Легчайший вес в UFC – это сколько? Чем отличается от наилегчайшего? Есть крутые кроме Яна?
Легчайший дивизион – это сколько по весу?
Нижняя граница категории начинается с 56,7 кг, верхняя заканчивается на отметке в 61,2. Именно этот вес показали Петр Ян и Жозе Альдо на контрольном взвешивании перед боем. Такой же принцип и у женщин. У мужчин сразу за ним идет полулегкий вес (до 65,8), где из россиян доминирует Забит Магомедшарипов. Уже потом легкий (до 70,3) – там как раз Хабиб.
Какие там персонажи?
Новый чемпион – Петр Ян. Еще есть Жозе Альдо, Генри Сехудо и Доминик Круз – все известны по последним турнирам UFC. Сехудо вроде бы закончил карьеру, но в твиттере желает боя с Яном. Ветеран Альдо на шестом месте в рейтинге, но сейчас претендовал на титул. Доминик Круз когда-то был непобедимым, сейчас дерется и проигрывает раз в несколько лет.
Кто еще интересен:
- Шон О’Мэлли. Пока знаменит необычной прической и двумя подряд нокаутами в первых раундах. О’Мэлли никому не проигрывает в UFC, но только набирает известность и еще далек от титула. Так он выглядел в момент последнего победного боя – волосы он специально перекрасил в цвета радуги.
- Коди Гарбрандт. Экс-чемпион легчайшего веса, который имел серию из трех поражений, но вернулся с победой на UFC 250. Гарбрандт идеально описывал расклад сил в легчайшем дивизионе: каждая победа так поднимает тебя в рейтинге, что можно претендовать на титул. Непобедимых нет, Гарбрандт выиграл у Ассунсао и мечтает о поединке с Яном.
- Марлон Мораес. За последние три года он проигрывал только Сехудо, а в декабре 2019-го раздельным решением победил Альдо. Сначала именно Мораес планировался следующим соперником Яна. Неожиданно вмешался Сехудо, который закончил карьеру. Ян оказался первым претендентом на титул, а промоушен изначально обещал титульный бой Альдо (на это ссылался Ян). Так Мораес пролетел мимо.
Что по тенденциям?
Петр Ян называет легчайший дивизион лучшим в UFC. Именно с фигурой самого Яна теперь связаны новости по этому весу на все ближайшее время. Победная серия Яна из семи боев – лучший результат в истории легчайшей категории. Одна проблема для общей привлекательности: ни одного спортсмена нет в общем рейтинге UFC, если не включать разделение по весу.
Так случилось именно из-за ухода Генри Сехудо – его сразу выкинули из всех рейтингов, а других бойцов с большой известностью там нет (Ян только набирает). Сехудо задавал темп, а теперь дает возможность для других разборок: «Дэйна знает номер, если захочет вернуть меня. Пусть веселятся другие, раз они жалуются, что это я выбираю все бои».
На ближайшее время есть несколько вопросов:
- Сехудо вернется или точно все?
- Кто будет следующим соперником Яна? (возможно, Стерлинг)
- Какой еще известный боец спустится/поднимется в эту категорию?
Почему легчайший не объединили с наилегчайшим?
Верхняя граница наилегчайшего веса – 56,7 кг. Эту категорию сейчас почти не смотрят – бои выносятся только в прелимы. Так произошло из-за полного отсутствия конкуренции. Главный боец в истории наилегчайшего дивизиона – Деметриус Джонсон, который сейчас вообще не выступает в UFC.
Джонсон постоянно доминировал в наилегчайшей категории, пока не проиграл Генри Сехудо в августе 2018-го. Сехудо временно стал первым в рейтинге, а потом победил еще и Ти Джея Диллашоу. Тут самое интересное: оба сразу ушли в легчайшую весовую категорию. Сехудо взял титул и там, а у Диллашоу нашли допинг. Уайт думал о закрытии наилегчайшей категории, но бойцы попросили этого не делать.
Наилегчайшая категория осталась, но легчайший вес привлекательнее из-за постоянной конкуренции и зрелищности. Поэтому все заметные бойцы идут туда. Сехудо завершил карьеру – на бой за титул вышли Петр Ян и Жозе Альдо. Ян взял вакантный титул, но выше него в рейтинге бойцов идут Марлон Мораес и Алджэмейн Стерлинг. Вот и Стерлинг уже сказал, что готов как можно скорее подраться с Яном.