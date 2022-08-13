Полный кард UFC 280 – это главный турнир года для фанатов из России: там подерутся Махачев, Ян и Стерлинг

Ислам Махачев – Чарльз Оливейра: где смотреть, кто фаворит, ожидания перед боем

Махачев перед боем критиковал Оливейру, потому что тот вызывал на бои Диаса и Конора. Он считает, что заслужил через победы возможность драться за титул. Окружение Оливейры с таким подходом не соглашается, хотя сам Оливейра не отказывался от боя с Махачевым. Согласился сразу, когда получил контракт. За Махачевым стоит Хабиб – он будет помогать ему в Абу-Даби.

Бой Махачев – Оливейра интересен из-за возможного возвращения в Россию чемпионского пояса в легком весе UFC. Хабиб Нурмагомедов оставил титул на серии 29-0. Оливейра стал первым, кто взял чемпионство после его ухода. Хабиб и его отец называли Махачева следующим претендентом на титул из России. Но это предсказание сбылось только через несколько лет.

В поединке Махачев – Оливейра не будет явного фаворита. Последнее поражение Оливейры случилось еще в 2017 году. Махачев вообще не проигрывает с октября 2015-го. Оба бойца качественно действуют в партере, но Оливейра потенциально лучше в стойке. «Матч ТВ» владеет правами на показ турниров UFC в России. Поэтому трансляция боя Махачев – Оливейра состоится в эфире и на сайте.