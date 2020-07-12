Легчайший вес в UFC – это сколько? Чем отличается от наилегчайшего? Есть крутые кроме Яна?

Легчайший дивизион – это сколько по весу?

Нижняя граница категории начинается с 56,7 кг, верхняя заканчивается на отметке в 61,2. Именно этот вес показали Петр Ян и Жозе Альдо на контрольном взвешивании перед боем. Такой же принцип и у женщин. У мужчин сразу за ним идет полулегкий вес (до 65,8), где из россиян доминирует Забит Магомедшарипов. Уже потом легкий (до 70,3) – там как раз Хабиб.

Какие там персонажи?

Новый чемпион – Петр Ян. Еще есть Жозе Альдо, Генри Сехудо и Доминик Круз – все известны по последним турнирам UFC. Сехудо вроде бы закончил карьеру, но в твиттере желает боя с Яном. Ветеран Альдо на шестом месте в рейтинге, но сейчас претендовал на титул. Доминик Круз когда-то был непобедимым, сейчас дерется и проигрывает раз в несколько лет.

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