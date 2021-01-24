Уайт анонсировал возможный бой Порье и Чендлера. Если Хабиб не возобновит карьеру

Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на UFC 257. Майкл Чендлер в другом бою победил Дэна Хукера. Эти бои никак не связаны с титулом.

Хабиб Нурмагомедов по-прежнему владеет чемпионским поясом. Дэйна Уайт ждет от него решения по возобновлению карьеры.

Во время пресс-конференции после UFC 257 Уайт сказал, что Порье и Чендлер могут разыграть чемпионский пояс.

Так произойдет, если Хабиб все-таки не вернется. Уайт встретится с ним еще раз, а потом озвучит решение.

Порье публично отказался от потенциального боя с Чендлером

«Хабиб сказал мне: «Не обманывай себя – я на несколько уровней выше всех этих ребят». Уайт – о возвращении Хабиба