Сколько Алджамейн Стерлинг заработает за бой против Яна на UFC 273
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг подерутся в основном карде турнира UFC 273. Их бой станет со-главным – следующий проведут Волкановски и «Корейский зомби». Алджамейн Стерлинг защищает титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Он заработал его именно в поединке против Яна. Тогда Стерлинг взял пояс из-за дисквалификации Яна – тот нанес запрещенный удар.
Какой гонорар получит Алджамейн Стерлинг за бой против Яна
В такой ситуации мы можем ориентироваться только на данные по его деньгам за предыдущий бой. MMA Salaries пишет, что тогда Стерлинг заработал 230 тысяч долларов за победу над Яном. Так складывалась эта сумма: 100 тысяч (выход на бой) + 100 тысяч (победа) + 30 тысяч (спонсорские надбавки). Больше никаких бонусов от UFC Стерлинг тогда не получал.
The Sports Daily подтверждает данные по деньгам Стерлинга за первый бой против Яна. Тот поединок считается лучшим в его карьере, если смотреть по денежным бонусам. До этого Стерлинг получал 212 тысяч долларов за бой против Сэндхагена. С новыми победами его деньги в UFC росли. В случае новой победы над Яном он заработает больше, чем раньше.
Учитывая цифры по предыдущим боям, предполагаемый доход Стерлинга – около 250 тысяч долларов. Мы обновим этот материал, когда появятся другие данные по его бою с Яном. Сам Стерлинг рассказывал об отношении к деньгам, когда отвечал на критику фаната: «Я ненавижу деньги». Еще Стерлинг говорил, что из-за гонораров переосмыслил отношение к боям.
Напоминаем: в подобных материалах мы вынужденно полагаемся на инсайдерские данные, потому что нет открытых официальных цифр по зарплатам бойцов. UFC раскрывает только бонусы за выступление на турнирах. Зарплата бойцов остается скрытой. В инсайдерских данных не учитываются бонусы от продажи платных трансляций. Они выплачиваются после турниров.
Что надо знать о предыдущих боях Алджамейна Стерлинга в UFC
Алджамейн Стерлинг имеет такую карьерную статистику в MMA: 23 боя, 20 побед, три поражения. Последнее поражение Стерлинга перед новым боем с Яном было в декабре 2017 года, когда он проиграл нокаутом Марлону Мораесу. После этого Стерлинг вышел на серию из шести побед подряд. Завершающим поединком в ней стал именно первый титульник против Яна.
Все поражения Стерлинга были в UFC. В том же 2017-м он проигрывал Рафаэлю Ассунсао, еще раньше – Брайану Каравэю. Оба поражения случились раздельным судейским решением. Стерлинг дерется в UFC с февраля 2014 года. Он попал в промоушен со статистикой 8-0 в профессиональной карьере. Перешел туда из американского промоушена CFFC.
Сейчас все знают Стерлинга через его оскорбительные высказывания в адрес Яна. Их публичная ссора проявляется весь последний год. Ян даже утверждал, что между ними нет никакого уважения. Когда-то Стерлинг был совсем другим. В интервью из 2015-го сохранилось его высказывание: «Я учусь жить настоящим и получать удовольствие».