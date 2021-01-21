«Он занимается личными делами, я не злюсь». Конор на пресс-конференции с Порье говорил о Хабибе больше, чем о бое на UFC 257

Конор Макгрегор и Дастин Порье провели пресс-конференцию перед турниром UFC 257. Конор подтвердил обещание, что хочет нокаутировать Порье за минуту.

Их бой начнется 24 января примерно в 06:00 по московскому времени. После него в UFC может вернуться Хабиб Нурмагомедов. Его возможное возвращение анонсировал Дэйна Уайт.

Мы ждали новостей о возвращении Хабиба. А получили только пустое выступление Уайта

Сайт MMA Fighting опубликовал главные выдержки с пресс-конференции Конора и Порье. Там Конор почти все время говорил о Хабибе. Вот большое выступление Конора:

«Мне все равно. Он не сказал о возвращении, это сказал Дэйна. Давайте просто переживем бой. Все эти люди собрались здесь, есть много проблем. Это тяжелый бизнес. Сейчас он занимается личными делами, я не злюсь. Как я уже сказал, все осталось в 2018 году. Сейчас идет 2021-й. Прошло уже много времени».