Конор – Порье
UFC 257
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MMA
Конор Макгрегор
Дастин Порье
Конор обещает нокаутировать Порье за минуту. Их первый бой продлился 106 секунд
час назад
Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут бой на UFC 257. Перед ним Конор сказал BT Sport, что нокаутирует Порье за 60 секунд.
Потом подтвердил эти слова на пресс-конференции: «Я уничтожил его за 90 секунд в первый раз, так что сейчас я не так уж и далек от этого».
Первый бой Конора и Порье состоялся в 2014 году. Тогда Конор выиграл у Порье техническим нокаутом. Тот поединок продлился 106 секунд.
Новый бой Конора и Порье пройдет 24 января. Он стартует примерно в 06:00 по московскому времени.
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