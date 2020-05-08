У Тони Фергюсона стальные локти. Он набивает их об железо и просит хирурга «заострить»
В 2018-м на UFC 229 Энтони Петтис проиграл Тони Фергюсону и так описал его технику:
«У него есть собственный стиль. Он сочетает единоборства и брейк-данс. А еще эти бесконечные уничтожающие удары локтями. Они просто бесят».
Когда все ждали бой Фергюсона с Хабибом, в каждом анализе говорили про локти. Вот, например, эксперт ESPN Брэтт Окатомо: «Даже если Хабиб будет побеждать, Тони вывернется. Он сделает сальто, ударит как-нибудь – тот перестанет контролировать бой. А потом Тони побьет его локтями – это его любимый удар».
А вот тренер Хабиба Хавьер Мендес: «Удары локтями Фергюсона могут стать сложным фактором, но не будут, если мы как следует подготовимся. Локти способны стать проблемой, но не станут».
Когда он готовился к поединку с Хабибом, Окатомо провел рядом несколько дней для сюжета о жизни и тренировках. Одно из самых интересных упражнений, которое заснял Окатомо: Фергюсон просто сидит и методично набивает локти об железный каркас.
Окатомо написал: в течение одной тренировки Фергюсон делает несколько подходов по 15 минут. Позже Фергюсон объяснил это упражнение так:
«Я специально бью локтями и голенью по металлу. Это моя фишка. Конечно, я не бью так, чтобы сломать себе что-то. Но я бью достаточно сильно, чтобы натренировать суставы, сделать их тверже. Болельщики называют мой удар локтем снизу коронным. Наверное, это так. Никто не ожидает, что пропустит такой удар снизу. Очень коварное движение».
Еще тренировки Фергюсона на локти:
Фергюсон лишь раз серьезно травмировал локоть и в 2018-м сделал на нем операцию. В соцсетях шутили, что теперь Фергсюсон ослабел и остался без козыря. Как только Фергюсон вернулся, он сразу же сказал: «Я попросил хирурга сделать мои локти острее. Я порежу ими Хабиба на несколько ломтей».
И да, видео с той операции Фергюсон выложил в инстаграме.
Осторожно: если для вас это неприятно, то не листайте дальше и вместо этого почитайте большую историю Фергюсона вот тут.
Про острые локти Фергюсона даже рисуют карикатуры.
А так выглядят лица соперников, которым прилетало от локтей Фергюсона: