Сколько Алджамейн Стерлинг заработает за бой против Яна на UFC 273

Какой гонорар получит Алджамейн Стерлинг за бой против Яна

В такой ситуации мы можем ориентироваться только на данные по его деньгам за предыдущий бой. MMA Salaries пишет, что тогда Стерлинг заработал 230 тысяч долларов за победу над Яном. Так складывалась эта сумма: 100 тысяч (выход на бой) + 100 тысяч (победа) + 30 тысяч (спонсорские надбавки). Больше никаких бонусов от UFC Стерлинг тогда не получал.

The Sports Daily подтверждает данные по деньгам Стерлинга за первый бой против Яна. Тот поединок считается лучшим в его карьере, если смотреть по денежным бонусам. До этого Стерлинг получал 212 тысяч долларов за бой против Сэндхагена. С новыми победами его деньги в UFC росли. В случае новой победы над Яном он заработает больше, чем раньше.

Учитывая цифры по предыдущим боям, предполагаемый доход Стерлинга – около 250 тысяч долларов. Мы обновим этот материал, когда появятся другие данные по его бою с Яном. Сам Стерлинг рассказывал об отношении к деньгам, когда отвечал на критику фаната: «Я ненавижу деньги». Еще Стерлинг говорил, что из-за гонораров переосмыслил отношение к боям.