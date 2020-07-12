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Жозе Альдо
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#Петр Ян #MMA #UFC #Жозе Альдо

62:1 – так Ян доминировал над Альдо в последнем раунде

12 июля, 08:45
Александр Плеханов

твиттер UFC News

Петр Ян в бою с Жозе Альдо установил сразу два рекорда:

  • Продлил победную серию в легчайшем весе до семи боев.
  • Нанес 194 значимых удара за весь бой (неполные пять раундов).

theScore выделил еще один статистический факт: в пятом раунде Жозе Альдо нанес только один значимый удар, у Яна их набралось сразу 62. В последнем раунде Альдо только лежал и закрывал голову. Судья остановил бой в момент, когда такое избиение продолжалось больше трех минут.

От этого и бесконечные мемы о состоянии Альдо – судья мог остановить бой и раньше, но его не пожалел:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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