Сехудо выходит на бои с копией золота Олимпиады. Оригинальную медаль он потерял в пожаре

Генри Сехудо нокаутировал Доминика Круза и защитил чемпионский титул в легчайшем весе. Во время интервью после боя Сехудо объявил, что уходит из спорта в 33 года. Потому что всего добился и защитил достижения с большими жертвами по жизни. На последний бой Генри Сехудо выходил с медалью – это отсылка к Олимпиаде-2008. «Я же олимпийский чемпион. Забыл об этом напомнить, да?» – сказал Сехудо уже по итогу.

В 2008 году Генри Сехудо выиграл Олимпиаду в Пекине – там он забрал золото в вольной борьбе в весовой категории до 55 кг. До этого у Сехудо уже были три чемпионских титула в Панамериканских играх, а Олимпиада на тот момент стала высшей точкой в его карьере. Как оказалось потом, именно олимпийскую медаль Сехудо посчитает одним из важнейших достижений в жизни.

В 2017-м с Сехудо произошло страшное – до него добрались калифорнийские пожары. Он прыгнул со второго этажа горящего отеля, выжил и сломал лодыжку. В огне осталась олимпийская медаль, которую Сехудо так любил. Когда он восстановился, то еще 10 месяцев надеялся найти ту самую медаль Олимпиады. Его убеждали, что в таком пожаре это уже невозможно. В 2018-м Сехудо рассказал подробности в одном из подкастов.