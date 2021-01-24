Дэйна Уайт
UFC 257
UFC
MMA
Хабиб Нурмагомедов
Дастин Порье
Конор – Порье
Майкл Чендлер
Поделиться:
Комментарии:
0
#Дэйна Уайт #Конор – Порье #UFC 257 #Хабиб Нурмагомедов #Дастин Порье #MMA #UFC #Майкл Чендлер

Уайт анонсировал возможный бой Порье и Чендлера. Если Хабиб не возобновит карьеру

час назад

Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на UFC 257. Майкл Чендлер в другом бою победил Дэна Хукера. Эти бои никак не связаны с титулом.

Хабиб Нурмагомедов по-прежнему владеет чемпионским поясом. Дэйна Уайт ждет от него решения по возобновлению карьеры.

Во время пресс-конференции после UFC 257 Уайт сказал, что Порье и Чендлер могут разыграть чемпионский пояс. 

Так произойдет, если Хабиб все-таки не вернется. Уайт встретится с ним еще раз, а потом озвучит решение.

Порье публично отказался от потенциального боя с Чендлером

«Хабиб сказал мне: «Не обманывай себя – я на несколько уровней выше всех этих ребят». Уайт – о возвращении Хабиба

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Порье и его жена – сильная история любви. Вместе с 14 лет: она рядом на каждом бое и терпела, когда он бросил школу из-за хулиганства
Разбираем бой Конор – Порье пошагово. Секрет победы – отбить ногу Конора лоукиками. Порье для этого терпел удары в первом раунде
«Мы сегодня провели титульный бой, потому что Хабиб не планирует возвращаться». Победная речь Порье
Сколько Порье заработал за бой с Конором на UFC 257
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Дэйна Уайт
#Конор – Порье
#UFC 257
#Хабиб Нурмагомедов
#Дастин Порье
#MMA
#UFC
#Майкл Чендлер