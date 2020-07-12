«Ян, поздравляю, но ты отстой и злая картошка». Сехудо – главный комментатор боя Яна и Альдо

Сехудо завершил карьеру весной, хотя Петр Ян очень настойчиво просил этого не делать. Ян обзывал его клоуном и очкошником и обещал побить, если тот согласится на бой.

Этого не случилось. Но Сехудо вернулся в роли комментатора в твиттере: у себя он разбирал каждое действие боя Альдо и Яна.