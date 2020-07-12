Генри Сехудо
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#Генри Сехудо #MMA #UFC #Петр Ян #Генри Сехудо

«Ян, поздравляю, но ты отстой и злая картошка». Сехудо – главный комментатор боя Яна и Альдо

12 июля, 07:43

инстаграм Генри Сехудо

Сехудо завершил карьеру весной, хотя Петр Ян очень настойчиво просил этого не делать. Ян обзывал его клоуном и очкошником и обещал побить, если тот согласится на бой.

Этого не случилось. Но Сехудо вернулся в роли комментатора в твиттере: у себя он разбирал каждое действие боя Альдо и Яна.

«Ожидания слишком много значат для меня. Реванш».

«Вот и начало. Один из них [пишет про Альдо и Яна] сейчас сделает это [станет чемпионом]».

«Какая битва».

«Меня бросает в дрожь, когда я вижу этих мужчин в октагоне».

И тут же троллит Альдо и Яна: «Но они оба ушлепки».

«Какой раунд!»

«Похоже, Альдо приспосабливается к тому, что Ян доминирует за счет того, что моложе».

Тут он оценивает раунды: «3-1, Ян».

Поздравления для Яна, ставшего чемпионом в легчайшем весе: «Поздравляю, Петр Ян *эмодзи с поцелуем*, но ты полный отстой. Тебе очень повезет, если ты продержишься два раунда с тройным чемпионом [так он называет себя]. Ты злая картошка».

«Поздравляю UFC. Теперь вам нужен переводчик с языка для вашего #rebtachamp [не знаем, о чем здесь Сехудо: он поставил тег, и это первый пост по нему в истории твиттера. Подозреваем, что так он троллит Яна за плохой английский]».

«Я хочу на бой победителя этого поединка». Намек на драку с Яном, о которой они так долго говорят. Но, стоп, Сехудо же завершил карьеру. Ждем возвращение?

Это был последний твит по бою Яна и Альдо. Дальше он переключился на остальные события UFC 251.

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