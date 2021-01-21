Конор обещает нокаутировать Порье за минуту. Их первый бой продлился 106 секунд

Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут бой на UFC 257. Перед ним Конор сказал BT Sport, что нокаутирует Порье за 60 секунд.

Потом подтвердил эти слова на пресс-конференции: «Я уничтожил его за 90 секунд в первый раз, так что сейчас я не так уж и далек от этого».

Первый бой Конора и Порье состоялся в 2014 году. Тогда Конор выиграл у Порье техническим нокаутом. Тот поединок продлился 106 секунд.

Новый бой Конора и Порье пройдет 24 января. Он стартует примерно в 06:00 по московскому времени.

Конор и Порье провели дуэль взглядов перед UFC 257