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Сехудо выходит на бои с копией золота Олимпиады. Оригинальную медаль он потерял в пожаре
Генри Сехудо нокаутировал Доминика Круза и защитил чемпионский титул в легчайшем весе. Во время интервью после боя Сехудо объявил, что уходит из спорта в 33 года. Потому что всего добился и защитил достижения с большими жертвами по жизни. На последний бой Генри Сехудо выходил с медалью – это отсылка к Олимпиаде-2008. «Я же олимпийский чемпион. Забыл об этом напомнить, да?» – сказал Сехудо уже по итогу.
В 2008 году Генри Сехудо выиграл Олимпиаду в Пекине – там он забрал золото в вольной борьбе в весовой категории до 55 кг. До этого у Сехудо уже были три чемпионских титула в Панамериканских играх, а Олимпиада на тот момент стала высшей точкой в его карьере. Как оказалось потом, именно олимпийскую медаль Сехудо посчитает одним из важнейших достижений в жизни.
В 2017-м с Сехудо произошло страшное – до него добрались калифорнийские пожары. Он прыгнул со второго этажа горящего отеля, выжил и сломал лодыжку. В огне осталась олимпийская медаль, которую Сехудо так любил. Когда он восстановился, то еще 10 месяцев надеялся найти ту самую медаль Олимпиады. Его убеждали, что в таком пожаре это уже невозможно. В 2018-м Сехудо рассказал подробности в одном из подкастов.
«Они обыскали и соскребли все остатки отеля. Мне сказали, что температура была около двух тысяч градусов. При ней все исчезает: золото тает, металл плавится. Все просто распадается, так что это давно прошло. Я просто должен пойти в олимпийский комитет США и получить свою копию, на этом все. Они заменят ее, но, к сожалению, это будет уже копия», – потом рассказывал Сехудо. Медаль потерялась, а его статус все равно остался.
Из вольной борьбы Сехудо окончательно ушел в 2012-м. Тогда же подался в смешанные единоборства и позже подписал контракт с UFC. Генри Сехудо – первый олимпийский чемпион, который завоевал титул в UFC. Естественно, что он же стал и первым человеком с золотом Олимпиады, защитившим свой титул в промоушене. Дальше у Сехудо появились сразу две копии олимпийской медали. Есть теория, что одну из них ему подарил фанат.
Интересно, что олимпийский комитет не получал официальных запросов от Сехудо по замене медали. Но золотую медаль (или ее копию) Сехудо всегда использовал для прокачки образа и характеристики своих достижений:
Доминик Круз выходил на поединок против Сехудо с отсылками к олимпийским медалям и достижениям: «Это место для меня – очередной исторический бой. Но сейчас я смотрю на это совсем по-другому. Это больше о том, как изменить ситуацию в тяжелые времена, когда есть только такая платформа. Какова ценность чемпионских поясов и олимпийских золотых медалей, когда 33 миллиона американцев подали заявки на пособие по безработице?».
В профессиональной карьере в единоборствах Генри Сехудо провел 18 боев. 16 из них он выиграл, а два поражения пришлись на 2016 год. Поединок с Домиником Крузом стал для Сехудо последним – так он избавился от возможного боя против Петра Яна. «Умное решение, чтобы избежать боя со мной, Генри Сехудо», – сухо отреагировал Ян в твиттере. Только именно сейчас – идеальный момент для ухода. Сехудо достиг наивысшей точки как раз с момента Олимпиады.