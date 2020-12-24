Как Конор прожил этот год без боев: самоизолировался в подвале, заканчивал карьеру, агитировал на выборах губернатора Пермского края

Конор Макгрегор начал 2020-й год с нокаута Дональда Серроне на UFC 246 – всего за 40 секунд. Следующий бой он проведет 23 января против Дастина Порье на UFC 257.

Вот как Конор провел год между боями.

Постоянно троллил Хабиба

Побив Серроне, Конор закинул: «Я обожаю Россию и русских. Я больше русский, чем Хабиб». Оба периодически перестреливались в соцсетях и оскорбляли друг друга. Конор намекал на реванш, Хабиб показывал безразличие. «Он выглядит как старая проститутка, которая хочет внимания. Его время прошло», – убеждал Хабиб.

В апреле Конор появился в прямом эфира Хабиба в инстаграме – попросил добавить его. После этого эфир завершился.

Но после победы Хабиба над Джастином Гейджи Конор позитивно оценил его бой и снова выразил соболезнования по поводу смерти отца.