Как устроена география UFC по чемпионам и соперникам: Оливейра аномально за 12 лет только дважды дрался не с американцами

Особенность карьеры Оливейры в UFC – географическая ограниченность соперников. За 12 лет карьеры он только дважды дрался с бойцами не из США и ни разу – с соотечественниками из Бразилии.

Оливейра на победах над американцами построил беспроигрышную серию. География его соперников – Япония, Англия и (теперь) Россия

Чарльз Оливейра дебютировал в UFC в 2010 году и за это время провел 30 боев. Из них 28 (94%) – против бойцов из США. Ислам Махачев станет третьим неамериканским соперником для Оливейры. До этого у него были бои против англичанина Энди Огла и японца Хацу Хиоки. Оба закончились победами с помощью удушающих приемов.

Последний бой Оливейры против неамериканца прошел в 2014 году – тогда он победил Хиоки. После этого – 19 боев подряд только с американцами и восхождение по легкому дивизиону. В этот период вошли поражения от Макса Холлоуэя, Энтони Петтиса и Пола Фелдера. Последний раз Оливейра проигрывал в 2017 году (технический нокаут от Фелдера) – победная серия длится около пяти лет.