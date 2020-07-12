Петр Ян
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Жозе Альдо
62:1 – так Ян доминировал над Альдо в последнем раунде
12 июля, 08:45
Петр Ян в бою с Жозе Альдо установил сразу два рекорда:
- Продлил победную серию в легчайшем весе до семи боев.
- Нанес 194 значимых удара за весь бой (неполные пять раундов).
theScore выделил еще один статистический факт: в пятом раунде Жозе Альдо нанес только один значимый удар, у Яна их набралось сразу 62. В последнем раунде Альдо только лежал и закрывал голову. Судья остановил бой в момент, когда такое избиение продолжалось больше трех минут.
От этого и бесконечные мемы о состоянии Альдо – судья мог остановить бой и раньше, но его не пожалел:
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