Сколько Конор заработает за бой с Порье на UFC 257
Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут бой на UFC 257. Поединок начнется 24 января примерно в 06:00 по московскому времени. Independent написал, что Конор имеет раскрытый гарантированный гонорар в 5 миллионов долларов. К этому добавится высокая доля от продажи платных трансляций. Ожидается, что общий доход Конора составит около 20 миллионов.
Конор точно получит не все эти деньги, потому что совместно с Порье занимается благотворительностью. Он обещал внести пожертвование в благотворительный фонд Порье. Обещанная сумма – 500 тысяч долларов. Наверняка она будет больше. Конор вспоминал вклад в благотворительность Порье даже на их пресс-конференции перед UFC 257.
«Он занимается личными делами, я не злюсь». Конор на пресс-конференции с Порье говорил о Хабибе больше, чем о бое на UFC 257
Конор рассказывал, что на выступление в UFC его мотивируют совсем не деньги. С 2019 года он тратит гонорары на тренировки и занятие собственным телом – берет пример с Леброна Джеймса. Все из-за желания дольше продолжать спортивную карьеру и смотреть вместе с сыном хайлайты собственных боев. Раньше Конор спускал деньги на все подряд.
Планируется, что с 2021 года вырастут доходы всех бойцов в UFC. Организация начала борьбу с пиратскими трансляциями – теперь это на личном контроле у Дэйны Уайта. Одновременно возросла цена за трансляции PPV через местного провайдера ESPN. Раньше это стоило 65 долларов, сейчас – 70.
Конор Макгрегор не проводил бои с 18 января 2020 года. Тогда он победил Дональда Серроне уже за 40 секунд в первом раунде. Итог – технический нокаут после жесткого удара в голову. Дастин Порье в последний раз дрался в июне 2020-го. Его бой с Хукером продлился все пять раундов. Порье выиграл единогласным судейским решением.
Forbes вспоминал бой Конора и Серроне в 2020 году. Известно, что Конор заработал по его итогам 30 миллионов долларов. Обычно бойцы получают намного больше тех цифр, которые мелькают до боя. Так происходит из-за доли от продажи трансляций PPV. У каждого бойца эта доля своя – и она не раскрывается, потому что до последнего скрыты общие доходы.