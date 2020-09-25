Конор подерется с Пакьяо. Ага, в боксе
Конор Макгрегор выдал несколько твитов. Сначала объяснил, что предлагал кучу соперников, но бои сорвались. Потом сказал главное: «Наплевать на все, что было до этого. Я буду боксировать с Пакьяо на Ближнем Востоке».
Летом 2020 года Конор Макгрегор завершил карьеру в UFC. Потом Дэйна Уайт рассказывал, что готовит для Конора что-то интересное. В интервью ESPN факт переговоров с Пакьяо подтвердил менеджер Конора Оди Аттар.
Главная информация из его слов:
- Предварительная дата боя – конец декабря или начало января.
- Ближний Восток – одно из обсуждаемых мест проведения.
- UFC поддержал идею проведения такого поединка.
- Аттар уверен, что все точно состоится в ближайшие месяцы.
- Макгрегор планирует возвращение в UFC, но после боя с Пакьяо.
Еще в январе 2020 года Конор договаривался о боксерском поединке с Пакьяо. Он рассказывал об этом в интервью ESPN: «Мы действительно близки к подписанию контракта с Мэнни. Уже были переговоры об этом бое». Тогда Конор говорил, что хочет боксировать и даже выиграть титул чемпиона мира по боксу.
Дальше все стало еще реальнее, когда Пакьяо подписал контракт с агентской компанией Paradigm Sports Management. Она же занимается делами Конора. Именно менеджер Оди Аттар тогда и анонсировал договоренность о сотрудничестве с Пакьяо. Благодарил всех, кто помог это осуществить.
Тренер Джастин Форчун рассказывал, что в профессиональном плане поединок с Конором ничего не даст Пакьяо: «Зачем нам делать этого парня богатым?» Сам Пакьяо за несколько лет до этого мечтал о встрече с Конором – даже вызывал его на бой в 2017-м. Вместо этого Конор подрался с Мейвезером по правилам бокса. Проиграл.
Пакьяо раньше упоминал Конора в соцсетях. Называл другом, желал выздоровления:
Сам Пакьяо в последний раз дрался летом 2019-го – тогда он победил Кита Турмана. Пакьяо не проигрывает с 2017 года, но за это время боксировал всего три раза. Конор Макгрегор выходил в UFC еще реже. В октябре 2018-го он проиграл Хабибу, а потом в январе 2020-го победил Серроне.
Так сейчас готовится Конор: