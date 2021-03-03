Петр Ян рос в деревне с семью братьями и сестрами. Теперь отправляет деньги с UFC на дом маме, которая их всех воспитала
Петр Ян – чемпион UFC в легчайшем весе. Он заработал титул 11 июля 2020 года, когда победил Жозе Альдо. Теперь Ян проведет первую защиту, соперник – Алджамейн Стерлинг. Ян еще никогда не проигрывал в UFC, но только выходит на пик карьеры. Рассказывает: «В следующие три года вы увидите лучшую версию меня. Постараюсь еще больше развлечь фанатов».
Ян пробивался в UFC через работу охранником и другие жизненные сложности. Мы подробно рассказывали об этом в отдельном материале. Ян с детства находил способ для заработка – так позже и попал в UFC. Когда он говорит о победах, то называет себя обычным деревенским парнем. Так вспоминает место, где все начиналось.
В детстве Ян жил в деревне. Потом дрался в школе из-за чувства несправедливости
Ян редко рассказывает детали о раннем детстве. Поэтому некоторые фанаты до сих пор спорят, где именно он родился. В феврале 2020 года Ян все прояснил в интервью «Домашней газете»: «Действительно, родился я в Красноярском крае, в деревне Назарово. Потом жил у отца, в городе Дудинка. Когда мне было пятнадцать лет, жизнь занесла меня в Омск».
Проблема в том, что Назарово – город. Об этих и других неточностях этого интервью рассуждали люди в группе «Я живу в Красноярске». Назарово – административный центр Назаровского района в Красноярском крае. Там проживают почти 50 тысяч человек. На официальном сайте городской администрации нет ни одного упоминания Петра Яна. Говорил он все-таки о деревне.
Ян все прояснил в письме для Sports.ru: «Мы переехали из деревни в Красноярском крае в город Дудинка. Если кто не знает, это Крайний Север – 45 дней полярной ночи и четыре месяца с положительной температурой в году. Но главное – там все есть. И магазины, и аэропорт в ста километрах, и секции – в деревне я не мог заниматься любым видом, а тут выбирал».
В том же письме Ян рассказывал, что деревенское детство повлияло и на его отношение к людям. В школе Ян дрался с ребятами из параллельного класса, потому что те оскорбляли его одноклассников. Ян объяснял это тем, что не мог терпеть несправедливость. Именно в Дудинке Ян и начал спортивные занятия. Сначала были бокс, футбол и другие виды спорта. Уже потом – MMA.
В другом интервью Ян говорил о Дудинке: «Это такие северные места, откуда только на самолете или на корабле можно выбраться». Образ деревни – тоже яркое, но размытое воспоминание. Когда Ян уже выступал в UFC, он вспоминал: «И подумать не мог, что на таком уровне буду выступать. Из деревни, так сказать, вырваться и попасть в UFC – это что-то нереальное».
Ян пересылает деньги маме и строит ей дом. Она одна воспитала восемь детей
Когда Петр Ян выиграл чемпионский пояс, то рассказал о гонораре за бой. Летом 2020-го он уже занимался стройкой большого семейного дома. Он предназначен специально для мамы. Петр Ян был шестым ребенком в семье, где всего восемь детей. У Яна есть три родных брата и четыре сестры. Сам Ян уже имеет двух детей, а в планах – еще больше.
В интервью «Матч ТВ» Петр Ян рассказывал, что поддерживает связь со всеми братьями и сестрами. Отдельно он всегда выделял маму, которая их воспитывала: «Моя мама – легендарная женщина. Она проделала огромную работу, воспитала нас восьмерых, никого не отдала в детдом. Никто не курит, никто не пьет, у каждого семья».
Фамилия досталась Яну от деда по линии отца – тот был чистокровным китайцем. Сам Ян рос именно мамой, поэтому называет себя русским православным человеком. Мама поддерживает его перед каждым боем. Хабиб Нурмагомедов неожиданно сравнивал Яна с собой: «Пацан из деревни вышел, стал чемпионом лучшей лиги мира. Практически такая же история, как и у меня».
Детство в деревне повлияло и на мировоззрение Яна. Так он рассуждал о ребенке, который может стать чемпионом. «Он должен быть голодный к победе, к завоеванию титулов, в каком-то жизненном плане. Он должен что-то преодолевать. Когда у тебя есть все, ты будешь распыляться и менее концентрирован», – рассказывал Ян.
Ян много ездил по регионам, жил на Севере. Поэтому он критикует устройство жизни в стране. Его мнение: слишком мало внимания уделяется регионам. Ян считает, что может критиковать Россию, потому что за нее дерется. Заработанные на боях деньги он всегда отправлял маме, помогал братьям и сестрам. Даже первую машину он отдал брату: «Ему нужнее».
Где смотреть бой Ян – Стерлинг