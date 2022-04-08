Сколько Петр Ян заработает за бой против Стерлинга на UFC 273

Как и сколько Петр Ян зарабатывает за бои в UFC

Сайт The Sports Daily оценивает карьерные доходы бойцов UFC. Там указано, что заработок Яна за прошлый бой в UFC составил 282 тысячи долларов. Все происходило по такой схеме: 100 тысяч (участие) + 100 тысяч (победа) + 50 тысяч (бой вечера) + 32 тысячи (бонус от UFC). Эту цифру подтверждал и сайт BJPenn. Такие же данные со ссылкой на BJPenn публиковали российские СМИ.

У MMA Salaries есть другие показатели по доходам: там цифры отличаются почти в два раза. Указано, что Петр Ян получил 482 тысячи долларов за бой против Сэндхагена. За проигранный поединок против Стерлинга он якобы вообще заработал 540 тысяч долларов. В этом случае 500 тысяч – это плата за участие. Данные MMA Salaries не совпадают с другими источниками.

Нужно учитывать, что никакие источники не добавляют к этим цифрам бонусы от продажи трансляций турнира. Обычно бойцы получают их через время после боя – эта цифра не раскрывается. В подобных материалах мы вынужденно опираемся на инсайды, но предупреждаем: реальные заработки бойцов могут отличаться. Это подтверждал Ислам Махачев.