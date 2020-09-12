Конора задержали на Корсике. Что об этом известно

12 сентября. Неприятности для Конора продолжаются. Его задержали на Корсике. 10 сентября во французскую полицию поступила жалоба на имя Конора Макгрегора. В ней обвиняют Конора в попытке сексуального насилия и непристойного поведения.

Конора задержали с утра 12 сентября, доставили в полицию, допросили за полтора часа и сразу же отпустили. Он ответил на все вопросы и не оказал сопротивление.

Представители Макгрегора сообщили:

«Конор уже освобожден. Он через нас опровергает все обвинения».

Сейчас Макгрегор путешествует со своей невестой Ди Девлин по Средиземноморью. В инстаграме он выкладывает фотографии с отдыха. Во время отпуска он также тренируется. Например, бегает в сопровождении охраны (машина сзади).