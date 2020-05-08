У Тони Фергюсона стальные локти. Он набивает их об железо и просит хирурга «заострить»

В 2018-м на UFC 229 Энтони Петтис проиграл Тони Фергюсону и так описал его технику:

«У него есть собственный стиль. Он сочетает единоборства и брейк-данс. А еще эти бесконечные уничтожающие удары локтями. Они просто бесят».

Когда все ждали бой Фергюсона с Хабибом, в каждом анализе говорили про локти. Вот, например, эксперт ESPN Брэтт Окатомо: «Даже если Хабиб будет побеждать, Тони вывернется. Он сделает сальто, ударит как-нибудь – тот перестанет контролировать бой. А потом Тони побьет его локтями – это его любимый удар».

А вот тренер Хабиба Хавьер Мендес: «Удары локтями Фергюсона могут стать сложным фактором, но не будут, если мы как следует подготовимся. Локти способны стать проблемой, но не станут».

Когда он готовился к поединку с Хабибом, Окатомо провел рядом несколько дней для сюжета о жизни и тренировках. Одно из самых интересных упражнений, которое заснял Окатомо: Фергюсон просто сидит и методично набивает локти об железный каркас.