«Он занимается личными делами, я не злюсь». Конор на пресс-конференции с Порье говорил о Хабибе больше, чем о бое на UFC 257
Конор Макгрегор и Дастин Порье провели пресс-конференцию перед турниром UFC 257. Конор подтвердил обещание, что хочет нокаутировать Порье за минуту.
Их бой начнется 24 января примерно в 06:00 по московскому времени. После него в UFC может вернуться Хабиб Нурмагомедов. Его возможное возвращение анонсировал Дэйна Уайт.
Мы ждали новостей о возвращении Хабиба. А получили только пустое выступление Уайта
Сайт MMA Fighting опубликовал главные выдержки с пресс-конференции Конора и Порье. Там Конор почти все время говорил о Хабибе. Вот большое выступление Конора:
«Мне все равно. Он не сказал о возвращении, это сказал Дэйна. Давайте просто переживем бой. Все эти люди собрались здесь, есть много проблем. Это тяжелый бизнес. Сейчас он занимается личными делами, я не злюсь. Как я уже сказал, все осталось в 2018 году. Сейчас идет 2021-й. Прошло уже много времени».
Конор сказал о возможном реванше: «Мир знает, что этот бой еще не окончен. Война еще не окончена. Спорту нужно, чтобы это произошло. Людям нужно, чтобы это произошло. Я не собираюсь гнаться за этим, если он этого не хочет. Вот и все. Я сохраню спокойствие и пойду дальше. Это то, что я делаю. Я вернулся. И покажу это в бою против Дастина Порье»
Конор хочет, чтобы Хабиб освободил титул. Либо вернулся: «Если он будет продолжать уклоняться от реванша и уклоняться от обязательства снова выходить на бои, титул должен стать вакантным. Мы должны участвовать в титульном поединке.
Но уверен, что все произойдет после этого боя. Мне интересно услышать, каков предлог или что будет сказано после боя. Но я предсказываю новый бой за титул».
Еще Конор рассказал, что благотворительность объединила их с Порье для организации поединка. Сам Порье подтвердил. Тогда же Конор сказал, что дерется не ради денег. Его мотивация – просмотр лучших моментов из боев. Вместе с сыном.
Все время между ними была атмосфера максимального уважения:
Сразу после пресс-конференции прошла дуэль взглядов. Так она выглядела с разных ракурсов: