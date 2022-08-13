Полный кард UFC 280 – это главный турнир года для фанатов из России: там подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
Вечером 22 октября в ОАЭ состоится номерной турнир UFC 280. Ислам Махачев и Чарльз Оливейра подерутся за вакантный титул в легком весе. Это главный бой ивента. Оливейра потерял пояс, когда не сделал вес перед предыдущим поединком. Махачев вышел на титульный бой через серию из десяти побед. Подробно мы разбирали все расклады в отдельном материале.
UFC 280 – все бои: кто именно там подерется и за какие титулы
Турнир UFC 280 будто специально устроен под фанатов из России. UFC специально вынес его в Абу-Даби, чтобы ивент проходил в удобное время. Трансляция начнется 22 октября в 21:00 по Москве. Там действительно примут участие Ислам Махачев и Петр Ян – два главных бойца из России. Они остались такими после завершения карьеры у Хабиба Нурмагомедова.
На официальном сайте UFC пока указан такой список боев без раскладки по основному карду и прелимам (мы обновим материал, когда добавятся бои):
- Махачев – Оливейра (титул в легком весе);
- Стерлинг – Диллашоу (титул в легчайшем весе);
- Ян – О’Мэлли (нет на сайте, но подтвержден);
- Оздемир – Крылов;
- Дариуш – Гамрот;
- Чукагян – Фиорот;
- Мухаммад – Брэди;
- Родригес – Лемос;
- Мурадов – Борральо.
Ислам Махачев – Чарльз Оливейра: где смотреть, кто фаворит, ожидания перед боем
Махачев перед боем критиковал Оливейру, потому что тот вызывал на бои Диаса и Конора. Он считает, что заслужил через победы возможность драться за титул. Окружение Оливейры с таким подходом не соглашается, хотя сам Оливейра не отказывался от боя с Махачевым. Согласился сразу, когда получил контракт. За Махачевым стоит Хабиб – он будет помогать ему в Абу-Даби.
Бой Махачев – Оливейра интересен из-за возможного возвращения в Россию чемпионского пояса в легком весе UFC. Хабиб Нурмагомедов оставил титул на серии 29-0. Оливейра стал первым, кто взял чемпионство после его ухода. Хабиб и его отец называли Махачева следующим претендентом на титул из России. Но это предсказание сбылось только через несколько лет.
В поединке Махачев – Оливейра не будет явного фаворита. Последнее поражение Оливейры случилось еще в 2017 году. Махачев вообще не проигрывает с октября 2015-го. Оба бойца качественно действуют в партере, но Оливейра потенциально лучше в стойке. «Матч ТВ» владеет правами на показ турниров UFC в России. Поэтому трансляция боя Махачев – Оливейра состоится в эфире и на сайте.
Петр Ян – Шон О’Мэлли: все расклады, почему они дерутся именно сейчас
По раскрутке этот бой опережает все другие вывески. Петр Ян – главный боец в дивизионе, который владел титулом до двух поединков против Стерлинга. Шон О’Мэлли постоянно меняет внешность – даже рисует марихуану на волосах. Еще он известен тем, что показывает баскетбольный бросок после побед. И постоянно следит за раскладами в НБА.
Почему именно О’Мэлли стал соперником Яна – это объясняли сами бойцы. Ян рассказывал о распределении всех бойцов из топ-5 дивизиона. Он выбрал О’Мэлли, потому что его раскрутка важна для UFC. Сам О’Мэлли удивлялся согласию Яна на бой с ним. Из-за этой вывески он даже не выпрашивал у промоушена улучшенный гонорар. Главное – спортивная составляющая.
Для Яна этот поединок важен из-за возможности отхода от двух поражений и реабилитации перед возвращением к статусу претендента на титул. О’Мэлли идет в рейтинге 13-м. Его бой против Муньеза был остановлен из-за случайного тычка в глаз. До этого О’Мэлли побеждал Алмейду, Мутиньо и Пайву. В 2020-м он проигрывал Марлону Вере техническим нокаутом.
Алджамейн Стерлинг – Ти Джей Диллашоу: что решает этот бой и зачем его смотреть
Алджамейн Стерлинг подходит к этому бою на серии из семи побед подряд. Стерлинг дважды подряд выиграл у Петра Яна – и обе победы были спорными. Сначала все решило нарушение правил, из-за которого Ян лишился титула. Затем Стерлинг и Ян провели равный пятираундовый реванш. В результате Стерлинг победил раздельным судейским решением – Ян не согласился.
Стерлинг занимает главное место в рейтинге бойцов легчайшего дивизиона, но именно сейчас по-настоящему может подтвердить титул. Диллашоу идет в рейтинге на втором месте: первый Ян, но выше него стоит обладатель пояса. В январе 2019-го Диллашоу проигрывал Генри Сехудо, а затем вернулся через два года. Летом 2021-го он раздельным решением выиграл у Кори Сэндхагена.
Диллашоу никогда не дрался с Яном, но смотрел за его боем против Стерлинга: ждал победы и вызова. Позже он разбирал ошибки Яна и утверждал, что тот просто дожидался окончания боя. Результат поединка Стерлинг – Диллашоу может изменить расклады в дивизионе. Параллельные победы Диллашоу и Яна подарят новую титульную вывеску в легчайшем весе. Она важна для раскрутки.
Какие еще интересные бои будут в ближайшее время – за кем из бойцов следить на UFC 280
• Никита Крылов вернулся после двух поражений. На UFC Fight Night 208 он нокаутировал легендарного Александра Густафссона, который не дрался с 2020 года. Он думал потратить гонорар от боя на квартиру в Твери. Новым соперником Крылова на UFC 280 будет Волкан Оздемир. Тот по такому же принципу прервал серию из поражений – единогласно победил Пола Крэйга.
• Бенеил Дариуш был потенциальным соперником Ислама Махачева, но их бой так и не состоялся. В 2022 году Дариуш не дрался. Зато в последнем поединке сделал победу над Тони Фергюсоном. Предстоящий бой – шанс для Дариуша и Гамрота в будущем претендовать на титул. Гамрот прошел через четыре победных боя после поражения в 2020-м.
• До UFC 280 состоятся еще несколько интересных боев. В августе Камару Усман и Леон Эдвардс проведут свой второй поединок. Он заявлен на турнире UFC 278. Главным боем на UFC 279 в сентябре прописан Чимаев – Диас. Хамзат Чимаев идет со статистикой 5-0. Четыре боя в UFC cего участием завершались досрочно. Нейт Диас в 2021 году проигрывал Леону Эдвардсу.