Дэйна Уайт
UFC 257
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Хабиб Нурмагомедов
Дастин Порье
Конор – Порье
Майкл Чендлер
Уайт анонсировал возможный бой Порье и Чендлера. Если Хабиб не возобновит карьеру
час назад
Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на UFC 257. Майкл Чендлер в другом бою победил Дэна Хукера. Эти бои никак не связаны с титулом.
Хабиб Нурмагомедов по-прежнему владеет чемпионским поясом. Дэйна Уайт ждет от него решения по возобновлению карьеры.
Во время пресс-конференции после UFC 257 Уайт сказал, что Порье и Чендлер могут разыграть чемпионский пояс.
Так произойдет, если Хабиб все-таки не вернется. Уайт встретится с ним еще раз, а потом озвучит решение.
Порье публично отказался от потенциального боя с Чендлером
«Хабиб сказал мне: «Не обманывай себя – я на несколько уровней выше всех этих ребят». Уайт – о возвращении Хабиба
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