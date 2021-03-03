Петр Ян рос в деревне с семью братьями и сестрами. Теперь отправляет деньги с UFC на дом маме, которая их всех воспитала

В детстве Ян жил в деревне. Потом дрался в школе из-за чувства несправедливости

Ян редко рассказывает детали о раннем детстве. Поэтому некоторые фанаты до сих пор спорят, где именно он родился. В феврале 2020 года Ян все прояснил в интервью «Домашней газете»: «Действительно, родился я в Красноярском крае, в деревне Назарово. Потом жил у отца, в городе Дудинка. Когда мне было пятнадцать лет, жизнь занесла меня в Омск».

Проблема в том, что Назарово – город. Об этих и других неточностях этого интервью рассуждали люди в группе «Я живу в Красноярске». Назарово – административный центр Назаровского района в Красноярском крае. Там проживают почти 50 тысяч человек. На официальном сайте городской администрации нет ни одного упоминания Петра Яна. Говорил он все-таки о деревне.

Ян все прояснил в письме для Sports.ru: «Мы переехали из деревни в Красноярском крае в город Дудинка. Если кто не знает, это Крайний Север – 45 дней полярной ночи и четыре месяца с положительной температурой в году. Но главное – там все есть. И магазины, и аэропорт в ста километрах, и секции – в деревне я не мог заниматься любым видом, а тут выбирал».