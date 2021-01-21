Сколько Порье заработает за бой с Конором на UFC 257
Бой Конора Макгрегора и Дастина Порье заявлен главным на UFC 257. Он стартует 24 января примерно в 06:00 по московскому времени. Уже раскрыты гарантированные гонорары бойцов. Independent написал, что Дастин Порье точно получит за бой миллион долларов. К нему добавятся деньги с продажи PPV трансляций, но для Порье они не будут большими.
Сколько Конор заработает за бой с Порье на UFC 257
Общий заработок Порье за карьеру составляет около 3 миллионов долларов. Самые большие гарантированные гонорары он получал за бои с Хабибом (290 тысяч) и Хукером (370 тысяч). В эти деньги входят специальные бонусы от UFC: за главный бой или главное выступление вечера. Деньги от PPV рассчитываются позже и обычно не попадают в такие рейтинги.
У Порье уже был скандал в UFC из-за денег. Он ожидал большего от Дэйны Уайта, когда вел переговоры о поединке с Тони Фергюсоном. «Мне просто нужно получить компенсацию, если они хотят этого боя. Просто равный гонорар. Я боец – компенсация должна быть правильной», – рассказывал Дастин Порье. В итоге Порье отказался от боя с Фергюсоном.
Дэйна Уайт предлагал Порье альтернативу – поединок с Чендлером. Порье тоже отказался: «Я бы никогда не стал считать чужие деньги. Надеюсь, Чендлер зарабатывает кучу денег в UFC, но я тут уже десять лет. Этот парень собирается прийти сюда и заработать больше денег, чем я. Понимаю, что это бизнес, но не могу пойти на такое».
Бой с Конором Порье рассматривает со стороны благотворительности. Они договорились, что Конор пожертвует 500 тысяч долларов в благотворительный фонд Порье. На эти деньги Порье откроет детскую академию единоборств. Good Fight Foundation – так называется благотворительный фонд, которым занимается Порье.
Порье с Конором уже встречались в UFC в 2014 году. Тогда все закончилось победой Конора уже в первом раунде. Тот бой продлился 106 секунд. Теперь Конор обещает нокаут для Порье уже за минуту. Оба бойца в 2020 году провели по одному победному бою. Конор выиграл у Серроне всего за 40 секунд, Порье единогласным решением победил Хукера.