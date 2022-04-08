Сколько Петр Ян заработает за бой против Стерлинга на UFC 273
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг проведут бой на турнире UFC 273, который пройдет в США. Это со-главный бой всего турнира и титульный поединок в легчайшем весе UFC. Сразу за ним заявлена вывеска Александр Волкановски – Чэн Сон Джунг («Корейский зомби»). Они подерутся за титул в полулегком весе. Волкановски и Стерлинг защищают титулы на турнире UFC 273.
Как и сколько Петр Ян зарабатывает за бои в UFC
Сайт The Sports Daily оценивает карьерные доходы бойцов UFC. Там указано, что заработок Яна за прошлый бой в UFC составил 282 тысячи долларов. Все происходило по такой схеме: 100 тысяч (участие) + 100 тысяч (победа) + 50 тысяч (бой вечера) + 32 тысячи (бонус от UFC). Эту цифру подтверждал и сайт BJPenn. Такие же данные со ссылкой на BJPenn публиковали российские СМИ.
У MMA Salaries есть другие показатели по доходам: там цифры отличаются почти в два раза. Указано, что Петр Ян получил 482 тысячи долларов за бой против Сэндхагена. За проигранный поединок против Стерлинга он якобы вообще заработал 540 тысяч долларов. В этом случае 500 тысяч – это плата за участие. Данные MMA Salaries не совпадают с другими источниками.
Нужно учитывать, что никакие источники не добавляют к этим цифрам бонусы от продажи трансляций турнира. Обычно бойцы получают их через время после боя – эта цифра не раскрывается. В подобных материалах мы вынужденно опираемся на инсайды, но предупреждаем: реальные заработки бойцов могут отличаться. Это подтверждал Ислам Махачев.
Какой гонорар получит Петр Ян за бой против Стерлинга
Денег точно будет больше, чем Ян заработал за бой с Сэндхагеном. На это указывают две вещи: статус боя (титульный) и новый контракт сразу на шесть поединков. В январе 2022 года Петр Ян сам рассказывал об этом в соцсетях. Обычно подписание такого соглашения означает и рост доходов. Ян отдельно подчеркивал, что по контракту улучшаются условия сотрудничества.
Гонорар Яна за новый бой можно оценить примерно в 500-600 тысяч долларов. Возможно, цифры будут больше. Мы поняли это по фактам из прошлого. Дебют в UFC принес Яну 43,5 тысячи долларов – это подтвержденные данные Forbes. За титульный бой на UFC 251 он заработал в десять раз больше этой суммы – данные от менеджера Саята Абдрахманов. Он же давал анонс: цифры будут только расти.
Ян может получить и дополнительные деньги в криптовалюте. Это нововведение впервые доступно для бойцов на турнире UFC 273. Crypto.com теперь спонсирует гонорары по новой системе. Фанаты голосуют за бойцов в течение всего вечера: за каждый голос они получают баллы. Трем лидерам голосования после турнира станут доступны бонусы от Crypto.com.
Если в иностранных источниках появятся другие цифры по деньгам Яна, мы добавим их сюда.
Что надо знать о предыдущих боях Петра Яна в UFC
Карьерная статистика Петра Яна: 18 боев, 16 побед, два поражения. Его первое поражение в профессиональной карьере в MMA произошло на турнире ACB 32. Там Ян в марте 2016 года проиграл Магомеду Магомедову раздельным решением судей. Позже Ян сравнивал Магомедова и Стерлинга. Видел схожести в стиле: оба делают проход в ноги сразу после атаки.
В UFC Петр Ян провел девять боев. Добрался до титула, но проиграл Стерлингу из-за дисквалификации. Во время того боя Ян нанес запрещенный удар (подробно об этом правиле – тут). То поражение случилось у Яна в марте 2021 года. После него в карьере Петра Яна был еще один бой: победа над Сэндхагеном, получение временного пояса. И только сейчас – реванш.
Перед новым боем со Стерлингом от Яна звучало такое: Для меня бой с ним – это еще одна цель. Я его побью. Дальше все его забудут, как клоуна». Ян приглашал на роль секундантов Сехудо и О’Мэлли, но оба публично отказались. Сам Стерлинг все время между двумя боями давил на результат из прошлого: «Сборник правил MMA для тупиц доступен в России и Таиланде».