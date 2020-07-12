«Ян, поздравляю, но ты отстой и злая картошка». Сехудо – главный комментатор боя Яна и Альдо
Сехудо завершил карьеру весной, хотя Петр Ян очень настойчиво просил этого не делать. Ян обзывал его клоуном и очкошником и обещал побить, если тот согласится на бой.
Этого не случилось. Но Сехудо вернулся в роли комментатора в твиттере: у себя он разбирал каждое действие боя Альдо и Яна.
«Ожидания слишком много значат для меня. Реванш».
«Вот и начало. Один из них [пишет про Альдо и Яна] сейчас сделает это [станет чемпионом]».
«Какая битва».
«Меня бросает в дрожь, когда я вижу этих мужчин в октагоне».
И тут же троллит Альдо и Яна: «Но они оба ушлепки».
«Какой раунд!»
«Похоже, Альдо приспосабливается к тому, что Ян доминирует за счет того, что моложе».
Тут он оценивает раунды: «3-1, Ян».
Поздравления для Яна, ставшего чемпионом в легчайшем весе: «Поздравляю, Петр Ян *эмодзи с поцелуем*, но ты полный отстой. Тебе очень повезет, если ты продержишься два раунда с тройным чемпионом [так он называет себя]. Ты злая картошка».
«Поздравляю UFC. Теперь вам нужен переводчик с языка для вашего #rebtachamp [не знаем, о чем здесь Сехудо: он поставил тег, и это первый пост по нему в истории твиттера. Подозреваем, что так он троллит Яна за плохой английский]».
«Я хочу на бой победителя этого поединка». Намек на драку с Яном, о которой они так долго говорят. Но, стоп, Сехудо же завершил карьеру. Ждем возвращение?
Это был последний твит по бою Яна и Альдо. Дальше он переключился на остальные события UFC 251.