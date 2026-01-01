UFC 257

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MMA
Хабиб выложил фото с Конором после нокаута: «Утром всех разбудил, а сам спать лег»
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Уайт анонсировал возможный бой Порье и Чендлера. Если Хабиб не возобновит карьеру
#Дэйна Уайт
MMA
Конор и Порье впервые подрались в 2014-м. Потом Порье провел на пять боев больше
#Конор – Порье
MMA
Порье и Чендлер получили денежный бонус от UFC
#UFC 257
MMA
Порье публично отказался от потенциального боя с Чендлером
#Дастин Порье
MMA
Конор пришел с костылем на пресс-конференцию после UFC 257
#Конор – Порье
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Порье и его жена – сильная история любви. Вместе с 14 лет: она рядом на каждом бое и терпела, когда он бросил школу из-за хулиганства
#Джоли Порье
Вспоминаем первый бой Конор – Порье. Конор натирал ботинки от дедушки и бесил Порье трештоком, но сейчас признает: «Мы повзрослели»
#Конор – Порье
Тренер Конора избил его на первой встрече за унижение девушки и заставляет много тренировать задницу. Их союз – 🔥
#Джон Кавана
Что будет дальше в трио Хабиб-Конор-Порье. Вернется ли Хабиб? Реален ли третий бой Конор – Порье? Причем тут Диас и Чендлер?
#Конор – Порье
Кто такой Майкл Чендлер – новая звезда UFC. Крутит суперсальто и усыновил темнокожего ребенка
#Майкл Чендлер
Мы проверили слова Хабиба – похоже, он не прав. Конор не бросал команду и не дрался с детьми. Но готовился к бою по-новому
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#Конор Макгрегор
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