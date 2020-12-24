Как Конор прожил этот год без боев: самоизолировался в подвале, заканчивал карьеру, агитировал на выборах губернатора Пермского края
Конор Макгрегор начал 2020-й год с нокаута Дональда Серроне на UFC 246 – всего за 40 секунд. Следующий бой он проведет 23 января против Дастина Порье на UFC 257.
Вот как Конор провел год между боями.
Постоянно троллил Хабиба
Побив Серроне, Конор закинул: «Я обожаю Россию и русских. Я больше русский, чем Хабиб». Оба периодически перестреливались в соцсетях и оскорбляли друг друга. Конор намекал на реванш, Хабиб показывал безразличие. «Он выглядит как старая проститутка, которая хочет внимания. Его время прошло», – убеждал Хабиб.
В апреле Конор появился в прямом эфира Хабиба в инстаграме – попросил добавить его. После этого эфир завершился.
Но после победы Хабиба над Джастином Гейджи Конор позитивно оценил его бой и снова выразил соболезнования по поводу смерти отца.
Пока затишье.
Пережил коронавирус в подвале и выделил миллион на борьбу с ним
Из-за пандемии тренировочный зал Конора в Дублине был закрыт, поэтому он тренировался в подвале дома. Когда проводил спарринг с партнером, подписал удар в голову: «Получай, коронавирус».
Позже он сказал, что закупит средства индивидуальной защиты на сумму 1 млн евро для размещения во всех больницах в регионе Ленстер на востоке Ирландии. В твиттере Конор показал скрины переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.
Летом завершил карьеру: перестал получать кайф
Конор завершает карьеру – эту новость мы читали уже в третий раз. Впервые это случилось в апреле 2016-го, но через пару дней он вернулся. Второй раз произошло весной 2019-го, но потом он подрался с Серроне.
«Решил завязать с боями. Спасибо всем вам за эти удивительные воспоминания. Это было круто», – сообщение номер три.
«Эта игра просто перестала приносить мне удовольствие. Вся эта суета вокруг, ничего не происходит. Смотрел варианты по следующему сопернику, но нет ничего стоящего.
Просто не получаю кайфа. Надоело», – признался Конор.
Хватило ненадолго – бой с Дастином Порье уже скоро.
Переписывался с Рамосом
Защитник «Реала» Серхио Рамос забил гол на тренировке и показал на видео фирменную походку Конора.
Конор ответил своим голом и задал тот же вопрос: «Что думаешь?»
Сделал предложение девушке
Произошло это накануне ее 33-летия. У Конора и Ди Девлин – двое детей, они вместе с 2008 года.
Попал в сотню Forbes
В сентябре Конор угодил на 53-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes с заработком в $48 миллионов. Из бойцов выше только Тайсон Фьюри ($57 млн).
Конор считает по-другому: «На самом деле я номер один. Не учтены продажи «Proper No. Twelve».
Поддержал кандидата в губернаторы Пермского края
Это было неожиданно, но Конор и правда обратился к Дмитрию Махонину – пожелал удачи на выборах. «Мой хороший друг Артем рассказал все о выдающейся работе, которую ты делаешь в Пермском крае. Люди будут в хороших руках при таком руководителе», – сказал Конор.
Конор упоминал о бойце Артеме Лобове, с которым у него хорошие отношения.
Махонин получил на выборах 75,69% голосов и стал губернатором.
Влип в секс-скандал
В сентябре Конор был задержан за попытку сексуального насилия и непристойное поведение. Британские СМИ писали, что он показал половой орган замужней женщине, когда она направлялась в туалет. Сообщалось, что Конор был сильно пьян.
«Вместо того, чтобы спасать от самоубийства, ты травишь меня онлайн в этот ужасный период моей жизни», – ответил Конор на критику в твиттере и сказал, что будет сильным ради детей. Позже – удалил сообщения.
Приобрел яхту редкой модели
В октябре он купил яхту «Ламборджини», выполненную в стиле гиперкара. Всего таких яхт в мире 63. Предполагается, что стоит такая яхта три миллиона долларов.