- UFC
- MMA
- Тони Фергюсон
- Генри Сехудо
- Дональд Серроне
- Жаирзиньо Розенструйк
- Алексей Олейник
- Джастин Гэтжи
- Доминик Круз
Не смотрели UFC 249? Краткие итоги по всем боям – в нашем тексте
Завершился UFC 249 – самый необычный турнир в истории UFC: без зрителей и с одним отмененным боем из-за коронавируса. В этом тексте – краткие итоги.
1⃣ В первом поединке вечера Райан Спэнн вынес Сэма Элви.
🏁 Брайсу Митчеллу понадобилось 15 минут, чтобы судьи признали его победившим Чарльза Роса.
🍗 Висенте Луке – Нико Прайс. Луке победил техническим нокаутом – посмотрите, какая гематома была у Прайса.
👧🏻 Карла Эспарза побила Мишель Уотерсон в единственном женском поединке на UFC 249.
🇷🇺 Алексею Олейнику понадобилось три раунда, чтобы победить Фабрисиу Вердума. Олейник стал третьим (после Дэна Северна и Рэнди Кутюра) бойцом в истории, победившим пять раз после 40-летия.
🎩 Энтони Петтис победил Дональда Серроне единогласным решением судей. Для Серроне это четвертое поражение подряд.
🔚 Еще одна победа благодаря решению судей – Грэга Харди над Йорганом Де Кастро (30 – 27).
💪🏻 Странно: мы писали, что удары локтями хороши у Тони Фергюсона, но первым на UFC 249 так уронил своего соперника Кэлвин Кэттер. Ярчайший хайлайт, после которого не устоял Джереми Стивенс.
🕐 18 секунд – столько понадобилось Франсису Нганну, чтобы победить Жаирзиньо Розенструйка (первое поражение в карьере).
🏅 Так Генри Сехудо красиво завершил карьеру: нокаутировал Доминика Круза во втором раунде и защитил титул чемпиона в легчайшем весе.
🏆 Гэтжи победил Тони Фергюсона в пятом раунде и стал временным чемпионом UFC в легком весе. Но победное сальто не исполнил.
Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона и сказал: «Я подожду настоящий пояс. Я чувствую себя хорошо. Чувствую себя чемпионом. Хабиб? Очень рад получить такого соперника. Хочу драться с ним».