Сколько Порье заработает за бой с Конором на UFC 257

Бой Конора Макгрегора и Дастина Порье заявлен главным на UFC 257. Он стартует 24 января примерно в 06:00 по московскому времени. Уже раскрыты гарантированные гонорары бойцов. Independent написал, что Дастин Порье точно получит за бой миллион долларов. К нему добавятся деньги с продажи PPV трансляций, но для Порье они не будут большими.

Сколько Конор заработает за бой с Порье на UFC 257

Общий заработок Порье за карьеру составляет около 3 миллионов долларов. Самые большие гарантированные гонорары он получал за бои с Хабибом (290 тысяч) и Хукером (370 тысяч). В эти деньги входят специальные бонусы от UFC: за главный бой или главное выступление вечера. Деньги от PPV рассчитываются позже и обычно не попадают в такие рейтинги.

У Порье уже был скандал в UFC из-за денег. Он ожидал большего от Дэйны Уайта, когда вел переговоры о поединке с Тони Фергюсоном. «Мне просто нужно получить компенсацию, если они хотят этого боя. Просто равный гонорар. Я боец – компенсация должна быть правильной», – рассказывал Дастин Порье. В итоге Порье отказался от боя с Фергюсоном.