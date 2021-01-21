Сколько Конор заработает за бой с Порье на UFC 257

Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут бой на UFC 257. Поединок начнется 24 января примерно в 06:00 по московскому времени. Independent написал, что Конор имеет раскрытый гарантированный гонорар в 5 миллионов долларов. К этому добавится высокая доля от продажи платных трансляций. Ожидается, что общий доход Конора составит около 20 миллионов.

Конор точно получит не все эти деньги, потому что совместно с Порье занимается благотворительностью. Он обещал внести пожертвование в благотворительный фонд Порье. Обещанная сумма – 500 тысяч долларов. Наверняка она будет больше. Конор вспоминал вклад в благотворительность Порье даже на их пресс-конференции перед UFC 257.

«Он занимается личными делами, я не злюсь». Конор на пресс-конференции с Порье говорил о Хабибе больше, чем о бое на UFC 257

Конор рассказывал, что на выступление в UFC его мотивируют совсем не деньги. С 2019 года он тратит гонорары на тренировки и занятие собственным телом – берет пример с Леброна Джеймса. Все из-за желания дольше продолжать спортивную карьеру и смотреть вместе с сыном хайлайты собственных боев. Раньше Конор спускал деньги на все подряд.