Конора задержали на Корсике. Что об этом известно
11 сентября. На яхту Конора приехали представители антидопингового агентства (офицеры Американского представительства). Конор по этому поводу высказался в твиттере:
«Что здесь происходит, UFC? USADA этим утром прибыло на мою яхту для тестирования. Я же завершил карьеру. Знаете, продолжайте, я позволю им протестировать меня. У меня все естественно. Завтра меня ждет путешествие на 180 километров».
12 сентября. Неприятности для Конора продолжаются. Его задержали на Корсике. 10 сентября во французскую полицию поступила жалоба на имя Конора Макгрегора. В ней обвиняют Конора в попытке сексуального насилия и непристойного поведения.
Конора задержали с утра 12 сентября, доставили в полицию, допросили за полтора часа и сразу же отпустили. Он ответил на все вопросы и не оказал сопротивление.
Представители Макгрегора сообщили:
«Конор уже освобожден. Он через нас опровергает все обвинения».
Сейчас Макгрегор путешествует со своей невестой Ди Девлин по Средиземноморью. В инстаграме он выкладывает фотографии с отдыха. Во время отпуска он также тренируется. Например, бегает в сопровождении охраны (машина сзади).
Макгрегора задержали перед самой прогулкой на водных велосипедах с принцессой Монако Шарлен.