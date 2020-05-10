Не смотрели UFC 249? Краткие итоги по всем боям – в нашем тексте

Завершился UFC 249 – самый необычный турнир в истории UFC: без зрителей и с одним отмененным боем из-за коронавируса. В этом тексте – краткие итоги.

1⃣ В первом поединке вечера Райан Спэнн вынес Сэма Элви.

🏁 Брайсу Митчеллу понадобилось 15 минут, чтобы судьи признали его победившим Чарльза Роса.

🍗 Висенте Луке – Нико Прайс. Луке победил техническим нокаутом – посмотрите, какая гематома была у Прайса.