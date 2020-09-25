Конор подерется с Пакьяо. Ага, в боксе

Еще в январе 2020 года Конор договаривался о боксерском поединке с Пакьяо. Он рассказывал об этом в интервью ESPN: «Мы действительно близки к подписанию контракта с Мэнни. Уже были переговоры об этом бое». Тогда Конор говорил, что хочет боксировать и даже выиграть титул чемпиона мира по боксу.

Дальше все стало еще реальнее, когда Пакьяо подписал контракт с агентской компанией Paradigm Sports Management. Она же занимается делами Конора. Именно менеджер Оди Аттар тогда и анонсировал договоренность о сотрудничестве с Пакьяо. Благодарил всех, кто помог это осуществить.

Тренер Джастин Форчун рассказывал, что в профессиональном плане поединок с Конором ничего не даст Пакьяо: «Зачем нам делать этого парня богатым?» Сам Пакьяо за несколько лет до этого мечтал о встрече с Конором – даже вызывал его на бой в 2017-м. Вместо этого Конор подрался с Мейвезером по правилам бокса. Проиграл.

Пакьяо раньше упоминал Конора в соцсетях. Называл другом, желал выздоровления: