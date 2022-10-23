Следующий соперник Махачева – Волкановски: бой за пояс пройдет в Австралии, все уже согласовано
Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру на турнире UFC 280. Бой завершился досрочной победой Махачева во втором раунде. Он стал третьим чемпионом UFC из России. Ранее чемпионом в легком весе был Хабиб Нурмагомедов. Петр Ян брал титул в легчайшем весе, но затем дважды проиграл бои за пояс Стерлингу. В первом поединке Ян нанес запрещенный удар.
Кто будет следующим соперником Махачева – против кого он выйдет на защиту титула
Все произошло в момент, когда Махачев получил пояс UFC. Во время интервью Махачев вызвал Волкановски – попросил его подняться и встать рядом. Тот присутствовал в зрительном зале на UFC 280. Параллельно Хабиб Нурмагомедов анонсировал следующий бой Махачева против Волкановски. Он должен пройти в Австралии. Волкановски поднялся из зала и все подтвердил.
Махачев будет защищать титул UFC в легком весе. Алекс Волкановски – действующий чемпион UFC в полулегком дивизионе. Для боя с Махачевым ему придется сменить весовую категорию. Волкановски еще перед турниром UFC 280 в Абу-Даби говорил о желании получить второй пояс в UFC. Но изначально оставлял себе возможность на интересного соперника и в полулегком весе.
Александр Волкановски выступает на профессиональном уровне с 2012 года. Он представляет Австралию, поэтому и бой с Махачевым будет там. Волкановски дерется в UFC с ноября 2016-го. Его единственное поражение случилось еще в AFC. В мае 2013 года Волкановски проиграл Кори Нельсону техническим нокаутом. Всего 34-летний Волкановски имеет 25 побед за карьеру.
Волкановски занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.
На договоренности между Махачевым и Волкановски влияет желание Хабиба. Он ушел из UFC, но по-прежнему помогает Махачеву с подготовкой. На UFC 280 Хабиб все время находился рядом с Махачевым. Хабиб считает, что Махачев сможет досрочно финишировать Волкановски. Сам Махачев делал отсылки к зрителям: «Люди будут считать, что я победил маленького соперника».
Волкановски готовился заменить Оливейру уже на UFC 280. Рассказывал об этом, когда Хабиб публично говорил о возможном снятии Оливейры с боя против Махачева. Чемпионский поединок Махачев – Оливейра в итоге состоялся. Он проходил за вакантный чемпионский пояс – это итог проваленного взвешивания Оливейры перед еще боем с Гейджи. Все закончилось сабмишном.
Перед UFC 280 у Махачева был интерес к другой возможной вывеске. Он выделял Бенеила Дариуша – ранее их бой в UFC уже отменялся. На UFC 280 Дариуш победил Гамрота. Махачев готов драться с обоими или получить любого другого раскрученного бойца из первых строчек рейтинга легкого веса. Дариуш – самый реальный претендент, если с Волкановски все сорвется.
Что еще надо знать вокруг возможного боя Махачев – Волкановски за чемпионский пояс UFC
• Даты проведения этого боя еще нет, но он точно не состоится в 2022 году. Махачев уже дважды проводил бои в UFC в 2022-м, учитывая поединок против Оливейры. В феврале Махачев финишировал техническим нокаутом Бобби Грина. Тот бой проходил на UFC Fight Night 202. Сразу после него Махачев вышел на титул – это вызвало резонансную реакцию у других бойцов UFC.
• Прямо сейчас Махачев имеет действующую победную серию из 11 боев. Его единственное поражение в UFC случилось на UFC 192. Оно же стало первым и пока последним в карьере Махачева. Тогда Махачев проиграл техническим нокаутом Адриано Мартинсу. Интересно, что после той победы Мартинс получил серию из пяти поражений подряд. В UFC его нет с 2017-го.
• Бой Махачев – Волкановски расширит общую географию соперников Махачева внутри UFC (подробно – тут). Махачев до этого дрался там с пятью американцами. Еще в числе его соперников выделялись бразильцы, канадец, бойцы из Армении и Новой Зеландии. Волкановски никогда не дрался против соперников из России. Чаще всего он выходил на американцев – шесть раз.
• Семь из 11 последних побед Махачева получились досрочными. Он не доводил бои до судейского решения с сентября 2019 года. Волкановски в последние годы наоборот чаще всего выигрывает единогласным судейским решением. Так для него завершались пять из шести боев, если отсчитывать с 2019 года. В июле 2022-го Волкановски победил Холлуэя на турнире UFC 276.