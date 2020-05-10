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#UFC #MMA #Тони Фергюсон #Дональд Серроне #Алексей Олейник #Генри Сехудо #Джастин Гэтжи #Доминик Круз #Жаирзиньо Розенструйк

Не смотрели UFC 249? Краткие итоги по всем боям – в нашем тексте

10 мая, 08:09
Илья Егоров

твиттер UFC

Завершился UFC 249 – самый необычный турнир в истории UFC: без зрителей и с одним отмененным боем из-за коронавируса. В этом тексте – краткие итоги.

1⃣ В первом поединке вечера Райан Спэнн вынес Сэма Элви.

🏁 Брайсу Митчеллу понадобилось 15 минут, чтобы судьи признали его победившим Чарльза Роса.

🍗 Висенте Луке – Нико Прайс. Луке победил техническим нокаутом – посмотрите, какая гематома была у Прайса.

👧🏻 Карла Эспарза побила Мишель Уотерсон в единственном женском поединке на UFC 249.

🇷🇺 Алексею Олейнику понадобилось три раунда, чтобы победить Фабрисиу Вердума. Олейник стал третьим (после Дэна Северна и Рэнди Кутюра) бойцом в истории, победившим пять раз после 40-летия.

🎩 Энтони Петтис победил Дональда Серроне единогласным решением судей. Для Серроне это четвертое поражение подряд.

🔚 Еще одна победа благодаря решению судей – Грэга Харди над Йорганом Де Кастро (30 – 27).

💪🏻 Странно: мы писали, что удары локтями хороши у Тони Фергюсона, но первым на UFC 249 так уронил своего соперника Кэлвин Кэттер. Ярчайший хайлайт, после которого не устоял Джереми Стивенс.

🕐 18 секунд – столько понадобилось Франсису Нганну, чтобы победить Жаирзиньо Розенструйка (первое поражение в карьере).

🏅 Так Генри Сехудо красиво завершил карьеру: нокаутировал Доминика Круза во втором раунде и защитил титул чемпиона в легчайшем весе.

🏆 Гэтжи победил Тони Фергюсона в пятом раунде и стал временным чемпионом UFC в легком весе. Но победное сальто не исполнил.

Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона и сказал: «Я подожду настоящий пояс. Я чувствую себя хорошо. Чувствую себя чемпионом. Хабиб? Очень рад получить такого соперника. Хочу драться с ним».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Победить голод, бедность, жизнь на улице и два месяца в тюрьме – так здоровяк из Камеруна оказался в UFC
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