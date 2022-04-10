«Вы меня обокрали». Ян снова проиграл Стерлингу – теперь спорным судейским решением
Как Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу на UFC 273
Это был со-главный поединок основного карда турнира UFC 273. Ян и Стерлинг проводили бой за чемпионский пояс в легчайшем весе UFC. Формально им владел Алджамейн Стерлинг, у Петра Яна оставался временный пояс. Итог – полный поединок из пяти раундов. Стерлинг выиграл его раздельным судейским решением, но завершение боя получилось спорным.
Что точно известно по итогам этого боя:
- Стерлинг выглядел лучше в борьбе. Он постоянно бросался Яну в ноги и уклонялся от ударного хода боя;
- За счет доминирования в борьбе Стерлинг точно забрал два раунда – второй и третий;
- Ян ответил ярким четвертым раундом и близким пятым, где был активнее и больше бил;
- Все сомнения сводятся к первому раунду: оба провели его пассивно, никто не выделялся.
Официальный сайт UFC подсчитывает количество ударов и другую статистику по итогам каждого боя. Там все предсказуемо: Ян победил по общему количеству ударов (139:91). Но по акцентированным ударам все было близко (63:62 в пользу Яна). Стерлинг провел два тейкдауна и чаще бил по корпусу Яна. Он больше бил по Яну в партере, сам Ян – на дистанции.
Судейские карточки подтверждают: арбитры посчитали преимущество Стерлинга по трем стартовым раундам. Все судьи уверены в победе Яна в двух последних. Один судья назвал Петра Яна победителем первого раунда, двое других – Стерлинга. Теперь Стерлинг считает, что доказал: победа над Яном в первом бою из-за его дисквалификации – это совсем не случайность.
С таким подходом не согласен сам Ян. Его первые слова после боя: «Вы меня обокрали». Ян уверен, что выиграл три из пяти раундов – даже назвал их в интервью. Возможно, на его настрой влияют слова команды в углу. Перед стартом пятого раунда Яна настраивали: кто заберет пятый раунд – тот и выиграет бой. Там Ян единогласно победил, но на общий итог это не повлияло.
Какие еще факторы нужно учитывать после этого боя
Нет никакой ясности по будущей карьере Петра Яна в UFC. Пока он без проблем дрался в США, но у секундантов уже возникли сложности с получением визы. Ян требует еще один реванш со Стерлингом, а сам Стерлинг на это пока не настроен. Теперь он публично обратился к Диллашоу: вызвал его на бой и даже для веселья переделал фамилию – назвал подружкой.
Алджамейн Стерлинг закрепляется в статусе чемпиона UFC в легчайшем весе. Его победная серия в UFC теперь составляет семь боев. Две победы в них – над Яном. Последнее поражение Стерлинга было в 2017 году, когда он проигрывал нокаутом Марлону Мораесу. Общий показатель за карьеру: 24 боя, 21 победа и три поражения. Все три раза Стерлинг проигрывал именно в UFC.
Петр Ян за последние три боя проигрывал чаще, чем вообще за всю карьеру до этого. Всего он сейчас имеет 16 побед и три поражения в MMA. У Яна было поражение в бою с Магомедом Магомедовым раздельным решением судей на турнире ACB 32 в 2016 году. В UFC были поражения от Стерлинга из-за дисквалификации и такого же раздельного судейского решения.
Что еще происходило на турнире UFC 273
• «Корейский зомби» вышел на титульный бой в полулегком весе, заменив травмированного Макса Холлоуэя. Его соперником стал Алекс Волкановски. Этот поединок был заявлен главным на турнире UFC 273. Волкановски победил досрочно и защитил титул чемпиона UFC. Судьи остановили бой, когда «Корейский зомби» уже не отвечал на удары Волкановски.
• Впервые в карьере Хамзат Чимаев не завершил бой в MMA досрочной победой. Его поединок против Гилберта Бернса продлился все три раунда. Судьи единогласно признали, что Чимаев забрал два из них. Это 11-я победа Чимаева в профессиональной карьере и его пятая в UFC. Уайт обещал, что следующим соперником Чимаева станет Ковингтон. Это будет претендентский бой.
• 44-летний Алексей Олейник прервал серию из трех поражений. Он победил Джареда Вандераа сабмишном уже в первом раунде. Всего за карьеру в MMA Олейник теперь имеет 60 побед и 16 поражений. Из других заметных боев выделяется победа Маккензи Дерн. Она вернулась после поражения от Марины Родригес и победила Тишу Торрес раздельным судейским решением.