Как устроена география UFC по чемпионам и соперникам: Оливейра аномально за 12 лет только дважды дрался не с американцами
Ислам Махачев подерется с Чарльзом Оливейрой на UFC 280 за чемпионский пояс. Сейчас в легком дивизионе нет чемпиона. Им был Оливейра, который победил Джастина Гейджи, но перед этим провалил взвешивание и лишился пояса. Он второй бразильский чемпион легкого веса после Рафаэля Дос Аньоса.
Особенность карьеры Оливейры в UFC – географическая ограниченность соперников. За 12 лет карьеры он только дважды дрался с бойцами не из США и ни разу – с соотечественниками из Бразилии.
Оливейра на победах над американцами построил беспроигрышную серию. География его соперников – Япония, Англия и (теперь) Россия
Чарльз Оливейра дебютировал в UFC в 2010 году и за это время провел 30 боев. Из них 28 (94%) – против бойцов из США. Ислам Махачев станет третьим неамериканским соперником для Оливейры. До этого у него были бои против англичанина Энди Огла и японца Хацу Хиоки. Оба закончились победами с помощью удушающих приемов.
Последний бой Оливейры против неамериканца прошел в 2014 году – тогда он победил Хиоки. После этого – 19 боев подряд только с американцами и восхождение по легкому дивизиону. В этот период вошли поражения от Макса Холлоуэя, Энтони Петтиса и Пола Фелдера. Последний раз Оливейра проигрывал в 2017 году (технический нокаут от Фелдера) – победная серия длится около пяти лет.
Сейчас Оливейра идет на серии из 11 побед подряд. 10 из них – досрочно. Только против Тони Фергюсона он провел полной бой и победил единогласным решением судей. Это открыло для него чемпионский коридор: за три победы над Майклом Чендлером, Дастином Порье и Джастином Гейджи Оливейра забрал, защитил и потерял пояс.
С бойцами из каких стран дрались топ-5 легкого дивизиона:
🇧🇷 Чарльз Оливейра – 30:
- 28 – 🇺🇸 США (94%);
- 1 – 🏴 Англия (3%);
- 1 – 🇯🇵 Япония (3%).
🇺🇸 Джастин Гейджи – 10:
- 7 – 🇺🇸 США (70%);
- 2 – 🇧🇷 Бразилия (20%);
- 1 – 🇷🇺 Россия (10%).
🇺🇸 Дастин Порье – 27:
- 15 – 🇺🇸 США (55%);
- 4 – 🇮🇪 Ирландия (15%);
- 3 – 🇧🇷 Бразилия (10%);
- 1 – 🇷🇺 Россия (4%);
- 1 – 🇳🇿 Новая Зеландия (4%);
- 1 – 🇸🇪 Швеция (4%);
- 1 – 🇰🇷 Южная Корея (4%);
- 1 – 🏴 Англия (4%).
🇺🇸 Майкл Чендлер – 4:
- 2 – 🇺🇸 США (50%);
- 1 – 🇳🇿 Новая Зеландия (25%);
- 1 – 🇧🇷 Бразилия (25%).
🇷🇺 Ислам Махачев – 12:
- 5 – 🇺🇸 США (42%);
- 4 – 🇧🇷 Бразилия (34%);
- 1 – 🇨🇦 Канада (8%);
- 1 – 🇦🇲 Армения (8%);
- 1 – 🇳🇿 Новая Зеландия (8%).
С кем дрались другие чемпионы UFC: у Нганну – самое большое разнообразие, Стерлинг – единственный, кто выходил против бойцов из России больше раза
• Все чемпионы минимум раз дрались против американских бойцов, но процентный перевес в их сторону (против общего количества боев с соперниками из других стран) только у Дейвесона Фигередо. Он и Иржи Прохазка дрались против соперников их трех стран – наименьший показатель.
• Алджамейн Стерлинг – единственный чемпион-американец в UFC. Он же единственный чемпион, у кого самые частые соперники – не из США. Стерлинг чаще всех дрался с бойцами из России (две победы над Петром Яном).
• Франсис Нганну дрался с бойцами из восьми стран. Пять последних боев = соперники из пяти разных стран (Франция, США, Суринам, Бразилия и Мексика).
Наилегчайший вес: 🇧🇷 Дейвесон Фигередо – 13
- 7 – 🇺🇸 США (54%);
- 4 – 🇲🇽 Мексика (31%);
- 2 – 🇧🇷 Бразилия (15%).
Легчайший вес: 🇺🇸 Алджамейн Стерлинг – 16
- 7 – 🇧🇷 Бразилия (44%);
- 5 – 🇺🇸 США (31%);
- 2 – 🇷🇺 Россия (13%);
- 1 – 🏴 Уэльс (6%);
- 1 – 🇯🇵 Япония (6%).
Полулегкий вес: 🇦🇺 Алекс Волкановски – 12
- 6 – 🇺🇸 США (50%);
- 2 – 🇯🇵 Япония (18%);
- 1 – 🇨🇦 Канада (8%);
- 1 – 🇧🇷 Бразилия (8%);
- 1 – 🇳🇿 Новая Зеландия (8%);
- 1 – 🇰🇷 Южная Корея (8%).
Полусредний вес: 🏴 Леон Эдвардс – 15
- 6 – 🇺🇸 США (40%);
- 3 – 🇧🇷 Бразилия (20%);
- 2 – 🇳🇬 Нигерия (13%);
- 2 – 🇵🇱 Польша (13%);
- 1 – 🇷🇺 Россия (7%);
- 1 – 🇮🇸 Исландия (7%).
Средний вес: 🇳🇬 Исраэль Адесанья – 13
- 4 – 🇺🇸 США (31%);
- 3 – 🇦🇺 Австралия (23%);
- 2 – 🇮🇹 Италия (15%);
- 2 – 🇧🇷 Бразилия (15%);
- 1 – 🇵🇱 Польша (8%);
- 1 – 🇨🇺 Куба (8%).
Полутяжелый вес: 🇨🇿 Иржи Прохазка – 3
- 1 – 🇺🇸 США (33%);
- 1 – 🇨🇭 Швейцария (33%);
- 1 – 🇧🇷 Бразилия (33%).
Тяжелый вес: 🇨🇲 Франсис Нганну – 14
- 6 – 🇺🇸 США (43%);
- 2 – 🇧🇷 Бразилия (15%);
- 1 – 🇧🇾 Беларусь (7%);
- 1 – 🇷🇸 Сербия (7%);
- 1 – 🇳🇱 Голландия (7%);
- 1 – 🇲🇽 Мексика (7%);
- 1 – 🇸🇷 Суринам (7%);
- 1 – 🇫🇷 Франция (7%).
Общая география UFC – сколько всего стран и как они разбросаны по каждому дивизиону
Мы изучили, какие страны представляют бойцы всех дивизионов (топ-15 + чемпионы). Это 127 человек из 33 стран:
- 🇺🇸 США – 54 (42%)
- 🇧🇷 Бразилия – 15 (12%)
- 🇷🇺 Россия – 12 (9%)
- 🇦🇺 Австралия – 4
- 🏴 Англия – 4
- 🇵🇱 Польша – 3
- 🇸🇪 Швеция – 3
- 🇬🇪 Грузия – 2
- 🇨🇳 Китай – 2
- 🇲🇽 Мексика – 2
- 🇲🇩 Молдавия – 2
- 🇳🇬 Нигерия – 2
- 🇫🇷 Франция – 2
- 🇨🇿 Чехия – 2
- 🇦🇹 Австрия – 1
- 🇦🇿 Азербайджан – 1
- 🇦🇴 Ангола – 1
- 🇦🇲 Армения – 1
- 🇧🇬 Болгария – 1
- 🇮🇪 Ирландия – 1
- 🇪🇸 Испания – 1
- 🇮🇹 Италия – 1
- 🇰🇿 Казахстан – 1
- 🇨🇲 Камерун – 1
- 🇳🇿 Новая Зеландия – 1
- 🇸🇷 Суринам – 1
- 🇺🇦 Украина – 1
- 🏴 Уэльс – 1
- 🇨🇭 Швейцария – 1
- 🏴 Шотландия – 1
- 🇪🇨 Эквадор – 1
- 🇿🇦 ЮАР – 1
- 🇰🇷 Южная Корея – 1
• Только у трех стран больше 10 бойцов. Суммарно представительство США, Бразилии и России составляет 60+%. У остальных стран – до 3%.
• 19 из 33 стран представлены только одним бойцом. Это 15% от общего количества спортсменов. Минимум по два бойца – у 14 стран (85%).
• В семи дивизионах чемпионы представляют семь разных стран. Если Оливейра заберет пояс в легком весе, то в UFC будет два действующих чемпиона из Бразилии (первый – Дейвесон Фигередо).
Важное пояснение: при подсчете мы ориентировались на данные, которые указаны на официальном сайте UFC и афишах. В цифрах возможны разночтения из-за позиций самих бойцов.
Рафаэль Физиев отказался выступать под флагом Киргизстана и на бой с Рафаэлем Дос Аньосом вышел с азербайджанским флагом, а Арман Царукян в 2020 году говорил: «Я могу один бой выступать за Россию, а в другом за Армению. Раз начал выступать за Армению, я продолжаю это делать. Но я всегда подчеркиваю, что я – российский боец армянского происхождения».
• UFC – американский промоушен, поэтому лидерство США по количеству бойцов объяснимо. США – самая распространенная страна в каждом дивизионе, в трех из восьми американских бойцов от 50%. Во всех дивизионах только один американский чемпион – Алджамейн Стерлинг, который имеет ямайские корни.
• Минимум один боец из России есть в каждом дивизионе, кроме полусреднего и среднего веса. В полусреднем весе выступает Хамзат Чимаев, который представляет Швецию, хотя родился в Чечне. В среднем весе Францию представляет дагестанец Нассурдин Имавов.
• Самое широкое представительство стран – в тяжелом и полутяжелом весе (по 10). В тяжелом весе наименьшее количество американских бойцов среди всех дивизионов.
Уточнение: из-за округления в нескольких дивизионах суммарное число меньше 100%.
Наилегчайший (чемпион – 🇧🇷 Бразилия, страны – 9):
- 🇺🇸 США – 5 (31%);
- 🇧🇷 Бразилия – 3 (20%);
- 🇷🇺 Россия – 2 (13%);
- 🇳🇿 Новая Зеландия – 1 (6%);
- 🇸🇪 Швеция – 1 (6%);
- 🇨🇿 Чехия – 1 (6%);
- 🇦🇴 Ангола – 1 (6%);
- 🇨🇳 Китай – 1 (6%);
- 🇲🇽 Мексика – 1 (6%).
Легчайший (чемпион – 🇺🇸 США, страны – 7):
- 🇺🇸 США – 9 (57%);
- 🇷🇺 Россия – 2 (13%);
- 🇬🇪 Грузия – 1 (6%);
- 🇪🇨 Эквадор – 1 (6%);
- 🇧🇷 Бразилия – 1 (6%);
- 🇨🇳 Китай – 1 (6%);
- 🏴 Уэльс – 1 (6%).
Полулегкий (чемпион – 🇦🇺 Австралия, страны – 9):
- 🇺🇸 США – 8 (50%);
- 🇦🇺 Австралия – 1 (6%);
- 🇲🇽 Мексика – 1 (6%);
- 🇷🇺 Россия – 1 (6%);
- 🏴 Англия – 1 (6%);
- 🇰🇷 Южная Корея – 1 (6%);
- 🇪🇸 Испания – 1 (6%);
- 🇬🇪 Грузия – 1 (6%);
- 🇧🇷 Бразилия – 1 (6%).
Легкий (чемпион – 🇷🇺 / 🇧🇷 Россия/Бразилия, страны – 7):
- 🇺🇸 США – 7 (46%);
- 🇷🇺 Россия – 2 (13%);
- 🇧🇷 Бразилия – 2 (13%);
- 🇦🇲 Армения – 1 (7%);
- 🇦🇿 Азербайджан – 1 (7%);
- 🇮🇪 Ирландия – 1 (7%);
- 🇵🇱 Польша – 1 (7%).
Полусредний (чемпион – 🏴 Англия, страны – 6):
- 🇺🇸 США – 9 (57%);
- 🇧🇷 Бразилия – 3 (19%);
- 🇸🇪 Швеция – 1 (6%);
- 🇰🇿 Казахстан – 1 (6%);
- 🏴 Англия – 1 (6%);
- 🇳🇬 Нигерия – 1 (6%).
Средний (чемпион – 🇳🇬 Нигерия, страны – 9):
- 🇺🇸 США – 6 (38%);
- 🇧🇷 Бразилия – 3 (19%);
- 🇿🇦 ЮАР – 1 (6%);
- 🇫🇷 Франция – 1 (6%);
- 🇸🇪 Швеция – 1 (6%);
- 🇮🇹 Италия – 1 (6%);
- 🇳🇬 Нигерия – 1 (6%);
- 🇦🇺 Австралия – 1 (6%);
- 🏴 Англия – 1 (6%).
Полутяжелый (чемпион – 🇨🇿 Чехия, страны – 10):
- 🇺🇸 США – 5 (31%);
- 🇷🇺 Россия – 2 (12%);
- 🇧🇷 Бразилия – 2 (12%);
- 🇺🇦 Украина – 1 (6%);
- 🇨🇿 Чехия – 1 (6%);
- 🇵🇱 Польша – 1 (6%);
- 🇨🇭 Швейцария – 1 (6%);
- 🇦🇺 Австралия – 1 (6%);
- 🇦🇹 Австрия – 1 (6%);
- 🏴 Шотландия – 1 (6%).
Тяжелый (чемпион – 🇨🇲 Камерун, страны – 10):
- 🇺🇸 США – 4 (25%);
- 🇷🇺 Россия – 3 (19%);
- 🇲🇩 Молдавия – 2 (14%);
- 🇫🇷 Франция – 1 (6%);
- 🇦🇺 Австралия – 1 (6%);
- 🏴 Англия – 1 (6%);
- 🇸🇷 Суринам – 1 (6%);
- 🇵🇱 Польша – 1 (6%);
- 🇧🇬 Болгария – 1 (6%);
- 🇨🇲 Камерун – 1 (6%).