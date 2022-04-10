«Вы меня обокрали». Ян снова проиграл Стерлингу – теперь спорным судейским решением

Официальный сайт UFC подсчитывает количество ударов и другую статистику по итогам каждого боя. Там все предсказуемо: Ян победил по общему количеству ударов (139:91). Но по акцентированным ударам все было близко (63:62 в пользу Яна). Стерлинг провел два тейкдауна и чаще бил по корпусу Яна. Он больше бил по Яну в партере, сам Ян – на дистанции.

Судейские карточки подтверждают: арбитры посчитали преимущество Стерлинга по трем стартовым раундам. Все судьи уверены в победе Яна в двух последних. Один судья назвал Петра Яна победителем первого раунда, двое других – Стерлинга. Теперь Стерлинг считает, что доказал: победа над Яном в первом бою из-за его дисквалификации – это совсем не случайность.

С таким подходом не согласен сам Ян. Его первые слова после боя: «Вы меня обокрали». Ян уверен, что выиграл три из пяти раундов – даже назвал их в интервью. Возможно, на его настрой влияют слова команды в углу. Перед стартом пятого раунда Яна настраивали: кто заберет пятый раунд – тот и выиграет бой. Там Ян единогласно победил, но на общий итог это не повлияло.