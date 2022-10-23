Следующий соперник Махачева – Волкановски: бой за пояс пройдет в Австралии, все уже согласовано

Кто будет следующим соперником Махачева – против кого он выйдет на защиту титула

Все произошло в момент, когда Махачев получил пояс UFC. Во время интервью Махачев вызвал Волкановски – попросил его подняться и встать рядом. Тот присутствовал в зрительном зале на UFC 280. Параллельно Хабиб Нурмагомедов анонсировал следующий бой Махачева против Волкановски. Он должен пройти в Австралии. Волкановски поднялся из зала и все подтвердил.

Махачев будет защищать титул UFC в легком весе. Алекс Волкановски – действующий чемпион UFC в полулегком дивизионе. Для боя с Махачевым ему придется сменить весовую категорию. Волкановски еще перед турниром UFC 280 в Абу-Даби говорил о желании получить второй пояс в UFC. Но изначально оставлял себе возможность на интересного соперника и в полулегком весе.

Александр Волкановски выступает на профессиональном уровне с 2012 года. Он представляет Австралию, поэтому и бой с Махачевым будет там. Волкановски дерется в UFC с ноября 2016-го. Его единственное поражение случилось еще в AFC. В мае 2013 года Волкановски проиграл Кори Нельсону техническим нокаутом. Всего 34-летний Волкановски имеет 25 побед за карьеру.

Волкановски занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.