто не слушали: повалили на землю двумя мощными ударами в голову и сильно запинали. Кавана получил переломы челюсти, руки, носа и тяжелое сотрясение.
Кавана почти год не выходил из дома. С ним работали психологи, а девушка часто навещала и много разговаривала. Когда Кавана вернулся к полноценной жизни, он бросил карате и ушел в ММА – просто ему надоели издевательства.
«Я стал злее. Нет, я не хотел никого бить просто так. Но теперь я уже отвечал. Если мне грубили, я грубил в ответ. Если меня били, я бил в ответ. В Дублине я жил в не самом спокойном районе. Однажды какой-то пьяница потребовал у меня кошелек и получил. Я был страшно горд собой».
Первое время Кавана думал о профессиональной карьере в ММА. Но опыт ограничился шестью поединками – пять из них прошли на территории Великобритании, один – в ЮАР. Три победы и три ничьи. Готовясь к седьмому бою, Кавана понял, что больше любит тренировать.
На их первой встрече Конор назвал всех вокруг неудачниками. Кавана побил его за унижение девушки-бойца
С 2003-го Джон Кавана работал в Дублине с любителями, молодыми бойцами и детьми. Он ездил на конференции бойцов, доставал контакты британских тренеров и общался с ними – короче, собирал знания.
Про тот период Кавана говорил:
«Я мечтал о работе со звездами, но у меня не было никакого опыта. Я знакомился с нужными людьми, но, казалось, эти встречи не приносили никакой пользы. Да, лишние контакты, но они не давали ничего».
В 2007-м в зал, где работал Кавана пришел 19-летний Конор Макгрегор. Первое занятие было общим, Конор сразу в издевательской форме пообещал «всем собравшимся вокруг неудачникам», что станет лучшим бойцом в мире.
Кавана это стерпел, но не стерпел резкий прием от Конора в адрес девушки-бойца Эйслинг Дейли.
«Он не бил ее по лицу, нет. Он насмехался над ней во время спарринга и ударил в солнечное сплетение, в самую незащищенную зону. А потом повалил ее. Я был взволнован, потому что Эйс долго была со мной. А этот парень просто наплевал на меня и на одной из первых тренировок побил ее. Природные инстинкты сыграли во мне.
Я повалил Конора, не давал ему встать и выбивал из него все дерьмо. Я бил ему по лицу, потом по солнечному сплетению. И делал так до тех пор, пока ему не стало трудно дышать.
Он вернулся в зал на следующий день, извинился перед всеми. Больше у нас с ним проблем не было».
Что ест Конор перед боем с Порье. Диета с яйцами, рагу и ванильным коктейлем
Конор продвинул зал Каваны на весь мир. Оттуда вышел уже десяток бойцов UFC
Постепенно Конор вошел в команду Каваны.
«Если у человека было желание заниматься спортом, я брал его к себе. Среди моих бойцов были и профессионалы, и те, у кого не было достаточно навыков. Конор изначально был одним из сильнейших представителей».
Все бойцы Каваны тренировались в его зале Straight Blast Gym, который благодаря успехам Конора стал одним из сильнейших школ в мире. Десять бойцов из Straight Blast Gym уже дрались в UFC. Ежегодно к Кавану приходят сотни ирландских детей, которые мечтают повторить карьеру Конора.
Когда Конор появлялся перед боями еще не в пиджаке, а в спортивном костюме, он был с символом зала Каваны – горилла со скрещенными руками на груди.
Секреты работы Каваны с Конором: очень много тренирует задницу, учит несильным ударам в спаррингах и делает закрытый ритуал после боев
У Джона Каваны есть книга Win or Learn («Побеждай или учись»), где он много говорит о работе с Конором Макгрегором. Вот пара тезисов оттуда.
🍑 Кавана тренирует задницу Конора. Нет, серьезно, он специально делает ее фигуристой и мощной. Философия такая: «Чем больше зад, тем больше шансов держать баланс, чтобы выстоять в серьезных поединках. Нет, не подумайте, грудь и руки мы тоже тренируем. У нас же тут не пляж, мы не просто так жопу качаем – мы тут морды бьем».
🤝 Конор очень дорожит сотрудничеством с Каваной. Он отказался от предложений (очень дорогих и выгодных) из американских залов, потому что ценит семейную атмосферу и отношение Каваны.
🗿 «Я ненавидел, когда Конор тупил. Он дрался, но не думал о результате и своих действиях. Он просто бил. Люди ошибаются, если думают, что в ММА не нужно думать головой. Пару раз мы вставали с ним в спарринг, и я показывал двумя-тремя ударами, что он очень слаб».
⛔️ «Мне не нравится, как тренируется Флойд Мейвезер. Если он встает с кем-то в спарринг, то бьет с силой. Мы в зале, даже Конор, тренируем легкие удары, чтобы учить комбинации и минимизировать риски повреждений».
💬 В поединке с Максом Холлоуэем Конор порвал связки, из-за очень депрессовал. Кавана тогда стал не только тренером бойца, но и его ментальным ментором: убедил, что к таким неудачным моментом нужно относиться проще.
У Каваны, кстати, тоже есть собственный эмоциональный ритуал. После каждого поединка Конора он закрывается в раздевалке, ложится на пол и смотрит в потолок, несколько минут обдумывая прошедший бой.
«Однажды один мудрый человек сказал: «Жизнь идет быстро. Если вы не будете останавливаться и время от времени осматриваться, вы можете пропустить ее. Наслаждайтесь своими победами. Не принимайте их как должное. Остановитесь, посмотрите вокруг и оцените то, что вы сделали. Это замотивирует вас сделать больше».
Почему Каваны закрывается – однажды Конор увидел его в таком положении и долго ржал.